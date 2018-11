Magyarország annyira szétszakadt, hogy semmi sem gyógyítja be ezeket a sebeket

a kedvező értékesítési kilátások kapacitásbővítésre ösztönözték a termelőszférát, a lakossági jövedelmek megugrása a kereskedelem és a szolgáltatások területén generált keresletnövekedést, ami szintén többletlétszámot igényelt, míg a részben uniós forrásból megvalósuló infrastrukturális beruházások, illetve a növekvő volumenű lakásépítés az építőiparban járt hasonló következménnyel.

A potenciális munkaerő-tartaléknak minősülők jelentős része egy vagy több szempontból is hátrányos helyzetű, ebből következik, hogy a munkaerőpiacra sem tudnak megfelelően integrálódni

A potenciális munkaerő-tartalékból a nők aránya 2017-ben 52,1% volt. A kismértékű női többség oka, hogy a családi kötöttségek, feladatok miatt ők kevésbé tudtak élni a növekvő munkaerő-keresletből következő javuló elhelyezkedési lehetőségekkel.

Nemtől függetlenül domináns a legfeljebb középfokú végzettség, és különösen nagy arányt képvisel a legfeljebb alapfok.

Az etnikai megoszlásra jellemző, hogy közülük minden 10. romának vagy romának is mondta magát.

A fiatalok (15-24 évesek), ellentétben az idősekkel (55-74 évesek) a teljes sokaságon belüli arányuknál nagyobb súllyal vannak jelen. 2017-ben a munkaerő-tartalék 18%-át képviselték 14%-os népességarány mellett, szemben az 55-74 évesek 17, illetve 32%-os arányával.

A munkaerő-tartalékba tartozók az átlagosnál nagyobb arányban éltek gyermeket nevelő háztartásban: míg a 15-74 éves népességen belül a háztartások 36,6%-ában volt legalább egy gyermek, addig a munkaerő-tartalékba tartozók családjánál ez 43,2%-ot jelentett.

a potenciális munkaerőtartalék az ország - gazdasági, társadalmi, munkaerőpiaci szempontból - hátrányosabb helyzetű területein koncentrálódik.

Kik tartoznak ide? A munkaképes korú népesség a hagyományos felosztás szerint aktívakból és inaktívakból áll, azonban mindkettőben vannak csoportok, amelyek mintegy átmenetet képeznek a két kategória között, illetve amelyeknek a foglalkoztatottságtól való távolsága különböző. Az aktívak között átmeneti csoportnak számítanak egyrészt az alulfoglalkoztatottak, akik részmunkaidőben dolgoznak ugyan, de szeretnének magasabb óraszámban munkát vállalni, másrészt a munkanélküliek, akik szeretnének dolgozni, rendelkezésre is állnak, és keresnek is munkát. Szintén az átmeneti kategóriába tartoznak azok a dolgozni kívánó inaktívak, akik keresnek ugyan munkát, ám valamilyen okból nem tudnának két héten belül kezdeni, illetve azok, akik rendelkezésre állnak, de - mivel a keresést eredménytelennek ítélik - nem keresnek munkát. Ezen átmeneti helyzetű csoportok együttese nevezhető összefoglalóan potenciális munkaerő-tartaléknak az uniós keretrendszer szerint.

