Négy helyen újraszámolják a szavazatokat

A Jobbik még április 28-án kért felülvizsgálatot, egyebek mellett két szavazókör eredményét kifogásolva. Pálfiszegen, a zalai 1-es választókerület 001-es szavazókörében 14, a Jobbikra leadott szavazatot a NET Pártnak írták jóvá, és ugyanez történt Sárospatakon, a borsodi 5-ös választókerület 007. szavazókörében: ott 144 jobbikos szavazatot könyveltek el a NET-hez.Az Index birtokába került a Kúria jogerős végzése (Kvk.V.37.548/2018/5.), melyben a bíróság helyt adott a Jobbik kérelmének, és elrendelte a szavazatok újraszámlálását, az eredmény összevetését az április 8-án felvett adatokkal, és az esetleges eltérések indokainak rögzítését. A Kúria végzése feltehetően holnap kerül fel a Kúria honlapjára.Az Index úgy értesült, hogy a két választókerület választási irodái ma nap közben már újra is számolták a szavazatokat, és mindkét esetben a Jobbiknak adtak igazat. A két szavazókörben a NET Párt 0-0, míg a Jobbik 14, illetve 122 szavazatot kapott.Ám a töredékszavazatok miatt a végleges országos listás eredmény addig nem hirdethető ki, amíg az utolsó problémás esetre pont nem kerül.Mindemellett holnap reggel a Kúria végzéssel az újpesti 053. és a bajai 001. szavazókörben választókerületben is elrendeli az újraszámolást, amit a helyi választási irodák akár már holnap el is végezhetnek.