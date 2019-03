Nagy Márton: egyszeri volt az MNB lépése, nincs erős iránymutatás

Nagy Márton óvatosabban fogalmazott, mint Matolcsy György MNB-elnök a keddi kamatdöntő ülés után tartott sajtótájékoztatón. Matolcsy György azt hangsúlyozta többször, hogy "egyszeri, egyedi" döntés született, amivel jelentősen lehűtötte a szigorítási várakozásokat (és gyengülő pályára küldte a forintot). Nagy Márton árnyaltabban fogalmazva azt mondta, hogy a kilátások bizonytalanok (európai gazdasági lassulás, globális környezet). Ez az oka annak, hogy az MNB nem tudja, hogy tovább kell-e szigorítani a monetáris kondíciókat a következő negyedévekben, és így a jegybank nem tud erős előretekintő iránymutatást adni (elköteleződni a szigorítás mellett). Az MNB adatvezérelt üzemmódban van, ezzel azt üzente a piacoknak, hogy a következő negyedévekben (az inflációs jelentések megjelenésénél) bármilyen döntés elképzelhető. Ez merőben más alapállás, mint azt hangsúlyozni, hogy a jegybank "egyszeri, egyedi" szigorításról döntött, habár Matolcsy is utalt arra, hogy az inflációs jelentés lesz mindig a döntő. Ha párszor elhangzott volna az "adatvezérelt üzemmód" és a "bizonytalan globális környezet" a keddi sajtótájékoztatón, akkor a piaci volatilitás is kisebb lehetett volna. Összességében úgy látjuk, hogy az MNB továbbra is igyekszik kifejezetten laza monetáris politikát folytatni a következő időszakban, azonban a beérkező adatok (vártnál magasabb infláció) függvényében könnyen elképzelhető, hogy további szigorításra kerül sor a következő negyedévekben.