Bizonyos foglalkozások már korábban is küzdöttek az utánpótlás elégtelenségének gondjával, nagyobb arányú és szélesebb spektrumú munkaerőhiányról két éve lehet beszélni - írja a munkaerőpiaci folyamatokkal foglalkozó friss kiadványában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). 2017-ben éves átlagban a munkáltatók már 68 ezer betöltésre váró álláshelyet jelentettek, közel kétszer annyit, mint 2014-ben, és az idei első félévi adatok a kielégítetlen munkaerő-kereslet további növekedését jelzik.Ennek hátterében a gazdaság egyre nagyobb munkaerő-igénye áll. a KSH összefoglalója szerintA munkanélküliek, a dolgozni akaró inaktívak és a közfoglalkoztatottak, vagyis a munkaerőpiachoz eltérő szorossággal kapcsolódó szegmensekből álló munkaerőpiaci tartalék mellett a foglalkoztatás bővülésének fontos forrását jelenti a nyugdíjkorhatár folyamatos emelése. Míg ez utóbbi 2020-ig minden évben lényegében azonos volumenű többlet munkaerőforrást jelent, addig- olvasható a jelentésben.Ráadásul pont ott vannak az emberek munka nélkül, ahol a legkevésbé kedvező a gazdasági helyzet. A KSH összegzése szerintA potenciális munkaerő-tartalék a 2012-es csúcsot követően fokozatosan, a foglalkoztatottság növekedésével párhuzamosan, ami az eddig mért legalacsonyabb létszám. Vagyis soha nem volt ilyen alacsony a hazai munkaerő-tartalék, mint most.A csökkenés oka az, hogy a foglalkoztatottság bővülése elsősorban innen merített, miközben maga a tartalékkategória csekély utánpótlást kapott a dolgozni nem kívánó inaktívak egyéb - a munkaerőpiachoz korábban egyáltalán nem kapcsolódó - csoportjaiból. Ennek egyik, bár biztos nem a legfontosabb magyarázó tényezője, hogy a nyugdíjkorhatár emelésével a korábban már inaktívnak számító korosztályok kénytelenek a munkaerőpiacon maradni, és mint foglalkoztatottak nem lehetnek részei a munkaerő-tartaléknak.A potenciális munkaerő-tartalékot alkotók közül legjobban a munkanélküliek száma csökkent, 2012 és 2017 között 60%-kal lettek kevesebben, ám még így is ők alkották a legnagyobb számú csoportot. Kevesebb, mint a felére esett vissza a munkaerőpiachoz legerősebb szállal kötődő alulfoglalkoztatottak csoportjának létszáma, esetükben 53%-os volt a csökkenés.

jelentős részük, 72% egy évvel ezelőtt is dolgozott,

16% munkanélküli volt,

6% tanult vagy fizetés nélküli gyakornok volt,

a fennmaradó részük egyéb családi vagy személyes okból nem dolgozott.

A munkaerőpiactól távol maradó, potenciális munkaerő-tartaléknak számító inaktívak esetében a vizsgált ötéves periódusban a visszaesés mérsékeltebb (45,3%) volt. Az egyes potenciális munkaerő-tartalék kategóriák közül az alulfoglalkoztatottak részmunkaidőben dolgoznak, de teljes munkaidős munkát szeretnének, így a munkaerőpiac szempontjából kihasználatlan kapacitásokkal rendelkeznek. 2017-ben 40 ezer alulfoglalkoztatott volt,

Az alulfoglalkoztatottak területi megoszlása eltér a teljes népességétől, némileg felülreprezentáltak Budapesten és a kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzetű régiókban, míg a jelentős kielégítetlen munkaerő-kereslet jellemezte Közép- és Nyugat-Dunántúlon arányuk kevesebb, mint fele a teljes népességre jellemzőnek.

, hogy mióta nem dolgozott, illetve hogy rendelkezik-e egyáltalán munkatapasztalattal. A munkanélküliek közel fele önbesorolás szerint egy évvel korábban is munkanélküli volt, míg kevesebb, mint harmaduk (31%) volt foglalkoztatott; a munkanélküliek 16,5%-a még soha nem dolgozott vagy több mint 8 éve veszítette el munkáját.A munkanélküliek iskolai végzettség szerinti összetétele kedvezőtlenebb az alulfoglalkoztatottakénál, egyharmaduk legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezett 2017-ben, és alig 10%-uknak volt felsőfokú végzettsége.Az összes tartalékkategória közül itt volt arányaiban a legtöbb fiatal, a 15-24 éves korosztály a munkanélküliek közel 19%-át adta 2017-ben is.A munkanélküliek területi megoszlása mind a 15-74 éves népességétől, mind pedig az alulfoglalkoztatottakétól jelentősen különbözik, elsősorban azért, mert itt nem jellemző a főváros dominanciája. Észak-Alföldön kétszer több munkanélküli volt 2017-ben (26%), mint Budapesten (13%).A dolgozni szándékozó inaktívak két jól elkülöníthető csoportja a potenciális munkaerő-tartalék részét képezi: azok, akik keresnek munkát, de nem tudnának munkába állni két héten belül, illetve azok, akik nem keresnek munkát, de rendelkezésre állnak. Az előbbi kategória tagjai állnak közelebb a foglalkoztatáshoz, és éppen ezért munkaerőpiaci integrációjukra nagyobb az esély. A különbséget a két csoport között az is egyértelműsíti, hogy ugyan többségükben munkanélkülinek és nem inaktívnak tekintik magukat, a munkát keresőknél azonban ez nagyobb arányt (64%) képvisel, mint a munkát nem kereső, de dolgozni szándékozó rendelkezésre állók (57,5%) esetében.

