Eddig nem ismert részletek szivárogtak ki a nagy minimálbéralkuról

az utolsó tárgyaláson a kormányoldal azt sem tartotta lehetetlen megoldásnak, hogy egyezség hiányában a 2018-ban hatályos minimálbérek mennek tovább. Vagyis nem emelkedtek volna 2019-ben a minimálbérek.

Úgy tűnik a fentiek alapján, hogy új részleteket tudtunk meg az alku hátteréről. Ezek közül leginkább az érdekes, hogy a kormány hajlandónak tűnt akár teljesen lemondani a 2019-es minimálbér-emelésről. Ez azért érdekes, mert többször is kiszivárgott (nem véletlenül és nem is akárhol), hogy a kormány mekkora minimálbér-emelésre törekszik az idei évre. Ezért a Munkástanácsok vezetőjének mondatainak lehet egy olyan olvasata is, hogy a szakszervezeti vezető ezzel csak a Munkástanácsok (és a Liga) döntését akarta megmagyarázni és igazolni utólag, és bizonyítani, hogy ennél csak rosszabbul jött volna ki az egyezkedésből a munkavállalói oldal. Erre a magyarázkodásra azért is lehet szükség, mivel az elmúlt napokban több dolgozói szervezet is felemelte a hangját a megállapodás ellen, értetlenül álltak az előtt , hogy a Liga és a Munkástanácsok hirtelen megváltoztatták véleményüket és elfogadták a 8%-os emelésre vonatkozó ajánlatot.

"Az elmúlt hónapok során négy hivatalos ülést tartottunk a jövő évi bérekről. A szakszervezetek közös javaslatát korábban a Munkástanácsok fogalmazta meg, 2019-re 13 százalékos minimálbér és 15 százalékos garantált bérminimum emelést kértünk. A Liga két évre szóló, 38 százalékos javaslattal indult, míg a Magyar Szakszervezeti Szövetség önálló indítványt nem tett. Ezzel szemben a munkaadók öt-öt százalékos ajánlata, és szintén ötszázalékos bérajánlásra tett javaslata mellett hónapokig nem mozdultak el az álláspontok. Végül a munkaadók tettek egy nem hivatalos, és nyilvánosság előtt nem is vállalt ajánlatot nyolc-nyolc-nyolc százalékos mértékekre, 2019 mellett 2020-ra is. Ezt megfontolta a szakszervezeti oldal, de nem fogadta el, mivel fennállt a lehetősége, hogy a kormány magasabb összegben gondolkozik" - elevenítette fel a felek álláspontjait a lapnak Arról is beszélt, hogy a kormány nem közölte a tárgyalások során saját álláspontját. Palkovics Imre azt is elárulta, hogyEzért a Munkástanácsok mellett a Liga Szakszervezetek is úgy döntött az utolsó tárgyalási fordulón, hogy elfogadja a munkáltatók emelt javaslatát. Erről a megállapodásról részletesen itt írtunk "Hosszasan mérlegeltünk, végül a döntésünket meghatározta az a tény, hogy két évre kötjük a megállapodást, és azonos mértékű éves emelésekről van szó. A hazai és a világgazdasági folyamatok tükrében ugyanakkor 2020-ban már nem lenne sok esélye a nyolcszázalékos emelésnek, így idén ugyan nem lesz tízszázalékos felzárkózás, de a két év átlagában a tavalyi bázishoz viszonyítva 17 százalékkal lesznek magasabbak 2020-ra az összegek. Az emelést tehát a körülmények mérlegelésével felelős döntésnek tartjuk" - magyarázta hosszasan a döntésüket a szakszervezeti vezető. "Szakszervezeti vezetőként az adott körülmények között jó, és a kompromisszumokkal együtt vállalható egyezségnek tartom a megállapodást" - tette hozzá később.A megállapodást a munkavállalók oldaláról a Magyar Szakszervezeti Szövetség nem írta alá. Palkovics Imre ezzel kapcsolatban a napilapnak azt mondta, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség vezetésében eluralkodott a szoros együttműködés igénye az ellenzéki politikai pártokkal. Érdekes, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, Kordás László a szombati túlóratörvény elleni tüntetésen jelentette be : országos demonstrációt hirdetnek január 19-re. Kérdés, hogy a másik két nagy szakszervezet miként reagál erre az országos sztrájkkezdeményezésre.