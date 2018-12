Néhány óra múlva jön a döntés, ami az egész világot felforgathatja - A forint is megérezheti

Magyar idő szerint este 8 órakor érkezik a Fed idei utolsó kamatdöntése, ami az év legizgalmasabb döntésének ígérkezik. A piaci árazások alapján valamivel kevesebb mint 70%-os a valószínűsége annak, hogy a döntéshozók (idén negyedszerre) 25 bázispontos kamatemelést hajtanak végre, amivel az irányadó kamatsáv 2,25-2,5%-ra emelkedik.

Klikk a képre!

Egyrészt az utóbbi időben Donald Trump a korábban megszokottnál is keményebb kommunikációval igyekezett nyomást gyakorolni Jerome Powell Fed-elnökre, hogy a jegybank fejezze be a monetáris szigorítást.

Másrészt az utóbbi hetekben az amerikai gazdaság lassulásával kapcsolatos félelmek erősödése, illetve ezzel összefüggésben a részvénypiacok zuhanása miatt látványosan csökkentek a kamatemelési várakozások.

Mivel közel 70%-os eséllyel emelni fog a Fed, felmerülhet a kérdés, hogy miért olyan érdekes a mai döntés. Két dolog miatt is.A mai kamatemelésnek december elején még 80% feletti valószínűséget áraztak a piaci szereplők, ehhez képest a jelenlegi 70% ugyan nem drasztikus, ám mindenképp említésre méltó visszaesés.

Megjegyzés: az ábra az adott hónapban lejáró Fed Fund Futures-ök árfolyama alapján számolt kamatvárakozások alakulását mutatja. A kamatvárakozások a kamatfolyosó közepére vonatkoznak, vagyis például egy 2,375%-os kamatvárakozás azt jelenti, hogy a jelenlegi 2-2,25%-os irányadó sávhoz képest egy 25 bázispontos kamatemelést áraznak a piaci szereplők az adott időpontig.

November elején még 2,9% körül álltak a 2019 és 2020 végi kamatvárakozások, ami összességében nagyjából három 25 pontos szigorítást jelentett a jelenlegi szinthez képest.. Ami ennél is látványosabb, az az, hogy az utóbbi hetekben a 2020 végére vonatkozó kamatvárakozások fokozatosan eltávolodtak (negatív irányba) a 2019 végitől, vagyis egyre több befektető fogad arra, hogy 2020-ban már kamatot fog vágni a Fed.

Valakinek nincs igaza

Úgy tűnik tehát, hogy a piaci szereplők és a Fed-döntéshozók közül valaki téved, hiszen az elmúlt hetekben nagyon eltávolodtak egymástól a piaci várakozások, illetve a Fed dot plotjai (a jegybankárok egyéni kamatpálya-előrejelzéseit összesítő ábra) által előrevetített kamatpálya.

A befektetők aggódnak

Az amerikai lassuláshoz visszakanyarodva érdekes fejlemény, hogy a Reuters által megkérdezett elemzők konszenzusa alapján 40%-ra nőtt annak a valószínűsége, hogy az USA két éven belül recesszióba süllyed - legutóbb 2008 januárjában, nyolc hónappal a Lehman Brothers csődje előtt voltak ilyen pesszimisták a szakértők. Aztán mindenki tudja, mi lett a történet vége.

Annak fényében, hogy milyen jelentős mértékben visszaestek a piaci szereplők jövő évi kamatvárakozásai, nagyon érdekes lesz a Fed-döntéshozók helyzetértékelését tartalmazó legfrissebb dot-plot. Csak emlékeztetésképp, szeptemberben 2019-re három további (25 pontos) kamatemelést, 2020-ra pedig még további egyet vetített előre a várakozások mediánja.Nem könnyű igazságot tenni abban a kérdésben, hogy ki látja jobban a helyzetet, a piac, vagy a Fed. Feljebb már volt róla szó, hogy a piaci kamatvárakozások visszaesésében fontos szerepe volt az amerikai és a globális gazdaság lassulásával kapcsolatos félelmek erősödésének. Ennek van valóságalapja, hiszen az USA költségvetési lazításának pozitív növekedési hatása jövőre kifut, közben a kereskedelmi háborús konfliktus továbbra is negatívan érinti az üzleti bizalmat, ami az egész világgazdaságra hatással van. Erre jön rá még az is, hogy a kínai gazdaság egyre több jelét mutatja annak, hogy a felszín alatt komoly problémák húzódnak, egy váratlan, jelentős kínai lassulás pedig súlyos következményekkel járna az egész világra nézve.Ez a 40%-os valószínűség persze önmagában nem jelenti azt, hogy újabb recesszióra kell felkészülni 2020-ig, azt meg végképp nem, hogy a 2008-ashoz hasonló világgazdasági összeomlás fenyeget. Mindenesetre az amerikai kötvénypiacok az elmúlt hetekben egyre aggasztóbb képet vázolnak fel a jelenlegi helyzetről. Egyrészt csökkennek a kötvényhozamok, másrészt a hozamgörbe egyre laposabbá válik: mindkét tényező arra utal, hogy az amerikai növekedési kilátások (legalábbis a piaci szereplők szerint) romlanak.. Az elmúlt években - nagyrészt a jegybankok extrém laza monetáris politikájának és az eszközvásárlási programoknak köszönhetően - elterjedt az a mentalitás a piaci szereplők körében, hogy ha nagyobb esés jön a tőzsdéken, akkor majd a jegybankok beavatkoznak, még több pénzt pumpálnak a rendszerbe, illetve felhagynak a monetáris politika szigorításával, hogy ezzel megelőzzék a tőzsdei pánikot. Nagyon érdekes ennek fényében egy ábrára rakni a 2019 és 2020 végére vonatkozó kamatvárakozások és az S&P 500 értékének alakulását.