A legnagyobb arányban (41%) nem a munkába állást gátló tényezőről számoltak be, hanem a kilátástalannak ítélt helyzetükből adódó kiábrándultság miatt gondolták úgy, hogy nem találnának maguknak munkát,

14,6% várta, hogy visszahívják a korábbi munkahelyére,

13,1% személyes vagy családi okok miatt nem tudott dolgozni,

7,8% egészségi állapota miatt nem is keresett munkát,

a többi, 23,5% pedig ezektől eltérő, egyéb indokot jelölt meg.

Jóllehet a potenciális munkaerő-tartalék 2017-ben 360 ezer főből állt, és a versenyszféra legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásainál a KSH felé jelentett üres álláshelyek száma ennek csak mintegy hetede, azaz 50 ezer körüli volt, a munkaerőhiány napjaink talán legégetőbb munkaerőpiaci problémája

A szűkülő munkaerő-kínálat - amit a potenciális munkaerő-tartalékkal lehet a leginkább jellemezni - nem felel meg a munkáltatói oldalról jelentkező munkaerőigényeknek pl. képzettségi, ágazati, foglalkozási szempontból, vagy azért, mert a munkáltatók nem tudják/akarják az elvárt munkabért megadni.

Iskolai végzettség szerint szintén a munkát keresők helyzete kedvezőbb, mint azoké, akik úgy tekintik magukat munkanélkülinek, hogy nem keresnek munkát, ugyanakkor esetükben is jóval meghaladja a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya (33%) a teljes 15-74 éves népességre jellemzőt. A munkát nem kereső inaktív munkaerő-tartalék mutatójának értéke pedig ennél is közel 10 százalékponttal magasabb. A felsőfokú végzettségűek aránya mind a két csoport esetében hasonlóan alacsony: 10, illetve 9%.Az elmúlt négy hétben munkát nem kereső, potenciális munkaerő-tartaléknak számító, dolgozni kívánó inaktívak a munkakeresés hiányát változatos módon indokolták.- összegzi a folyamatokat a hivatal.Ugyanakkor a Portfolio felmérése szerint sokkal nagyobb a munkaerőhiány, mint ahogy az adatokból kitűnik. Összesítésünk lapaján 300 ezer képzett munkavállaló hiányzik jelenleg a magyar munkaerőpiacról, és a munkaerőhiány folyamatosan növekszik.Nem csak ágazati és képzettségi problémák vannak, regionális bontásban sem találkozik a munkaerő-kínálat a kereslettel. Közép-Magyarországon (34%), valamint Közép- (27%) és Nyugat-Dunántúlon (20%) a legmagasabb az üres álláshelyek aránya a potenciális munkaerő-tartalékhoz viszonyítva, azaz itt az országos átlagnál jobb a dolgozni akarók elhelyezkedési esélye, míg az ország keleti régióiban a magas tartaléklétszám kevés álláshellyel párosul.

A munkavállalási indíttatású belföldi vándorlás ugyan az utóbbi években némi lendületet vett, de a régiók fejlettségével, munkahelyi kínálatával arányos lakásbérleti díjak, illetve eladási árak a nagyobb arányú területi kiegyenlítődésnek gátat szabnak

- mutat rá a statisztikai hivatal.A közfoglalkoztatottak az unió által kialakított potenciális munkaerő-tartalékba nem tartoznak bele, de az elsődleges munkaerőpiac szempontjából ők is tartaléknak tekinthetők. 2017-ben éves átlagban mintegy 180 ezer fő dolgozott közfoglalkoztatás keretében, ami érdemben elmaradt a megelőző két évet jellemző létszámtól. Az elsődleges munkaerőpiacra a jobb személyes paraméterekkel rendelkezők tudtak kilépni, emiatt a közfoglalkoztatottak egyébként is kedvezőtlen összetétel-jellemzői tovább romlottak.Ez azonban nem meglepő: a relatív jobb képzettséggel rendelkezők igyekeznek elhelyezkedni a magasabb bérrel kecsegtető elsődleges munkaerőpiacon. Miután a munkáltatók fokozatosan csökkentik a felvételi kritériumokat, így a közfoglalkoztatottaknak is egyre inkább esélyük nyílik elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Feltételezhető, hogy a közfoglalkoztatottak tábora és a munkaerő-tartalékba tartozók száma már nehezen olvadhat tovább, hiszen akinek a konjunktúra-ciklus tetején nincs munkája a vállalati szektorban, annak már nehéz lesz állást találnia - akár később, esetlegesen kedvezőtlenebb piaci körülmények között.