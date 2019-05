Varga: a mobilitást segítik a munkásszállók

Varga Mihály a munkásszállók építésére szolgáló országos program első, mintegy 600 millió forintból megvalósult beruházásának avatásán rámutatott: a munkásszállók építése átmeneti megoldás. Nem az a cél, hogy az ország egyes részei elnéptelenedjenek, hanem az, hogy azok a vállalkozások, amelyeknek munkaerőre van szükségük, hozzájuthassanak ehhez.A munkásszállók építése mellett a munkaerő mobilitását segítő támogatások is hatékonyan működnek, a munkaadók által lakhatási támogatásban részesített dolgozók száma meghaladja a 10 ezret, a számukra kifizetett támogatás pedig a 6 milliárd forintot - emelte ki a miniszter.Varga Mihály emlékeztetett, hogy 2010-ben még csaknem 12 százalékos volt a munkanélküliségi ráta Magyarországon, amely mára 3,6 százalékra csökkent. Az állásban lévők száma 820 ezerrel emelkedett - ebből 700 ezer a magánszférában talált munkát -, a foglalkoztatottság szintje pedig 55-ről 70 százalékra javult, meghaladva az uniós átlagot is.Az aktívkorú népességben azonban van még tartalék, így a munkanélküliek támogatásával, képzésével, a közfoglalkoztatásban lévők munkaerőpiacra segítésével, a nők számára kínált rugalmasabb foglalkoztatási lehetőségek - mint a távmunka vagy a részmunkaidő - biztosításával, valamint a szépkorúak újbóli munkába állását januártól már segítő adószabályokkal lehet növelni a munkaerő-kínálatot - sorolta a politikus.Kitért arra is, hogy tavaly - a szezonális hatásokkal kiigazított adatok szerint - 5 százalékos volt a gazdasági növekedés Magyarországon, ami lehetővé teszi, hogy a lakosság életminősége közeledjen a nyugati országokhoz. "Idén 4 százalék körüli növekedéssel számolunk, ami az uniós átlagot két és félszer, háromszor meghaladja" - mondta.A reálkeresetek a múlt évben plusz egyhavi bérnek megfelelő mértékben, 8,3 százalékkal nőttek, "a kormánynak nem célja, hogy fékezze ezt az ütemet", a piac dönti el a továbbiakban is, hogy mire van lehetőség - jelezte Varga Mihály.Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) felidézte, hogy a kormány programjára elsőként jelentkezve, 360 millió forint állami támogatással 600 millió forintból készült el az egykori munkásszálló, majd kollégium munkáshotellé alakítása. A 180 férőhelyes, korszerű színvonalú épületet szinte teljes egészében a Flex dolgozói veszik hamarosan igénybe.A városban 2015-től mintegy 4 ezer új munkahely jött létre, a regisztrált állástalanok aránya csupán 3 százalék. Jelentős beruházások zajlanak, köztük a járműipari tesztpálya, az M76-os gyorsforgalmi út építése, de hamarosan egymilliárd forintos felsőoktatási fejlesztés indul és 600 millió forintból duális szakképző központ építése is kezdődik - említette a polgármester.Vigh László országgyűlési képviselő (Fidesz) egyebek mellett arról beszélt: a kormány gazdaságpolitikájának sikere teszi lehetővé azt, hogy jusson újabb fejlesztésekre. Zalaegerszeg esetében a 45 milliárd forintos költséggel épülő tesztpályát és a hozzá "okosútként" kapcsolódó M76-os beruházását említette.