Nem érzed a bőrödön a gazdasági növekedést? Lehet, hogy erre is van megoldás

Olyan stratégián kell dolgoznunk, ami élénkíti a növekedést, de közben segít egyben tartani a szétszakadó társadalmat.

Christian Ketels: Világszerte rengeteg ember érzi úgy, hogy nincs elég lehetősége részesedni a gazdasági növekedésből úgy, ahogy az az átlaggal történik. Az inkluzív növekedés arról szól, hogy lépjünk egyet hátra, és tegyük fel a kérdést: "Mit tehetünk egy egészségesebb gazdaságért?" Fontos, hogy ne csak a társadalom egy szűk rétegének segítsünk, hanem próbáljunk meg a többségnek jobb feltételeket teremteni. Erről szól az inkluzív növekedés, hogy a korábbinál többen részesedjenek a gazdaság bővülésének eredményeiből és érezzék a pozitív változásokat, ennek kell alárendelni a gazdaságpolitikát.Az inkluzív növekedés modellje nem vesztesekről és nyertesekről szól, hanem arról, hogyan lehet olyan helyzetet teremteni, hogy minél több ember vegyen részt a növekedésben anélkül, hogy maga a növekedés eltűnjön. Vagyis lehetnek olyanok, akik jobban járnak a jelenlegi helyzetben, de meg kell mutatnunk, hogy nekik sem jó ez, hiszen az egész gazdaság szenved jelenleg. A cégek szenvednek a kiszámíthatatlanság miatt, kereskedelmi háborús fenyegetés van, az EU pedig épp azzal küszködik, hogyan szervezze meg magát jobban. Vagyis nem beszélhetünk arról, hogy összességében jó helyzetben lennénk.

Kelet-Közép-Európában a másik fontos probléma a demográfia, ami már elkezdte felrobbantani a munkaerőt, és ez csak egyre erősebb lesz. Szerintem Európa ezen részén erről is komolyan el kell kezdeni gondolkodni.

Én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy pénzügyi ösztönzőkkel lehet-e ezt élénkíteni, mivel a demográfia az egyének döntésétől függ.

El kell felejtenünk az átlagot, arról kell gondolkodni, melyik földrajzi régiók vagy csoportok teljesítenek jobban vagy gyengébben és miért.

Az inkluzív növekedés nem az újraelosztásról szól. El kell mondanunk például a cégeknek, milyen fő kihívásokkal szembesülnek, ma a vállalatok azért nem ruháznak be hosszú távon, mert félnek a jövőtől. Szerintem, ha a jövőben gyorsabb növekedést szeretnénk, akkor ezt az inkluzív növekedéssel kell megalapoznunk.Rengeteg lehetőséget tartogat, például sokkal célzottabb gazdaságpolitikai lépéseket azzal kapcsolatban, hogyan javítható a munkavállalók képzettsége. Fontos kérdés az is, hogyan tudunk együtt dolgozni a közepes méretű vállalkozásokkal, hogyan javítható esetükben a cégvezetés minősége. Ha ugyanis ők erősebbek lesznek, akkor az erősebb beszállítókat jelent a nagy multinacionális vállalkozásoknak. A felhasználás oldaláról is új lehetőségek nyílhatnak meg, hiszen az inkluzív növekedés például azzal is foglalkozik, hogyan lehet fenntartható fogyasztásbővülést elérni. Ez pedig segíthetne véget vetni az adósságból történő fogyasztás jelenlegi modelljének, amikor a gazdasági élénkülést válság követi rendre.Az inkluzív növekedés modellje is éppen azt mondja, hogy ez globálisan az egyik fontos probléma, amit orvosolni kell. Ha pedig ezt meg akarjuk oldani, akkor előszöris azt kell felismernünk, hogy nincs szükség még ötezer PhD-végzettségű munkavállalóra, vagyis rájuk is szükség van, de gondolni kell az átlagos munkásra, meg kell határoznunk, milyen képességek szükségesek a mai gazdaságban.Ez egy olyan választás, amit minden társadalomnak magának kell meghoznia.Persze van valamekkora hatása a gazdaságra, ha jobb a gyermekellátás minősége vagy pénzügyileg is ösztönzik a gyermekvállalást, akkor az például a fiatal családoknál jelentheti a mérleg nyelvét. De ezzel csak kisebb változásokat lehet elérni, az alapvető trendeket nehéz befolyásolni.Külön kell választani a növekedést összességében és egyéni szinten. A múltban elsősorban a GDP-növekedésre fókuszáltunk, azt hittük, hogy ez elég. Ebből mindenki részesült, valaki jobban, valaki kevésbé. Viszont szerintem az összesített növekedés egyre kevésbé árulja el, mi zajlik egy társadalomban. Vegyük például az európai gazdaságot, ami összességében viszonylag jól teljesít manapság, ennek ellenére az európai társadalmak egy része továbbra sem érzi a javulást.Mi a BCG-nél megalkottunk egy alternatív mutatót, ami igyekszik kiküszöbölni a GDP hibáit. Ez sokkal erősebben veszi figyelembe az olyan tényezőket, mint például a fenntarthatóság, az oktatás és a munkaerőpiacon való részvétel képessége. Ez nem egyenlőségre törekszik, sokkal inkább az általános jólétet próbálja körülírni. Ez az eszköz próbálja a GDP-növekedést lefordítani valódi, értékes növekedésre. Nem hiszem, hogy ki kell dobnunk az ablakon a GDP-t, ez továbbra is fontos mérőszám, inkább csak ki kell egészíteni mással is.

