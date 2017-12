Nem jött be a kormány nagy terve, eltékozoltuk az aranyéveket

Mekkora költségvetési hiány (vagy esetleg többlet) elfogadható, hogy az állami gazdálkodást kellőképpen fegyelmezettnek nevezhessük? Anakronisztikusnak tűnhet a kérdés, hiszen hol vagyunk már a válság előtti, 10%-ot karcolgató GDP-arányos költségvetési deficittől? Teljesítjük a 3%-os maastrichti kritériumot, csökken az államadósság, kikerültünk a túlzott deficit eljárás alól - mi bajunk lehet?

Azt hitted, megúszod, és mégsem

A helyzet azért nem ilyen egyszerű. A válság előtti időszakkal nehéz az összevetés, hiszen arról világosan ki is derült, hogy életveszélyes játékot folytattunk. A fiskális alkoholizmus végével (és egy krízissel a hátunk mögött) más mércét kell keressünk, és erre több lehetőség adódik. A magyar államháztartási egyenlegnek például közvetve vagy közvetlenül több mint fél tucat költségvetési szabálynak kell megfelelnie, ezek alapján meg is kezdhetnénk a méricskélést - vegyes eredményre jutnánk.Természetesen azt, hogy az állam ne adósodjon el olyan mértékben, ami veszélyezteti az ország stabilitását, illetve ha ez már megtörtént, akkor érdemben csökkenjen az államadósság. Azt gondolnánk, ez nem egy bonyolult feladat, egyszerűen úgy kell belőni a költségvetés egyenlegét, hogy a gazdasági növekedés, az infláció és a forint árfolyamának függvényében biztosítsa az államadósság mérséklődését.Az alábbiakban néhány példán keresztül azt mutatjuk meg, hogy az élet nem egy lombik: az államadósság alakulása néha kellemetlen meglepetéseket hoz, és hosszabb távon nagyon más pályát tud leírni, mint amire számítunk.Az alábbi ábra a 2008-2009-es adósságmegugrás különös esetét mutatja. A 2006-ban véget érő költségvetési ámokfutás után úgy tűnt, sikerül megállítani az államadósság emelkedését. Két évig többé-kevésbé stagnáló pályát biztosított a csökkenő hiány, a magas infláció, a forint erősödése és a lassan magára találni látszó növekedés - és akkor jött az igazság pillanata. Az óriási sérülékenységünkkel a globális tőkepiaci lefagyás óriási vesztesévé lettünk. A gazdasági visszaesés, az árfolyamgyengülés és a likvid pénzügyi források megemelkedő igénye fél év alatt mintegy 15 százalékponttal emelte meg az államadósságot. (Erről a témáról itt írtunk részletesebben.)

Amikor a nagy vagyon sem segít

Ha már egyszer túl vagyunk a nagy gazdasági visszaesésen, újra csökkenő pályára állhat az államadósság - gondolhatnánk, ha nem látnánk, mit történt 2011-ben. A nominális GDP még gyorsabban is nőtt, mint az előző évben, és a GDP 10%-át kitevő magánnyugdíj-pénztári vagyon is államosításra került, mégsem sikerült visszafordítani az államadósság emelkedő trendjét. A költségvetési élénkítés és az árfolyamgyengülés ugyanis még úgy is többet nyomott a latban, hogy a nyugdíjvagyon mintegy fele azonnal csökkentette az államadósságot.

Nagyon akarod, mégis alig megy

A következő években egyre kedvezőbb gazdasági feltételrendszerben és erős gazdaságpolitikai elkötelezettséggel is alig-alig csökkent az adósságráta. Sőt, néha csak az év végi forintárfolyam és kesz-egyenleg beállításokkal lehetett bemutatni a mérséklődést. A nominális GDP lassú növekedése és néhány egyedi hatás mellett ugyanis még a 2% körüli, historikusan alacsonynak számító deficit sem produkált meggyőző adósságpályát. (Kék körökkel az év végi adatokat jelöltük.)

