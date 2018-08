Van, ahol már most 1 millió forintba kerül egy magyar munkavállaló

Nem (csak) a bankároké a világ

Jellemző, hogy ezeken a területeken a nemzetgazdasági átlagnál jobbára nagyobb, tőkeerősebb, magasabb termelékenységű vállalatok tevékenykednek, és arányaiban több magasabban kvalifikált munkavállalót foglalkoztatnak, így nem meglepő, hogy a nemzetgazdasági átlagot (391 000) jóval meghaladó munkaerőköltséggel szembesülnek a vállalatok.

Tavaly minden szektorban növekedtek a bruttó keresetek, amiben kulcsszerepe volt a minimálbér és a garantált bérminimum érdemi emelésének, valamint a fokozódó munkaerőhiánynak is. Ezzel a munkaerőköltség is megugrott, igaz, a bérnövekedéstől elmaradó ütemben emelkedett a munkaáltatók összes terhelése, amiben nagy szerepe volt a járulékcsökkentésnek.Ugyan a kokszgyártás-kőolajfeldolgozás nemzetgazdasági ágban az átlagtól elmaradó mértékben nőttek a bérek (7%) tavaly, ez is elegendő volt ahhoz, hogy a munkaerőköltség megközelítse az 1 millió forintot (993 500 forint). Ezzel továbbra is a kőolajfeldolgozás vezeti a listát, amit nagy lemaradással követ a pénzügyi-biztosítási tevékenység (749 000) és a villamosenergia-, gáz- gőzellátás, légkondicionálás (718 000) nemzetgazdasági ág.

A lista végén olyan nemzetgazdasági ágak szerepelnek, mint a textília, ruházat gyártása, az egészségügy, szociális ellátás, valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás. Előbbi két ágazat teljes munkaerőköltsége 235 ezer forint alatti, utóbbi pedig 244 ezer forint volt. A sor végén kullog még az építőipar és a mezőgazdaság is.A bruttó bérek persze ennél alacsonyabbak voltak, hiszen nem tartalmazzák a munkáltatók által fizetendő járulékot és a képzési, illetve egyéb felmerülő költségeket. A bruttó munkajövedelem a következőképp alakult a legjobban fizető szektorokban:

A legrosszabbul fizetőkben pedig itt láthatóak:

Azért van (egy kis) remény

Az utóbbi években azonban érdemi növekedést tudott felmutatni néhány rosszabbul teljesítő ágazat, 2009 és 2017 között a ruhagyártásban és az egyéb feldolgozóipari ágazatokban mérték a legnagyobb, 70% feletti növekedést. De jól teljesített a feldolgozóipar egyik kisebb területe, az adminisztratív, szolgáltatást támogató tevékenység, a mezőgazdaság és a villamos berendezések gyártása.

villamosenergia-, gáz-, gőzellátás,

az információ-kommunikáció,

a bányászat-kőfejtés,

a pénzügyi, biztosítási tevékenység,

valamint az egészségügy és szociális ellátás.

Ugyanakkor számos terület van, ahol jóval alacsonyabb növekedést láthattunk, a vesztesek között van aUtóbbi azért is igen kedvezőtlen hír, mert az egészségügy fontos stratégiai ágazat, és úgy tűnik, hogy a szektorban lévő feszültségeket egyelőre nem sikerül orvosolni. Ez pedig súlyos versenyképességi problémát okoz Magyarország számára.

Hasít az állami szektor 2015 óta

Ha viszont csak az elmúlt két évet nézzük (2015 és 2017 között), akkor azt látjuk, hogy az állami szektorban jelentős béremeléseket hajtottak végre.

Mindeközben a pénzügyi, biztosítási tevékenység és az információ-kommunikáció a vesztesek között maradt.

Mielőtt azonban nagyon sajnálnánk a vesztes szektorokban dolgozókat érdemes egy pillantást vetni a nominális bérnövekedésre is az utóbbi két évben. Ebben az összehasonlításban ugyanis látszik, hogy az egyébként is jól fizető szektorok közül több is a lista élén van.

Mindeközben a bányászat, szálláshely-szolgáltatás, a ruhagyártás vagy az építőipar szerény (forintban kifejezett) emelkedést tud felmutatni.

Ha 2009-től tekintjük az adatokat, akkor a lista végén pedig - a magas százalékos növekedés ellenére - a forintban kifejezett bérnövekedést vizsgálva ott van a ruhagyártás, vagy éppen a szálláshely-szolgáltatás.

A nyertesek között a kokszgyártás-kőolajfeldolgozás, a gyógyszergyártás, vagy épp a járműgyártás nemzetgazdasági ágakat találjuk.