fel kell ismerni, hogy Európa ma már nem az alapító tagállamok Európája.

Szerintem kifejezetten veszélyes az, ha az eurózóna többi tagja zsarolja a valutaövezeten kívüli tagállamokat azzal, hogy ha az EU-tagságot vállalták, akkor az eurózónába is be kell lépniük. Ez egy hosszútávú döntés, a tagállamoknak saját maguknak kell eldönteni, akarnak-e csatlakozni. Komoly döntés eldobni a gazdaságpolitikai szabadságod egy részét. Ahhoz, hogy ezt meg merd tenni, biztosnak kell lenned abban, hogy ez tíz-húsz-harminc év múlva is jó döntés lesz.

Tíz éve már egyszer láthattuk, milyen az, amikor mindenki egyszerre akar kirohanni az ajtón. A kereskedelmi háború pedig lehet egy olyan szikra, ami negatív hatással lehet a piaci hangulatra.

Valódi veszély, hogy egyszer a pénzügyi piacok kikerülnek az ellenőrzésünk alól.

Párhuzamosan lehet gondolkodni tagállami és uniós szinten. Utóbbi nem elsősorban arról szól, hogyan osszuk el a növekedést az országok között, sokkal inkább, milyen kérdésekben kell döntést hozni uniós szinten és melyekben tagállamként. Emellett lényeges, hogy tagállamokon belül is nőnek a különbségek, Magyarországon például Budapest és a keleti országrész között van szakadék. A fő kérdés, hogyan tudjuk kiaknázni az elmaradottabb országrészekben rejlő potenciált.A kormányoknak központi szerepük van, mivel a szükséges döntéseket sokszor nem az egyének hozzák meg. Ha például sikeresebb vállalkozásokat akarunk Kelet-Magyarországon, akkor ahhoz képzett munkaerő kell, amiben az államnak is szerepe van másokkal együtt. Gyakran egy cégnek nincs elég ereje, mandátuma vagy hitelessége, hogy önmagában lépjen.Szerintem nem ez a megoldás a problémára, de azt gondolom, hogy ez egy olyan eszköz, amit érdemes megvizsgálni. Részletesen tesztelni kell, meg kell vizsgálni, teljesíti-e a céljainkat, például javít-e az érintett emberek helyzetén. Vannak kezdeti tapasztalatok, például Finnországban, de tovább kell tesztelni ezt az eszközt. Ami ennél is fontosabb kérdés lehet, az az, hogy hogyan szervezzük meg a szociális ellátórendszert a jövőben.Németország és Franciaország nélkül nehéz bármilyen reformot elképzelni, de azt hiszem,Nekünk Németországban is sokat kell tennünk azért, hogy megértsük az emberek motivációját a kontinens más részein. Szerintem a nagy feladat, ami az EU előtt áll az, hogy nyílt és őszinte vitát folytasson az európai integráció jövőjéről. Nem gondolom, hogy ennek a vége egy klasszikus Európai Egyesült Államok lenne, mivel Európa különböző országokból áll, különböző társadalmakkal, de azt hiszem, hogy vannak közös pontjaink, amiket fel kell ismerni.Bizonyos értelemben már most többesebességes Európáról beszélhetünk. Nem