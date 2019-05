Nem fékez a kivándorlás: egyre több magyar él Ausztriában

Ausztriában is egyre több magyar él

Idén január elsején 82 732 magyar állampolgár élt életvitelszerűen Ausztriában, ez több mint 5600 fővel több, mint egy évvel korábban - derül ki az osztrák statisztikai hivatal előzetes adataiból. Ha nem az állampolgárságot, hanem a születési helyet nézzük, akkor ennél egy kicsivel alacsonyabb, 79 ezres adat a mérvadó.

Ha a változást nézzük, akkor 2018 elejéhez képest több mint 5600 fővel nőtt az ausztriai magyar populáció. Ez ugyan további lassulást mutat a korábbi évekhez képest, de még mindig számottevő emelkedést jelent. 2014-16 között a 8000 főt is meghaladta a növekedés, ahhoz képest a lassulás szemmel látható.

Lassan összeáll a kép: lassuló, de folytatódó magyar elvándorlás

Sajnos a bevándorlási folyamatokkal kapcsolatban a részleteket egyelőre nem közölte az osztrák hatóság, így nem lehet tudni, hogy a fenti növekedés miből jött össze. Az állományi adatot alapvetően két fő dolog befolyásolja: hányan telepedtek le újonnan az országban és hányan mentek el más országba (ebben benne van a hazatérés is).Ausztria esetében még egy dolgot mindenképp érdemes megjegyezni: a fenti szám csak az életvitelszerűen ott élőket jelenti, valószínűleg ennél lényegesen többen dolgoznak az országban, hiszen több tízezren lehetnek azok is, akik ingáznak vagy nincs bejelentett lakcímük Ausztriában.A magyarok elvándorlásával kapcsolatban az elmúlt hetekben egyre több országban jelentek meg adatok, így lassan majd komolyabb megállapításokat is tehetünk. Németország esetében nemrég írtuk meg , hogy szintén 5000 fő körüli volt a növekedés 2018-ban, így már több mint 212 ezer magyar élt hivatalosan az országban.

Ráadásul demográfiai szempontból kifejezetten hátrányos, hogy sosem született annyi magyar gyermek Németországban, mint 2018-ban, egy év alatt több mint 1800 újszülöttet regisztráltak.A német és az osztrák adatok után a magyarok két nagy felvevőpiacának adatait már ismerjük, várhatóan május végéig megjelenik a brit statisztikai hivatal (ONS) friss hivatalos adata is. A szigetország esetében a Portfolio évek óta alulbecsültnek tartja a 100 ezer körüli számot az ott élő magyarokkal kapcsolatban, emellett náluk a Brexit is jelentősen befolyásolhatja a folyamatot, hiszen az átfogó adatok szerint egyre kevesebb kelet-európai megy az Egyesült Királyságba részben éppen az EU-ból való kilépés miatt.Egyelőre az Eurostat sem publikálta átfogó 2018-as számait, vélhetően a következő néhány hétben ez is megtörténik, és akkor szinte az összes európai ország esetében lehetnek összehasonlítható adatok, és kiderülhet, hogy a 2017-re becsült 610 ezerhez képest hogyan változott a Nyugat-Európában élő magyarok száma.