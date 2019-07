Nehéz dolga lesz 2020-ban a kormánynak

Elsőre szép számok

A KSH kedden tette közzé az idei első negyedéves kormányzati szektor adatokat, amiről a Portfolio is beszámolt . Ezek szerint 0,1%-os többlet alakult ki a büdzsében az idei év első három hónapjában.Az OTP Bank elemzői ennek kapcsán arra mutatnak rá friss anyagukban , hogy a deficit négy negyedéves gördülő átlaga 2%-on állt az első negyedév végére, ami javulás a tavalyi év végéhez képest.

Idén nem lesz gond, de jövőre...

A költségvetési törvényjavaslat azonban ennek ellenére nem tartalmaz semmilyen olyan új intézkedést, ami tovább javítaná a költségvetés egyenlegét, sőt: a gazdaságvédelmi és családvédelmi programok lazító hatásúak - figyelmeztetnek.

a GDP arányában 0,3 százalékos elmaradást látnak jelenleg a jövő évi hiánycélhoz képest. Vagyis valóban szükség lenne az új gazdaságfehérítő intézkedésekre és/vagy a jelentősebb költségvetési tartalékok befagyasztására.

Az általuk készített szezonálisan igazított adatok azonban más képet festenek: ezek alapján romlott a költségvetés helyzete az idei első negyedévre, az adatok alapján ugyanis emelkedett a kiadások GDP-hez mért szintje, valamint csökkent a bevételek aránya.Az eddigi leglátványosabb növekedést felmutató áfabevételek növekedési üteme is lassult 2018 harmadik negyedéve óta. Ez arra utal, hogy a gazdaságfehérítő intézkedések pótlólagos bevételnövelő hatása lassul. Ezzel párhuzamosan a legutolsó adatok szerint a kiadások éves növekedési üteme 6,1% volt, ami jóval elmarad a GDP növekedési ütemétől. Ez azt jelenti, hogy a kiadásokat féken tartja a kormányzat, az állami beruházási kiadások kivételével, ugyanis itt 42%-os bővülés volt látható.Hogyan teljesülhet idén az 1,8%-os GDP-arányos hiánycél? - teszik fel a kérdést az OTP szakemberei. Szerintük összességében ezzel nem lesz gond, továbbra is fenntartják az 1,6%-os éves deficitvárakozásukat a 2019-es évre. Ezt részben az indokolja, hogy a költségvetés kiadási oldalán szinte minden főbb tétel aránya csökken a GDP-hez viszonyítva. Emellett az új demográfiai program hatása idén csak visszafogott lehet, hiszen az év második felében lépnek életbe az intézkedések.Az idei költségvetésre is leselkednek azonban negatív kockázatok. A gazdaságfehérítő intézkedések pozitív hatása kezd lecsengeni, a szociális hozzájárulási adó júliusi csökkentése közben kifejti a hatását és közben a gazdaságra is lassulás vár.Az elemzők azt is felidézik, hogy a kormány jövőre 1%-os GDP-arányos hiánycélt tűzött ki, amit a piacok kedvezően fogadtak, tekintettel a magyar gazdaság túlfűtöttségének jeleire és hogy ezzel a magyar hiánypálya is felzárkózik a régiós országokéhoz.Erről részletesen itt írtunk:Az idei első negyedéves bevételnövekedési adatoknak óvatosságra kellene inteniük a kormányzatot - vélik az OTP elemzői, akikKockázatok azonban a 2020-as büdzsében is vannak: kilátásban van ugyanis egy pénzügyi korrekció elszámolás az EU-val való viták lezárásaként, ahogyan arról a Portfolio beszámolt . Ez a tétel akár a GDP 0,6%-át is elérheti.