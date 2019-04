7 csúcsvezető, akik leszámoltak a munkaerőhiánnyal: így csinálták!

Itt jelentkezhetsz a Portfolio HR Revolution 2019 konferenciájára: ÁTTEKINTÉS

Baja Sándor ügyvezető igazgató - Csehország, Magyarország, Románia Randstad Hungary Kft. A Randstad (Fortune 500 company) cseh, magyar, román ügyvezetője 8. éve. Előtte 15 évig volt a fogyasztási cikkek piacán, különböző cégek kereskedelmi és marketing vezetője Magyaroszágon, Franciaországban. Közgazdász... Tovább »

Bezerédy-Herald Balázs ACC Business coach, team coach, tréner, közgazdász, értékelemző Y2Y Business Coaching Bezerédy-Herald Balázs ACC Business coach , team coach, tréner, közgazdász, értékelemző. A Y2Y Business Coaching, Magyarország első Y generációs szervezetfejlesztő csapatának társalapítója. Az International Coach Federation... Tovább »

Draskovits Dóra vezető HR tanácsadó HR Partner Consulting Kft. A Budapesti Corvinus egyetemen szerzett diplomát Vezetésszervezés szakon, közben fél évet a Maatrichti egyetemen is tanult szervezetfejlesztést. Később Tréner- és coach-képző Akadémiát és a SEED Executive Education... Tovább »

Scheer Sándor vezérigazgató Market Építő Zrt. Scheer Sándor 1996-ban alapította meg a Market Építő Zrt.-t, azóta a cég első számú embere. A cég alapításakor célul tűzte ki maga elé, hogy az építőipar egyik meghatározó szereplője lesz. Több mint 600 építkezés... Tovább »

Szincsák Attila General Manager of Business Administration Denso Gyártó Magyarország Kft. A közlekedésmérnöki diplomája megszerzése után a Cargo Partnernél kezdte karrierjét légi közlekedési ügyintézőként. A székesfehérvári DENSO Gyártó Magyarország Kft.-hez 2001-ben csatlakozott, ahol 8 évig beszerzési... Tovább »

Zolnai György elnök-vezérigazgató Raiffeisen Bank Zolnai György 2017 elejétől irányítja a Raiffeisen Bankot. A szakember széleskörű nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a banki-pénzügyi szférában: számos felsővezetői pozíciót töltött be pénzügyi szolgáltató... Tovább »

Május 23-án a Portfolio első alkalommal rendezi meg a HR Revolution 2019 konferenciát . Miért most? Mert a probléma lassan kritikus méreteket ölt és alapjaiban veszélyezteti a hazai vállalatok versenyképességét. A számos szektorra jellemző ágazati szintű munkaerőhiány, és a nyomában járó erőteljes bérnyomás; az üzleti folyamatok felgyorsulása; a digitalizáció; vagy épp a munkavállalók szükségletek szintjén jelentkező igényeinek drasztikus változása; mind-mind új kihívások elé állítják a HR-szakembereket, akik mindinkább szomjazzák a vállalatvezetés, illetve tulajdonosok visszajelzéseit. Főként, hogy az egyes HR területek között erőteljesen módosulnak a hangsúlyok is, a szakembereknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk olyan feladatokban, mint a toborzás, a munkaerő-megtartás, a cégen belüli tehetséggondozás, a munkáltatói márka építése, vagy épp a digitalizáció nyomán születő új munkakörök kialakítása és beillesztése az új üzleti modellekbe.Miért jöjjön el a Portfolio HR Revolution 2019 konferenciára? Mert az egész napos rendezvényen a HR-szakmát érintő legfontosabb kérdéseket járjuk majd körbe; előadások és panelbeszélgetések igazítják majd útba az érdeklődőket többek között a HR költség-tervezés, a digitalizált HR-megoldások, illetve a jövő munkahelye tematikák mentén. A Portfolio szervezésében természetesen ezúttal is garantált a kiemelt szakmai színvonal - a legjelentősebb cégek és vezetőik, a legérdekesebb és legforróbb témák, a legfrissebb szervezetfejlesztési megoldások, és a legjobb kapcsolatépítési lehetőség egy helyen. Aki még mindig bizonytalankodna, annak ajánljuk a konferencia adatlapján elérhető programot , alább pedig beszéljenek helyettünk néhány rangos szakmai előadónk, beszélgetőpartnerünk neve: