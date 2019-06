Rövidítik a budapesti kormányablakok nyitvatartását

Hétfő 7-17

Kedd 8-17

Szerda 8-20

Csütörtök 8-18

Péntek 8-14.

Hétfő 7-17

Kedd 9-17

Szerda 10-20

Csütörtök 9-17

Péntek 9-13.

A módosítás rövidítést jelent, mégpedig a következőképp.Eddigi nyitvatartás:(Ez az általános nyitvatartás, sok helyen már most is rövidítésekkel működnek a kormányablakok bizonyos ügytípusoknál.)Új nyitvatartás:Ez összesen 7 óra csökkenés hetente.A portál úgy tudja, György István kormánymegbízott a kerületi polgármestereknek is kiküldött egy körlevelet erről. György István azt írta, az ügyfelek helyben történő értesítéséről ő gondoskodott. A kormanyablak.hu-n egyébként már az új nyitvatartás van fenn.Bár a kormánymegbízott nem indokolta a lépést a körlevélben, a döntés oka minden bizonnyal az égető emberhiány.

A járási hivatal és kormányablak új épülete a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kemecsén az avatás napján, 2018. szeptember 6-án. Kép és címlapkép forrása: MTI/Balázs Attila