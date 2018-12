Most temethetjük el Magyarország felminősítését? Kockázatokat lát a Moody's

A továbbra is magas államadósság és a bankrendszer kockázatai közös pontot jelentenek Olaszország, Portugália és Magyarország esetében - emeli ki a Moody's friss tanulmányában. A hitelminősítő kiemeli, hogy Portugália és Magyarország esetében az elmúlt évek reformlépései növelték az országok ellenállóképességét, Olaszország esetében pedig az új kormány lelassította a reformfolyamatot, miközben az adósságot csökkenő pályára kellene állítani. Az olasz kormány több hónapos hadakozás után éppen tegnap állapodott meg az Európai Bizottsággal a jövő évi költségvetésről, de azt azért egyes piaci elemzők továbbra sem veszik biztosra, hogy csökkenő pályára tud állni az olasz adósságráta:A három vizsgált ország továbbra is érezhető kockázatokkal fut neki 2019-nek, vizsgálatunk szerint a hatékony gazdaságpolitikai válaszok lehetnek a kritikus pontok - mondta Evan Wohlman, a Moody's alelnöke. Magyarország kapcsán a tanulmány kiemeli, hogy a válságnak komoly gyengeségekkel futottunk neki, azonban a fizetési mérlegben pozitív fordulatot láttunk az elmúlt években. A hitelminősítő várakozásai szerint 2018-2020-ban a magyar gazdaság átlagosan 3,6%-os éves növekedést produkálhat.A kihívások között kiemelik a demográfiát, a gyenge termelékenységet az eurózónához képest és a korlátozott költségvetési mozgásteret. Mindhárom ország "szuper-öreg" lesz legkésőbb 2030-ra, a népességük több mint 20%-a 65 név felett lehet - hangsúlyozzák. Az államadósság mindhárom vizsgált országban magas maradt, lényegesen magasabb, mint a hasonló besorolású országok 48%-os átlaga.Olaszország és Portugália esetében a bankrendszer nagy mérete és a nem teljesítő hitelek jelentős állománya is kockázatot jelent,a magyar gazdaságban ugyan a bankrendszer kisebb, viszont a kormány ösztönözte az állampapírok vásárlását, ami további kihívást tartogathat.A Moody's szerint Olaszországban továbbra is lassú lehet a reformfolyamat, a magyar gazdaságpolitikai lépéseket pedig a kedvezőtlen nemzetközi környezet tesztelheti a következő években.