És amikor már tényleg minden simának látszik

A gazdasági növekedés felpörgésével aztán fundamentálisan fenntarthatónak tűnő államadósság-pálya alakult ki. Sőt, azzal, hogy a KSH utólag a GDP-adatokat felfelé húzta, még simábbnak tűnhetett az adósságráta csökkenése. Úgy tűnik azonban, hogy a garanciaalapok és az Eximbank (várható) államháztartási körbe történő átsorolása után az adósságpálya kiábrándítóan lapos lesz. Meglehet, 2010 és 2016 között még 5 százalékponttal sem csökkent a ráta, sőt, akár lehet olyan év, amikor emelkedett. Vagyis néhány statisztikai, módszertani változás el tudta tüntetni a szerény eredmények jó részét.

Mi a tanulság?

A 2012-es Széll Kálmán Terv szerint jövőre a GDP-arányos államadósságnak 50%-ra kellett volna süllyednie. Most úgy tűnik, hogy 2019-2020-ban láthatunk újra 70% alatti rátát.

Öt év alatt tehát óriási mértékben átrajzolódott az adósságpálya, amelynek eredményeképp még a következő évtized elején is nagyon magas szinten marad a mutató. Pedig a 2014 és 2018 közötti időszak már az érdemi gazdasági növekedésről, uniós pénzbőségről, nagyon kedvező finanszírozási környezetről szólt, ami lehetővé tette volna az ambiciózusabb hiánycsökkentést.

Klikk a képre!

a sokk ellensúlyozására végrehajtott költségvetési élénkítés (anticiklikus gazdaságpolitika) hatására az államadósság emelkedő pályára áll, a költségvetési hiány pedig átlépi a maastrichti 3%-os limitet, vagy

ha ezt el akarja kerülni a gazdaságpolitika, akkor lemond az optimális költségvetési politikáról, növelve ezzel a válság költségeit.

Összegzés

Az államadósságot jellemzően aszimmetrikus sokkok érik.

A költségvetési hiány 2-3%-os szintje nem alkalmas arra, hogy a gazdaságpolitika által elvárt adósságcéljait beváltsa.

A költségvetési hiány 2-3%-os szintje nem alkalmas arra, hogy a külső sérülékenység csökkenéséhez az államadósság ideális mértékben hozzájáruljon.

A hiány szintje a 2018-as költségvetésben sincs összhangban Magyarország hosszú távú gazdasági céljaival.

A következő években a (teljes) államháztartási egyenleget nulla szintre kellene süllyeszteni.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ennek elérése nem lehetetlen, a feladat jó részét megoldaná az is, ha az év végi pénzköltési vágyának a gazdaságpolitika ellenállna.

Miért probléma ez? Egyrészt minél tovább marad magas az államadósságunk, annál nagyobb az esélye, hogy egy következő (remélhetőleg a mögöttünk hagyottnál jóval kisebb) válságnak újra jelentős gazdasági költségei lesznek. Másrészt a gazdaság élénkülésével egyre kevésbé érdemes arra számítani, hogy a teljes nemzetgazdaság külső adósságának csökkentésében a magánszektor játssza majd a főszerepet. Az államadósságnak kell érdemben tovább csökkennie ahhoz, hogy a bruttó külső adósságunk süllyedjen.Az államadósság alakulásának elmúlt 10 évére visszatekintve láthatjuk, hogy a pályát sokkal több kedvezőtlen sokkhatás érte, mint kedvező. Éppen ezért érdemes olyan költségvetési pozíciót kialakítani, amely ezt a sajátosságot figyelembe véve képes érdemi adósságcsökkentést biztosítani. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az első komolyabb sokk esetén kétféle kedvezőtlen kimenetre számíthatunk:A fentiek alapján a következő megállapításokat tehetjük.