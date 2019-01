Duplázódhat a nyugdíj mellett dolgozó magyarok száma

Eddig bruttó százezer forintnyi jövedelemből a nyugdíj mellett dolgozó 71 ezret kapott kézhez, miután levonták tőle a személyi jövedelemadót és a járulékokat. De mivel januártól járulékot már nem vonnak le tőle, így ugyanabból a 100 ezres jövedelemből már 85 ezret kap készhez (a 15%-os szja levonása után). Egy év alatt tehát a különbség a kétféle nettó jövedelem között 168 ezer forint.

A Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese szerint a duplázódó létszámot egyrészt az segítheti, hogy jobban megéri majd nyugdíj mellett dolgozni, másrészt a munkáltatóknak is anyagi előnyt jelent nyugdíjast foglalkoztatni.Tállai az első kapcsán rámutatott, hogy a január elseje óta élő szabályok alapján a nyugdíj mellett dolgozók fizetéséből már csak a 15 százalékos személyi jövedelemadót (szja) kell levonni, az érintetteknek tehát sem egészségbiztosítási, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük, de közben nyugdíjasként minden olyan ellátás (pl. egészségügyi) megilleti, amit eddig nyugdíjasként igénybe vehettek.A nyugdíj mellett dolgozók számának növekedését az is táplálhatja, hogy a munkaadóknak is igencsak megéri nyugdíjas szakembereket alkalmazni: egyrészt a cégek ilyenkor mentesülnek a szociális hozzájárulási adó, másrészt a szakképzési hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alól, így januártól 21 százaléknyi közterhet takarítanak meg.