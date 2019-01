Nem biztos, hogy jó ötlet az állami vállalatok tőzsdei bevezetése

Domokos László elmondta, hogy szorgalmazza az állami vállalatok portfóliószerű kezelését, de úgy véli, nem biztos, hogy hasznos lehet ezek minden áron tőzsdére való bevezetése. Az ÁSZ-elnök szerint az átalakításokon dolgozó állami cégeknek jelentős kapacitásvesztést és költséget okozna a tőzsdére való belépés előkészítése, ami egy hosszas és körülményes folyamat.Beszélt ezen kívül arról is, hogy a nagyobb állami és önkormányzati projekteket állami beruházási ügynökség figyeli, melynek célja lesz többek közt a költségek váratlan megugrásának prevenciója is.Hozzáteszi, hogy bár egyetért a kormány belső adósságfinanszírozási politikájával, úgy véli, a hosszabb, 10 évet meghaladó projektek esetén nyitottnak kell lenni a nemzetközi pénzpiacon fellelhető olcsó, jó feltételek mellett elérhető forrásokra is.Domokos kommentálta a túlórakeret emelését is: véleménye szerint a gazdaságfehérítés újabb, fontos eszköze jelent meg, hiszen az a vállalkozó, aki nagyobb megrendelést kapott, eddig is megoldotta, hogy a dolgozói elvégezzék a munkát, csak a juttatásokat eddig feketén, zsebbe kapták meg. "Most mindenki számára tisztább helyzet keletkezik" - fogalmazott.