Minél hamarabb nekimenne Lengyelországnak az Európai Parlament

elképzelhető, hogy ebben a hathónapos elnökségi ciklusban egyáltalán nem fog sor kerülni szavazásra. Ez nem meglepő, mivel a bolgár soros elnökség már a január elején jelezte, hogy minél inkább azon van, lehetőleg ne kelljen a tanácsban szavazásra vinni a lengyel ügyet az idei első félévben. A bolgárok után az osztrák soros elnökség következik, majd a román elnökség jön.

A brüsszeli ülésen nagy többséggel megszavazott dokumentumban a képviselők üdvözölték, hogyis emlegetett, eddig példa nélküli eljárást Varsóval szemben, hangsúlyozva, hogy Lengyelországban egyértelműen fennáll a jogállamiság súlyos megsértésének kockázata.A szövegben, amelyről februárban fog szavazni az Európai Parlament plenáris ülése, emellettAz eljárás szempontjából az Európai Bizottság javaslattevő szerepet tölt be,A tanácsban mindenekelőtt meghallgatják majd a kérdéses tagállamot, és a szavazást megelőzően ajánlásokat is elfogadhatnak.Liljana Pavlova, az EU soros elnökségét január 1-je óta betöltő Bulgária illetékes minisztere korábban azt közölte, hogy a tagállamok európai ügyekkel foglalkozó tárcavezetői először februárban bocsátják vitára a kérdést, a lengyel kormány pedig a márciusi ülésen ismertetheti majd hosszabban az álláspontját. Pavlova hozzátette,Az Európai Bizottság decemberben jelezte: amennyiben a következő három hónapban javulást tapasztal a lengyel helyzetben, kész visszavonni a javaslatot, szakértők szerint azonban erre kevés az esély., amely - az uniós alapértékek súlyos és módszeres megsértése esetén - végső esetben akár az érintett állam szavazati jogának a felfüggesztésével is járhat, ehhez azonban az összes többi tagország egyhangú támogatására van szükség, amit elemzők szinte kizártnak tartanak.. Varsó szerint azonban a vonatkozó törvénymódosítások tökéletesen megfelelnek a jogállamiság elveinek.Az Európai Parlament tavaly májusban határozatot fogadott el, miszerint elkezdik előkészíteni Magyarországgal szemben a hetes cikk szerinti eljárást. Az uniós szabályok szerint az eljárás elindítását az EU választott képviselő testülete is kezdeményezheti.