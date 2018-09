Moody's: semmi nem fenyegeti a dollár globális tartalékvaluta-szerepét

A nemzetközi hitelminősítő szerint az amerikai piacok átláthatósága, valamint az Egyesült Államok monetáris politikájának stabilitása és kiszámíthatósága alátámasztja a dollár biztonságos befektetési menedékként betöltött szerepét, és mindez fontos tényezője a Moody's által az amerikai szuverén adósminőségről kialakított megítélésnek.A Moody's a lehetséges legjobb, "Aaa" államadós-besorolással és stabil kilátással tartja nyilván az Egyesült Államokat.Az amerikai adósbesorolást és annak stabil kilátását a cég legutóbb áprilisban erősítette meg, és ehhez fűzött elemzésében kiemelte az Egyesült Államok kivételes gazdaság erejét, valamint nagyon alacsony kitettségét a hitelpiacokról eredő sokkhatásoknak, tekintettel a dollár és az amerikai kincstárjegypiac egyedülálló és központi szerepére a globális pénzügyi rendszeren belül.Egy másik nemzetközi hitelminősítő, a Standard & Poor's - elsőként és eddig egyedüliként a globális piacvezető hitelminősítők közül - 2011-ben megvonta az Egyesült Államoktól a lehetséges legjobb - e cég módszertanában "AAA"-val jelölt - államadós-osztályzatot, először azóta, hogy a szuverén amerikai adósságra ezt a besorolását a cég 1941-ben megadta. A Standard & Poor's a hét évvel ezelőtti leminősítés óta az "AAA"-nál egy fokozattal alacsonyabb, "AA plusz" besorolással tartja nyilván a hosszú futamidejű amerikai államadósságot.Az S&P annak idején azzal a véleményével indokolta a döntést, hogy az akkori adósságlimit-emelési vita lezárásaként létrejött államháztartási konszolidációs terv elégtelen a középtávú amerikai államadósság-pálya stabilizálásához. A hitelminősítő a rontott amerikai osztályzaton is további leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátást hagyott érvényben, ezt azonban 2013-ban a jelenleg is érvényes stabilra javította. A harmadik globális hitelminősítő, a Fitch Ratings stabil kilátású "AAA" besorolással tartja nyilván az Egyesült Államokat.A Moody's a dollár tartalékvaluta-szerepéről szerdán Londonban ismertetett tanulmányában kiemelte, hogy a globális tartalékvaluták rangsora nem sokat módosult az elmúlt évtizedben. Az euró továbbra is a második helyen áll, átlagosan 20 százalékos súllyal a globális devizatartalékokon belül, bár részaránya csökken.A dollár ugyanakkor továbbra is szilárdan és jelentős előnnyel tartja világelső helyét, 63 százalékos átlagos aránnyal a világ devizakészlet-állományában.A Moody's szerint a kínai gazdaság nemzetközi kapcsolatrendszerének bővülésével növekedni fog a jüan globális szerepe is, de a szélesebb körű nyitáshoz a kínai pénzügyi rendszer átalakítására lenne szükség. Mindezek alapján valószínűleg évtizedekbe telik, mire a dollár globális tartalékvaluta-státusát bármely más fizetőeszköz kikezdhetné - áll a Moody's szerdai londoni elemzésében.