Kellemetlen helyzetbe kerülhet a Fed

A Fed-nek tehát most úgy kell lavíroznia, hogy a jelenlegi gazdasági környezet a monetáris politika további, lassú szigorítását teszi szükségessé, a részvénypiacokon azonban egyre nő a feszültség, ami nem elhanyagolható kockázatot jelent a döntéshozók szemében. Mindeközben politikai hitelességük és függetlenségük megőrzéséért is küzdeniük kell egy olyan elnökkel szemben, aki már többször bebizonyította, hogy a legalapvetőbb gazdasági összefüggésekkel sincs tisztában.

Mit mutatnak az új dot plotok, illetve a növekedési és inflációs várakozások hogyan alakulnak a tanácstagok legfrissebb előrejelzése szerint?

Szóba kerül-e Powell sajtótájékoztatóján az elmúlt hetek részvénypiaci esése?

A jegybankelnök beszél-e arról, hogy miért távolodhattak el ennyire egymástól a piaci várakozások és a dot plotok?

Összességében a jegybanki kommunikáció "galamb" hangvételűbb lesz-e, enged-e Fed a piaci nyomásnak és kommunikációjával elkezdi előkészíti a kamatemelések lassítását, esetleg felfüggesztését?

Nagy mozgások jöhetnek a devizapiacokon

A fentiek alapján joggal mondhatnánk azt, hogy az amerikai jegybanknak szüneteltetnie kellene kamatemelési ciklusát, illetve akár fel is kéne hagynia a szigorításokkal, az éremnek azonban van egy másik oldala.Az egyetlen komoly kockázatot a Fed szempontjából (legalábbis rövid távon) az jelenti, hogy a tőzsdék tovább esnek, amiért a jegybank nem áll le a kamatemelésekkel, a részvényárfolyamok folytatólagos csökkenése pedig előbb vagy utóbb tovább gyűrűzik a fogyasztói bizalmi indikátorokon romlásán keresztül a reálgazdaságba is., hiszen egyrészt a részvénypiacok esése a múltbéli tapasztalatok alapján foglalkoztatja, akár már aggaszthatja is a döntéshozókat, a reálgazdasági folyamatok azonban egyelőre nem indokolják azt, hogy hirtelen behúzzák a féket. A szituációt tovább bonyolítja Trump, aki az utóbbi hetekben rendszeresen kritizálta a Fed-et, illetve Powell elnököt a kamatemelések miatt. Az amerikai elnök ezzel a viselkedésével potenciálisan veszélybe sodorta a Fed hitelességét és függetlenségét, hiszen a kamatemelések hirtelen felfüggesztése esetén felmerülne a politikai nyomásgyakorlás eredményességének gyanúja, ami káros lenne a piaci bizalomra nézve.Összegezve, az alábbiakra lesz érdemes odafigyelni azon kívül, hogy meglépi-e az újabb szigorítást a Fed:Tegnap írtunk róla, hogy a technikai képet nézve fontos kitörési szinthez közelít a dollár árfolyama, legalábbis ez olvasható le a dollár index elmúlt hetekben mutatott mozgásából.

A kitörés irányában a Fed kommunikációja, illetve az új dot plotok lesznek a meghatározók. Amennyiben a piaci szereplők úgy ítélik meg, hogy az amerikai jegybank óvatosabbá válik, és kommunikációjával elkezdi előkészíteni a szigorítási ciklus lassítását, akkor könnyen megszakadhat az idei dollárerősödési trend. Ebben az esetben a feltörekvő piaci devizák is lendületet kaphatnak.A forint különösen izgalmas helyzetben van, ugyanis az euróval és a dollárral szemben is kitörés közelében tartózkodik, az utóbbi hetekben ugyanis nagyon beszűkült a mozgástér. Egy visszafogottabb Fed-kommunikáció a magyar fizetőeszköznek is lendületet adhat, amennyiben viszont az amerikai jegybank a piaci várakozásokkal szembe menve kitart a fokozatos kamatemelések mellett, akkor a forint rövid időn belül célba vehetné a másfél éves mélypontot jelentő 288-as szintet.

Az euró-forint kurzusra is érdemes lesz figyelni, hiszen itt még látványosabb a mozgástér szűkülése: óvatosabb Fed esetén a 320-321-es, meg nem hátráló Fed estén pedig a 324-es, majd a 326-327-es sávot veheti célba a hazai deviza a következő időszakban.