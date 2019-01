Nem is volt olyan egyhangú a kamatdöntés Amerikában

A szerdán nyilvánosságra hozott jegyzőkönyv szerint a Fed nyíltpiaci bizottságának (FOMC) pár tagja inkább a kivárás mellett döntött volna a piaci volatilitás és a világgazdasági kilátások bizonytalanságainak erősödése közepette, amire a gyenge inflációs adat lehetőséget is adott volna szerintük. Végül azonban ezek a bizottsági tagok is együtt szavaztak az emelésre voksolókkal, így egyhangú döntés született.Bár a pénzügyi feltételek szigorodtak, a globális gazdasági növekedés pedig bizonytalanabbá vált, a szavazó tagok egyöntetűen azt várják, hogy a(z amerikai) növekedés üteme a "trend felett" alakulhat, a munkaerőpiac pedig erőteljes marad - fogalmaz a jegyzőkönyv. Abban is egyetértettek a tagok, hogy számos további kamatemelésre már nem lesz szükség, és hogy valószínűleg elegendő lesz "viszonylag korlátozott" számú további szigorítás.A 2019-es kilátásokkal kapcsolatban a jegyzőkönyv úgy fogalmaz, számos döntéshozó szerint a Fed megengedheti magának, hogy türelmes legyen a további monetáris politika alakításában. Egyes döntéshozók megfogalmazták, a Fednek figyelmesnek kell lennie a lefelé mutató kockázatok tekintetében, ahogyan a korábbi kamatemelések hatásait is figyelembe kell vennie, mielőtt döntene a monetáris politika további alakításáról.Míg a Fed a szeptemberben 2019-re valószínűsített három kamatemelés helyett már csak kettőre lát esélyt, a piacok viszont jelenleg egyáltalán várnak kamatemelést idén.