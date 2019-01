Most kiderül, mennyire gondolják komolyan a fordulatot Matolcsyék

Elég unalmasan indul a hét, hiszen hétfő reggel sem itthon, sem a nemzetközi porondon nem várható érdemi piacbefolyásoló hír. Kedden aztán beindul az élet, szokás szerint kora délután jön az MNB monetáris tanácsának kamatdöntő ülése. A szakértők alapesetben nem számítanak változásra a monetáris kondíciókban, ugyanakkor január közepén Nagy Márton alelnök fontos jelzést küldött a közelgő szigorításról, így nem lenne meglepő, ha erről további részleteket árulna el a jegybank közleménye. Külföldön egyértelműen az újabb Brexit-szavazás határozhatja meg a hangulatot. Egyelőre nincs kitűzött időpont, mikor szavazhat a brit alsóház Theresa May megállapodásáról, de a két héttel ezelőttiből kiindulva könnyen lehet, hogy csak este kerül erre sor. Sőt, ma még pontosan az sem látszik, mi is a változás a két héttel ezelőtt elutasított megállapodáshoz képest, így meglepetés lenne, ha a parlament másodszorra elfogadná az alkut.

Szerda reggel az MNB közli a harmadik negyedéves lakásárindex alakulását, míg a KSH a decemberi munkanélküliségi statisztikával rukkol ki, így ismertté válik a teljes 2018-as munkaerő-piaci trend. Közben a franciák és az amerikaiak már a negyedik negyedéves növekedés előzetes adatát publikálják, kora délután pedig megjelenik az amerikai magánszektor foglalkoztatásáról szóló friss adat is. De mindez eltörpülhet az esti Fed-kamatdöntés előtt. A várakozások szerint az amerikai jegybank nem emel kamatot, a kilátásokkal kapcsolatban viszont küldhet új üzeneteket a piacnak. Ráadásul már tavaly bejelentették, hogy 2019-től minden ülés után tartanak sajtótájékoztatót, így Jerome Powell jegybankelnöknek lesz lehetősége üzenni a befektetők felé.Az előzetes meghívó szerint csütörtök reggel közli friss elemzését a magyar gazdaságról az OECD, mely a Pénzügyminisztériummal közösen sajtótájékoztatót is tart. A szervezet évente megjelenő anyagában a tények bemutatása és a prognózisok mellett javaslatokat is tesz a kormánynak az esetleges további gazdaságpolitikai lépésekre. Külföldön elsősorban a német infláció és az uniós GDP előzetes adata érdemel majd említést, de Kínából például januári beszerzési menedzserindexek is érkeznek.Pénteken sem fogunk unatkozni, hiszen várhatóan megjelennek majd a szokásos havi banki statisztikák az MNB-től, illetve várhatóan jön a januári magyar beszerzési menedzserindex is. Közben hasonló adatok jelennek meg külföldön is, illetve említést érdemel még a januári amerikai munkaerő-piaci statisztika.