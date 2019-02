Napokon belül olyan döntés jön, aminek egész Magyarország megörülhet

Újabb ajándékot kaphat Magyarország

Az elmúlt közel másfél évben Magyarország rengeteg területen ért el javulást, ezért optimisták vagyunk a mostani döntéssel kapcsolatban

Összességében a bank elemzői szerint erősebb érvek szólnak amellett, hogy a Fitch is felminősítse Magyarországot, ezért optimisták lehetünk a pénteki döntés előtt.

A piac már beárazott minket

Múlt pénteken hosszú idő után újra felminősítésnek örülhetett Magyarország, hiszen a Standard & Poor's másfél évnyi pozitív kilátás után BBB-re módosította a besorolásunkat . A héten jön az újabb felülvizsgálat a Fitchtől, mely szintén 2017 őszén adott pozitív kilátást, így van esély arra, hogy újabb felminősítést kapjunk szintén BBB-re.- olvasható Virovácz Péternek, az ING elemzőjének véleményében.Tavaly augusztusban legutóbbi felülvizsgálatkor a Fitch kiemelte, hogy fontos lenne Magyarországnak fenntartani a fizetési mérleg többletét ahhoz, hogy felminősítésre sor kerülhessen. Az ING szerint ezzel nem is lesz probléma a fogyasztás felfutása ellenére sem. Emellett fontos tényező a csökkenő adósságpálya, ami a bank elemzői szerint teljesülhetett a tavalyi vártnál alacsonyabb, 70.9 százalékos GDP-arányos rátával. További feltétele lenne a felminősítésnek a potenciális növekedésünk élénkülése és az üzleti környezet javulása, ezekre nincsenek kézzelfogható adatok, de az ING szerint Magyarország potenciális növekedése jócskán meghaladhatja a Fitch által becsült 2 százalékot.A felminősítés elleni esetleges érv lehet, hogy a hitelminősítő szerint a magyar költségvetési politika prociklikus, ami középtávon bizonytalan fiskális pályához vezethet. Az ING szerint ugyanakkor a költségvetési politika inkább semlegesnek mondható. További érv lehet a felminősítés ellen, hogy a magyar adósságráta még mindig kétszerese a BBB besorolású országok átlagának.Szintén az ING készített egy ábrát, mely azt támasztja alá, hogy a piac már a jelenleginél magasabbra sorolja Magyarországot. Sőt, egy esetleges BBB osztályzat sem lenne még fundamentálisan indokolt, a CDS-felárak alapján "BBB plusz" lenne a helyes osztályzatunk.

Klikk a képre!

A Moory's-ra még várhatunk

Ez egyrészt azt jelenti, hogy a hitelminősítők még mindig lassan reagálják le a piaci mozgásokat, másrészt viszont ha megtörténik a felminősítés, akkor sem számíthatunk komoly piaci reakcióra, hiszen a befektetők már beárazták azt, hogy elmozdulunk majd a "BBB mínuszról". Ezt egyébként láthattuk már az S&P lépése után is, amikor a forint csak minimális elmozdulással reagált hétfő reggel.A mostani döntés után több mint két hónapot várhatunk a következő betervezett felülvizsgálatra, a Moody's csak május 3-án dönthet a magyar osztályzatról. Ráadásul a három nagy hitelminősítő közül, így náluk elvileg még egy kilátásjavításnak "kellene" következnie. Ez persze nem előírás, felminősíthetnek stabil kilátásról is.

A májusi lépést követően augusztus közepén olyan esemény jön, amire ritkán van példa: az S&P és a Fitch egy napon vizsgálhatja felül a magyar adósosztályzatot. Vagyis ha a Fitch most nem minősít fel, akkor a nyár végén lehet erre újabb esélye. Ha viszont most pénteken megajándékoznak, akkor nem valószínű újabb felminősítés, az S&P például stabil kilátást adott, vagyis várhatóan az idén már nem terveznek további felminősítést. Erre utal a hitelminősítő Portfolionak adott interjúja is, melyben az esetleges kockázatokat emelte ki Magyarországgal kapcsolatban: