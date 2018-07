Nagyon nagy bajban vannak a britek - Visszadobta Brexit-tervüket az Európai Unió

engednie kellene az EU felé, hogy egyáltalán legyen bármilyen javaslat, amit otthon a képviselőknek prezentálhat,

ugyanakkor ha túl sokat enged (vagyis belemegy abba, hogy az Egyesült Királyság papíron is a vámunió része maradjon), akkor elveszítheti a brit képviselők többségének támogatását. Mindez kormányválsághoz, illetve megállapodás nélküli EU-s kilépéshez vezethetne.

A brit kormány a közelmúltban hozta nyilvánosságra 98 oldalas fehér könyvét Nagy-Britannia és az EU későbbi kapcsolatára vonatkozó javaslataival, amelyet Brüsszel "konstruktívan" fogadott, megemlítve, hogy a dokumentum rengeteg tisztázandó kérdést felvet azért.A héten már kiütközött az első komolyabb probléma a dokumentum tartalmával kapcsolatban, ugyanis az Európai Bizottság elutasította a brit kormány javaslatát arról, miként férjen hozzá a City of London a Brexit után az európai pénzügyi szolgáltatások piacához.Az igazán rossz hírt azonban ma kapták meg a britek: Michel Barnier, az EU vezető tárgyalója kijelentette, hogy az EU sosem menne bele abba, hogy az új brit javaslat részeként az Egyesült Királyság a közös vámpolitika alapján az országba érkező áruk után beszedje az EU-s vámokat.Pedig ez a megoldás volt May egyetlen reménye, hogy úgy léptesse ki országát a vámunióból, hogy közben ne jöjjön létre "kemény" vámhatár az ír-északír határon. Ez utóbbi garantálása pedig kulcsfontosságú a kilépés szempontjából.A mai hír nagy csapást jelent Theresa May számára, hiszen ahhoz, hogy bármilyen kilépési szerződés létrejöhessen, otthon a parlamenti képviselők többségének támogatására lesz szüksége, márpedig ez egyre nagyobb veszélyben van. A brit miniszterelnök ezzel a mai bejelentéssel gyakorlatilag két tűz közé került:A tárgyalások augusztus közepén folytatódnak, azonban egyre jobban szorít az idő, hiszen októberig véglegesíteni kellene a szétválás menetéről és feltételeiről szóló megállapodást ahhoz, hogy a brit és az EU-s tagországok parlamentjei elfogadhassák azt még 2019. március 29-e előtt.