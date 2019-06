Nem mázli és nem csoda: Miért nő 5%-kal a magyar gazdaság?

Miközben a közgazdászok folyamatosan az elkerülhetetlen gazdasági lassulásról beszélnek, a magyar GDP-növekedés hosszú ideje 5% körüli, vagyis egyenletesen magas ütemű. A nagyvonalú magyarázat szerint a kedvezőtlenné váló külső környezet hatásait ellensúlyozni tudják a belső motorok, a fogyasztás és a beruházás dinamikus bővülése. De ha ez ennyire egyszerű, akkor más országokban miért nincs így? A fő válasz abban keresendő, hogy Európában a magyar gazdaságpolitika hisz leginkább a válság utáni környezet különlegességében, és ezért a legbátrabban alkalmazza azokat az élénkítő eszközöket, amelyek erős keresleti nyomást generálnak.

Magas nyomás

Az erős belső keresletet a gazdaságpolitika több eszközzel biztosítja. Az egyik leglátványosabb az alacsony kamatszint, amely a beruházást és a fogyasztást ösztönzi. A feltörekvő régióban Magyarországon a legalacsonyabb az inflációval korrigált kamat, vastagona jellemző.

A jegybank nagyon hisz abban, hogy a válság utáni időszak annyira különleges a világban, hogy a negatív reálkamatok időszaka tartósan fennmarad. A magyar helyzet még ehhez képest is extrém, a gazdaság szereplői pedig ilyen környezetben bátran adósodnak el, hiszen kivételes lehetőség ennyire olcsó hitelből finanszírozni a költéseket. A lakosság havonta bruttó 150 milliárd forintot vesz fel:

A vállalatok esetében már a válság előtti időszakhoz hasonló lendületet láthatunk, évesítve 1000 milliárd forint nettó hitelfelvétellel:

A jegybank az alacsonyan tartott kamatszinttel a forintot gyengén tudja tartani. Az MNB - bár mint minden más inflációs célkövetést folytató jegybanknak, neki sincs hivatalosan árfolyamcélja - jól érezhetően. Nem véletlen, hogy a negatív reálkamat, gyenge árfolyam kombót látva a magyar monetáris politikát a leglazábbnak tartják a feltörekvő térségben.

Miközben a monetáris politika laza, a közvéleményben úgy él, hogy legalább a költségvetési fegyelem példás, nem beszélhetünk nagy élénkítésről. Ez azonban tévedés.Ha ránézünk a számokra, láthatjuk, hogy Európa egyik legmagasabb költségvetési hiányát mondhatja magáénak Magyarország. Kétségtelen, ahhoz bőven elég a hiányszint, hogy az államadósság lassan csökkenjen, de relatív összevetésben a magyar fiskális politika laza. Ráadásul az utóbbi öt évben, amikor az európai gazdaságok látványos élénkülést mutattak, az országok többsége a költségvetési egyenleg javításával reagált a ciklusra. Csupán néhány olyan ország volt, amelyik nem javította érdemben az államháztartás pozícióját, köztük Magyarország. Pedig tér lett volna a hiánycsökkentésre, a gyors növekedés és a gazdasági fehéredés éveken keresztül jelentős költségvetési bevételtöbbletet generált, amit csendben elköltöttünk

Klikk a képre!

Ráadásul a fentiek még nem árulnak el mindent a költségvetés élénkítési hatásáról. Abban ugyanis bevételként és kiadásként egyaránt szerepelnek az EU-támogatások, ám miközben a bevétel nem keresletszűkítő (hiszen "ingyenpénz"), a kiadás keresletbővítő hatású. Vagyis minél inkább felfújja a költségvetést az EU-támogatás, annál inkább élénkítő a fiskális politika. Mint az alábbi ábrán látható, az utóbbi években az EU-transzferek effektív felhasználása rendkívül intenzív volt, a gazdaságpolitika tudatosan törekszik a hétéves költségvetési keret 3-4 év alatt történő felhasználására. Ez egyenletes lefutás helyett óriási csúcsot okoz a lehívásban és a felhasználásban.

A kamat-, árfolyam- és költségvetési politika mellett a keresletélénkítés fontos eleme a. A reálbérek már több éve dinamikusan emelkednek, ami a lakossági fogyasztási keresletét dinamikus pályán tartja. Ezt a folyamatot természetesen a munkaerőhiány táplálja, de a kormány egyrészt a minimálbérek gyors emelésével, másrészt a járulékcsökkentésekkel ösztönzi azt.

Csodaszer?

Mitől különleges a válság utáni világ? Anélkül, hogy ebbe túlságosan belemennénk, röviden jelezzük ennek a felfogásnak a lényegét. A pénzügyi válság fő kérdése hosszabb távon, hogy mi lesz azzal a reálgazdasági visszaeséssel, amit elszenvedtek az országok. Tudnak-e a gazdaságok a válságból kievickélve olyan gyorsan növekedni, hogy visszatérjenek a korábbi kibocsátási pályára? Az általános tapasztalat az, hogy teljes korrekció nemigen létezik. Sőt, a fő félelem, hogy a válság romboló hatása miatt a gazdaság tartósan lassabb növekedésre vált ("secular stagnation"), vagyis a krízis nem csak egyszeri és tartós jóléti veszteséghez vezet, hanem hosszabb távon elhúzódva növeli a költségeket. Ez irányította rá a figyelmet a hiszterézis-elméletekre (