kell, hogy mindenben egyetértsünk, de ha már blokkokat alakítunk, akkor annak inkább különböző valós ügyek mentén kellene szerveződniük. Remélem, Európa ebbe az irányba halad. A legnagyobb veszély szerintem az, hogy a tagállamok hajlamosak a problémáikért az EU-t, az európai intézményeket okolni.Gazdaságilag ez lenne a logikus lépés, hiszen a régiós országok gazdasága erősen kapcsolódik az eurózónához, a nemzeti devizák ingadozása pedig nem előnyös számukra. Persze a saját monetáris politika is fontos dolog, röviden összefoglalva megvan az ára annak, ha egy ország független akar maradni a monetáris politikát illetően.Bizonyos értelemben máris elkezdődött, elég csak az USA és Kína kapcsolatára gondolni. Szerintem ennek komoly hátrányai lesznek az amerikai és a kínai gazdaságra nézve is, de ezek a költségek kezelhetők. A kereskedelmi háborúnak drámai következményei lehetnek egy-egy cég szintjén, de átfogó gazdasági szinten szerintem ezek a kockázatok kezelhetők. Két fontos dolog fogja eldönteni a folytatást: egyrészt elindul-e egy dominó-effektus, amikor más országoktól is protekcionista lépéseket látunk majd, a másik pedig, hogy Európa elindul-e a saját útján, például közeledik-e Kínához. Könnyen lehet, hogy egy lokális amerikai-kínai konfliktus szemtanúi vagyunk, nem lesz belőle globális kereskedelmi háború. A másik fontos kérdés, hogy mit okoz a konfliktus közvetve a növekedésnek, hiszen a válság után a beruházás volt az egyik húzóerő, miközben jelenleg a bizonytalan helyzet miatt éppen ezek a beruházások maradnak el a cégeknél. Ez pedig hosszabb távon negatívan hathat a termelékenységre. Szerintem a jelenleginél veszélyesebb helyzet lenne, ha a pénzügyi rendszerben látnánk komoly fertőzést.Lassulást igen, recessziót szerintem nem biztos. Az USA-ban jelenleg egy monetáris szigorítást látunk komoly költségvetési élénkítéssel, de ez utóbbi hamarosan véget érhet. Az amerikai kormányzat olyan fiskális helyzet felé halad, ami nem fenntartható, de ez inkább hosszú távon lehet probléma. Szerintem jó eséllyel látunk majd egy gazdasági lassulást, ha pedig az megtörténik, akkor a Fed lassíthat a kamatemelések ütemén. A legvalószínűbb forgatókönyv most egy mérsékelt lassulás, nem pedig 2008 megismétlődése.Ahogy említettem, szerintem a pénzügyi szektor a legnagyobb kockázat, hiszen a világ pénzügyi rendszere erősen integrált és gyors. Rövidtávon szerintem hatékonyan működnek a bankok, az igazi kockázat az, hogy nincs önszabályozó rendszerük. Most például a feltörekvő piacokon láthatjuk azt, hogy elindult egy fertőzés Törökországból és Argentínából, ami aztán továbbterjedt más országokra, függetlenül attól, hogy fundamentálisan indokolt-e vagy sem.