A rabszolgatörvény ellen mozgósít a szakszervezet

Naszályi Gábor leszögezte: amennyiben a kormány nem hívja vissza ezt a javaslatát a szakszervezetek akár a diákokkal is megerősödve a túlmunka megtagadására fog buzdítani minden munkavállalót.Az EKSZ önállóan és a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) tagjaként is folytatja a törvény bevezetése elleni küzdelmet. Amennyiben mégsem járnak sikerrel, a szakszervezet országos mozgósításba kezd a közlekedésiek körében is: felszólít minden munkavállalót, tagadja meg a megszokottnál több túlórát. Ezt ugyanis bárki megteheti - hívta fel a figyelmet az elnök. Az ellenállásnak ez a formája törvényes - hangsúlyozza az elnök hozzátéve: a hatalom gyakorlóinak többsége még csak nem is látott közelről munkát, így aztán a túlóráról sincs sok fogalmuk, de tapasztalatuk biztosan nem.