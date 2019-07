Hamarosan a németeknek is fájni fog?

A munkahelykínálat növekedési ütemének lassulására, a munkanélküliség növekedésére számítanak a következő hónapokban a német munkaközvetítők az Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) munkaerőpiaci kutatóintézet hétfőn publikált jelentése szerint.Az "IAB-Arbeitsmarktbarometer" munkaerőpiaci mutató júliusban 0,6 ponttal csökkent az előző havihoz képest. Az így elért 101,6 pont még kedvező ugyan, de lényegesen elmarad a tavaly júliusi 104,0 ponttól. Az idei évet a mutató 103,4 ponton kezdte. A most júliusban elértnél alacsonyabb szinten, 101,0 ponton legutóbb 2013 júniusában állt.Az IAB 156 németországi munkaközvetítő szervezet megkérdezésével havi rendszerességgel állítja össze munkaerőpiaci mutatóját. A munkaerőpiaci mutató értéke, az IAB-barométer a legrosszabb és legjobb helyzetet tükröző 90 és 110 pont között mozoghat. A 100 pont feletti érték pozitív helyzetet tükröz.A barométer értékét két komponensből kalkulálja az IAB. A munkanélküliségi komponens szezonális kiigazítással három hónapra vetíti előre a munkanélküliek számának várható alakulását, a foglalkoztatási komponens pedig a munkahelyek számának várható alakulását.Júliusban a munkaerőpiaci barométer mindkét komponense romlott. A munkanélküliségi mutató 2012 novemberében állt legutóbb hasonlóan alacsony szinten, a foglalkoztatási komponens pedig 2015 áprilisában állt legutóbb a jelenleginél alacsonyabban.Enzo Weber, az IAB kutatási vezetője szerint "a konjunkturális lassulás közepette számottevő munkaerőpiaci szembeszélre számítanak a közvetítők". Rámutatott, hogy a munkaerő-kínálat továbbra is növekszik ugyan, ahogy arra a 105,2 pontjával pozitív tendenciát tükröző foglalkoztatási komponens is utal, de a korábbinál lassúbb ütemben, mivel kínálatot "nem hagyta teljesen érintetlenül a konjunktúra lendületvesztése".