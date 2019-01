Nagyon sokba kerülne a briteknek a megállapodás nélküli Brexit

Ez 2034-re 40 milliárd font (15 ezer milliárd forint) éves gazdasági veszteséggel érne fel.

A CBI szerdán regionális összeállítást ismertetett arról, hogy számításai szerint az egyes brit gazdasági térségeket miként érintheti a megállapodás nélküli Brexit.A szervezet szerint Londonban különösen súlyos gazdasági következményekkel járna a szabályozatlan brit kilépés az EU-ból, mivel a londoni gazdaság teljesítménye erőteljesen függ az akadálytalan hozzáféréstől az Európai Unió piacához.A CBI modellszámításai azt mutatják, hogy megállapodás nélküli Brexit esetén a londoni gazdaság által megtermelt, reálértéken mért éves bruttó hozzáadott érték a következő másfél évtized végére 6 százalékkal lenne alacsonyabb a jelenlegi kereskedelmi feltételekkel elérthető szintnél.A CBI szerint a megállapodás nélküli Brexit különösen nagy kárt okozna a londoni szolgáltatási szektornak, amely a londoni gazdaság exportjának 58 százalékát adja.A tanulmány szerint ha a londoni pénzügyi szolgáltatási szektor EU-piacai elé kereskedelmi akadályok emelkednek például a passporting-jogosultságok - vagyis az euróövezeti piacokra szóló szolgáltatásnyújtási engedélyek - elvesztése vagy az üzleti utazások korlátozása miatt, a szektor által megtermelt bruttó hozzáadott érték 2034-re 9 százalékkal lehet alacsonyabb annál a szintnél, amelyet a londoni City pénzügyi központja a jelenlegi kereskedelmi viszonyrendszer alapján abban az évben elérhetne.A City kilátásait terhelő Brexit-kockázatokról nagy londoni pénzügyi-gazdasági elemzőházak is részletes forgatókönyveket dolgoztak ki.Az Oliver Wyman globális vállalati tanácsadó cég modellszámításai szerint a legrosszabb forgatókönyvek megvalósulása esetén az EU-piachoz kötődő üzleti aktivitás a londoni pénzügyi szolgáltatási szektorban 40-50 százalékkal zuhanna, és ez a tovagyűrűző másodlagos hatásokkal együtt 38 milliárd font (csaknem 14 ezer milliárd forint) bevételkieséssel és 75 ezer munkahely megszűnésével is járhat a Cityben.Egy másik pénzügyi elemzőház, a Centre for London tanulmánya szerint ha London pénzügyi központja elveszíti hozzáférését az Európai Unió egységes belső piacához, az 70 ezer citybeli pénzügyi szolgáltatási munkahely megszűnéséhez vezethet. A cég szerint ez katasztrófával érne fel, mivel London önálló pénzügyi és egyéb kapcsolódó szolgáltatási exportjának értéke eléri az évi 100 milliárd fontot.A legutóbbi globális befektetői felmérés szerint a piaci szereplők a világ első számú pénzügyi szolgáltatási központjának máris New Yorkot tartják, és London, amely hosszú évekig vezette a ranglistát, a második helyre került.