Nem lesz a közeljövőben recesszió a Fed-elnök szerint

A Fed elnöke szerint az amerikai gazdaság kilátásai pozitívak annak ellenére, hogy az egész világ gyengül, a jegybankelnök úgy véli, hogy megtámogatták a gazdaságot.Több kockázatot is felemlegetett a jegybankár: beszélt az európai növekedés gyengülésének hatásairól, a kínai-amerikai kereskedelmi háborúról és a tartósan alacsony inflációról is, viszont hozzátette: kordában tudják tartani ezeket a problémákat és nem jelentenek majd komoly problémát a növekedésre nézve. Kitért arra, hogy szerinte a munkaerőpiac és a fogyasztás is erős."Nem jósolunk vagy számítunk recesszióra. A legvalószínűbb lehetőség a mérsékelt növekedés, egy erős munkaerőpiac és az infláció növekedése" - mondta Powell.A Fed-elnök elárulta azt is, hogy megosztott az intézmény arról, hogy szükségesek-e további kamatvágások, illetve beszélt arról is, hogy nem politikai nyomásra, hanem függetlenül cselekszik.