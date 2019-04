Közel a sztrájkhelyzet a győri Audiban

a cégvezetés egyoldalúan változtatta meg a prémium kiszámításának módját, amelyre nem lett volna joga.

A feszültség most abból adódik, hogy az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) azt állítja:Ezek szerint a vállalatvezetés nem a januári, hanem a tavaly decemberi béreket venné annak alapjául, amivel átlagosan mintegy nettó 60-65 ezer forintot húzna ki a dolgozók zsebéből - írja a lap.Emlékezetes, a januári sztrájkkal elért megállapodás következtében a győriek bére januártól 18%-kal, de legalább 75 ezer forinttal lett magasabb.A lap nem zárta ki, hogy a magasabb januári fizetések miatt számol a társaság a tavaly decemberi bérekkel a prémium kalkulálásra során. Csalogány György, az AHFSZ elnök-helyettese azt is elmondta, hogy ezzel a lépésével. Azt is hangoztatta, hogy csak közös döntéssel lehetne a számítás módját megváltoztatni, hiszen arról kollektív erejű megállapodás van érvényben a munkáltató és a szakszervezet között.A szakszervezet most pénteken ül le a cég illetékeseivel a kérdést megvitatni. Ha nem sikerül megállapodni, bírósághoz fordulnak, a bizalmi testület pedig dönt a további lépésekről,A problémára egyébként a szakszervezet már a múlt héten rámutatott: