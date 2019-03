Már csak egy kicsit kell várni, és földönfutóvá teszi a magyar embereket a bérrobbanás

A gyors magyar béremelkedés központi témája lesz a Portfolio HR Revolution 2019 konferenciájának. ÁTTEKINTÉS

Katus István, az Arconic-Köfém vezérigazgatója kiemelte: az elmúlt években folyamatosan növekedtünk, de a vállalatcsoport termelékenysége csökkent."Nem vagyunk annak a képességnek a birtokában, hogy az elmúlt évek béremelését folytassuk" - mondta. Korábban a szakszervezetek infláció+1,5%-os béremelést kértek, ma bejönnek, és azt mondják, hogy 15%-ot kérnek.- mondta Katus István. Az Alcoa vállalatcsoportjai közül a legnagyobb versenytársa a magyar gyárnak a mexikói, velük versenyzünk az új beruházásokért, és az a helyzet, hogy "nem állunk jól".- mondta.Karikó Zsolt, a Hanon Systems Hungary Kft. ügyvezető igazgatója szerint az a legnagyobb probléma, hogy nincs elegendő dolgozó. Vannak termékek, amelyek automatizálhatóak és vannak olyanok, amelyek kevésbé. Székesfehérváron elfogyott a munkaerő, ezért itt az automatizálható termékek gyártását tartottuk, és eldöntöttük, hogy amelyik termék kevésbé automatizálható (vagyis munkaerő igényes), annak kerestünk egy másik helyszínt, Pécset. Nincsenek illúzióink, hamarosan Pécsen is elfogyhat a munkaerő, de egyelőre ott még találunk - fejtegette Karikó Zsolt.A gyors béremelkedést nehéz kigazdálkodni, de még nem kongatnám a vészharangot. Ugyan zártuk a bérollót a régióhoz képest, de a dél-európai országok még előttünk vannak bérben - fejtegette. Ha folytatódik a béremelkedés, akkor az gazdasági nehézségeket fog okozni, és a munkaerőigényes termékek mennek tovább keletre, ahol olcsóbb a munkaerő. A magas automatizáltságú termékek maradhatnak nálunk, de ezeket nem lesz érdemes Magyarországra hozni. Amikor ide már csak nagyon automatizált termékeket lesz érdemes hozni, akkor azt hagyhatják Németországban is vagy bárhol máshol - vélekedett Karikó Zsolt.Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója szerint 2019 semmivel sem lesz más, mint 2018 volt. Ugyanolyan gyorsan mennek tovább a bérek, mint tavaly, és a vállalatok számára ez az, ami különösen aggasztó. Nem a béremelés szintje a baj, hanem a gyorsaság, a tendencia. Lassulnia kell a béremelésnek, különben nem lehet bizonyítani a megtérülést. Lakatos Péter társ-vezérigazgató hozzátette, a Videotonnak nem opció, hogy bezárom a magyar gyárat, és kínai gyár leszünk. Csapot-papot nem lehet itt hagyni, a globális gyáraknak azonban van opciójuk - tette hozzá.Szincsák Attila, a Denso Gyártó Magyarország Kft. gazdasági igazgatója szerint ha sikerül megteremteni a tőke, a munka és a szabályozás egyensúlyát, akkor minden rendben van. Ha ebből egy is meginog, akkor megoldhatatlannak tűnő problémákat látunk.Tudtunk hatékonyságot növelni, de olyan áron, hogy további 1000 embernek nem tudtam munkát adni. "Nem lesz szükségünk munkaerőre a hatékonyságjavulás miatt" - mondta Szincsák.Miért rakja a gyártósorokat egy japán cég oda, ahol az a válasz, hogy automatizáltan legyártják, az energiaárak drágábbak, mint odahaza, és ki kell képezni a munkavállalót, miközben otthon ez is megvan - tette fel a kérdést Szincsák.A béreket a kereslet és a kínálat fogja befolyásolni - mondja Szincsák. A tőkét meg kell fialtatni, és ha ez nem megy, akkor a globális vállaltnak van 189 alternatívája.- hangsúlyozta. A legnagyobb kérdés számomra, hogy hogyan tudom fenntartani annak az 5000 embernek az életét és a családját, akik Magyarországon dolgoznak a Densonál. "A tőzsdén is vannak korrekciók, a munkaerőpiacon is lesz" - vonta le a következtetést.Török László, Grundfos Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint a többi cégvezető. A vállalat jelentősen növekedett az elmúlt időszakban, azonban a bérnövekedés és a dolgozók megtalálásának költsége nagyon komoly hatással van az eredményességre - mondta. Természetesen nem lehet a csavart gyorsabban becsavarni, de a munkaerő kompetenciáját lehet javítani még.Frank Iepema, a Hydro Extrusion Hungary Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a magyar gyárunk egy sikertörténet. Egy egyszerű mennyiségi gyártáson alapuló cégből egy nagy hozzáadott értékű céggé tudtuk tenni az elmúlt tíz évben.Számomra 2018 volt a nagy változás éve.Az előző 10 évben növekedtünk, minden évben sikerült Magyarországra csábítani beruházásokat - mondta Frank Iepema. Nem tudtunk semmibe sem beruházni Magyarországon, aminek természetesen rövid távon nincs hatása ránk, hosszú távon viszont igen.- emelte ki a Hydro Extrusion Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.A board-on a holland és a norvég kollégák arról beszélnek, hogy végtelen tárgyalásokat folytatnak arról, hogy 1 vagy 1,1%-kal nőjenek a reálbérek, ésNe értsenek félre, kellett emelni a fizetéseket, de a realitások talaján kell maradni. A tőke oda megy, ahol megtérül, és ha nem jön ide, akkor az visszaveti a gazdaságot - összegezte a folyamatokat Frank Iepema. A bizonytalanság azonban most gátat szab a magyar beruházásoknak.