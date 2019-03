Kevesebb szabadság, hosszabb munkaidő - Felháborodtak a közszférában dolgozók

A hét minden munkanapján 6 óra 45 perckor kezdődik a munkaidő a Nyugdíjfolyósítási Főigazgatóság köztisztviselői számára, utána pedig még minimum 9 órát bent kell lenniük, az eddigi nyolc helyett az új kormányzati igazgatásról szóló március 1-től hatályos jogszabály szerint.De más változások is vannak, például, hogy a munkaidőbe már nem számít bele az ebédszünet fél órája, a megyei és fővárosi kormányhivatal dolgozóinak már nem jár cafeteria, vagy hogy az alapszabadság 25-ről 20 napra csökken - írja az atv.hu "Ez a közszféra rabszolgatörvénye, és arról szól, hogy az állam a saját alkalmazottaival is ugyanúgy bánik, mint minden munkavállalóval, nem partnernek, nem a köz dolgozójának a köz fontos szolgájának tekinti őket, hanem valaki olyannak, akinek ki lehet zsigerelni a munkaidejét" - mondta Arató Gergely. A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak, és közszolgálatai dolgozók szakszerveztének elnöke szerint senki sem tudja, hogy mi vár a dolgozókra az új rendszerben, de az biztos, hogy sok nehézséget fog nekik okozni."Gond lesz a gyermekek elhelyezésével, bölcsöde, óvoda, iskola, van olyan kormányhivatali vezető, aki már telefonált a bölcsödébe, hogy maradjanak nyitva tovább, így lesz ebből majd mindenütt munkaidő növekedés, visszajutunk a régi időkbe, mindenki többet fog dolgozni Magyarországon, pedig Európában csökkentik a 40 órás munkahetet" - vélekedett Boros Péterné.A szakszervezet levelet írt Gulyás Gergelynek, amelyben tudatják a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, hogy tárgyalni szeretnének a módosításokkal kapcsolatban, de akár sztrájkra is készek.