Anélkül, hogy ebbe túlságosan belemennénk, röviden jelezzük ennek a felfogásnak a lényegét. A pénzügyi válság fő kérdése hosszabb távon, hogy mi lesz azzal a reálgazdasági visszaeséssel, amit elszenvedtek az országok. Tudnak-e a gazdaságok a válságból kievickélve olyan gyorsan növekedni, hogy visszatérjenek a korábbi kibocsátási pályára? Az általános tapasztalat az, hogy teljes korrekció nemigen létezik. Sőt, a fő félelem, hogy a válság romboló hatása miatt a gazdaság tartósan lassabb növekedésre vált ("secular stagnation"), vagyis a krízis nem csak egyszeri és tartós jóléti veszteséghez vezet, hanem hosszabb távon elhúzódva növeli a költségeket. Ez irányította rá a figyelmet a hiszterézis-elméletekre ( pdf ), amelyek ellentmondanak a főáramú elméleteknek: "Bár a hiszterézis fogalma nem újdonság a közgazdaságtanban, napjainkig a tudomány perifériájára szorult, a főáramú makrogazdasági elméletekkel pedig nehezen összeegyeztethető. A makroökonómiát uraló új neoklasszikus szintézis szerint egy olyan, átmeneti negatív keresleti sokkot követően, amilyen a 2008-as válság is volt, a piaci mechanizmusok hosszú távon visszaterelik a gazdaságot a sokkot megelőző egyensúlyi (potenciális) növekedési pályára. A konvergencia sebessége természetesen függ a gazdaság strukturális jellemzőitől, a piaci súrlódások mértékétől és a recesszió idején folytatott gazdaságpolitikától, de a válság előtti növekedési pályára való visszatérés hosszú távon ezektől függetlenül megvalósul." [Váry M.]

Mivel ezt az elgondolást a válság tapasztalatai nem támasztották alá, felértékelődtek az erőteljes anticiklikus gazdaságpolitika mellett érvek, de a hagyományos konjunktúraciklusban használt eszközökön túli, még határozottabb keresleti beavatkozás ötlete is támogatókra talált. Azzal kapcsolatban azonban, hogy pontosan milyen intenzíven és főleg hogy meddig érdemes folytatni a keresletösztönzést, nagyon kevés a kapaszkodó. Mivel ezt az elgondolást a válság tapasztalatai nem támasztották alá, felértékelődtek az erőteljes anticiklikus gazdaságpolitika mellett érvek, de a hagyományos konjunktúraciklusban használt eszközökön túli, még határozottabb keresleti beavatkozás ötlete is támogatókra talált. Azzal kapcsolatban azonban, hogy pontosan milyen intenzíven és főleg hogy meddig érdemes folytatni a keresletösztönzést, nagyon kevés a kapaszkodó.

A keresletélénkítő intézkedések a szabad kapacitások kihasználásával növekedési impulzust hoztak a magyar gazdaság számára, miközben a félelmek egyáltalán nem igazolódtak, és a folyamat a válság utáni különleges környezetben teljesen fenntartható módon ment végbe.

A gazdaságpolitika a növekedési ciklus felfelé ívelő szakaszában szétfűtötte a gazdaságot, a prociklikus lépések megbontották az egyensúlyt és elhasználták azt a muníciót, amire majd a kedvezőtlen gazdasági környezetben szükség lenne.

Igen, van ára

Összességében tehát a gazdaságpolitika több eszközével erős keresleti nyomás alatt tartja a gazdaságot, ami a növekedésre és a foglalkoztatásra pozitív hatást gyakorol, és így jelentősen hozzájárul az 5% körüli GDP-növekedéshez.Természetesen adódik a kérdés: ha a módszerrel ilyen növekedési sikereket lehet elérni, akkor mások miért nem alkalmazzák? Az egyik válasz, hogy nem vagyunk egyedül, Romániában hasonló gazdaságpolitika mellett szintén gyors gazdasági növekedést láthattunk az elmúlt években. A másik válasz, hogy a "high pressure economy" nem csodaszer, sokan kifejezetten óvnak attól, hogy egy ország tartósan alkalmazza. A kereslet erőltetett növelése ugyanis súlyos egyensúlyi problémákhoz vezethet. Akik mégis azt gondolják, hogy érdemes erős keresletnövelő eszközöket bevetni, többnyire a válság utáni időszak különlegességével érvelnek.A fentiek alapján két végletes álláspont fogalmazható meg a magyar gazdaságpolitikával kapcsolatosan:De vajon melyik felfogás áll közelebb az igazsághoz?Bár a magyar gazdaság egyensúlyi fundamentumairól nem hallunk különösebben rossz híreket, az erőteljes keresletélénkítés tankönyvi mellékhatásai egyértelműen érezhetők. Azáltal, hogy a belső felhasználás bővülési üteme meghaladja a gazdasági növekedést, a. A fogyasztáshoz és a beruházáshoz kötődő egyre nagyobb importigény hatására a válság utáni években kialakult külső egyensúlyi többlet gyorsan leapadt. A magyar gazdaság finanszírozási képessége a GDP 6-8%-áról nulla közelébe csökkent.

Az erős kereslet az árakra szintén nyomást gyakorol. Azelérte, majd meghaladta a jegybank 3%-os célját, pedig a világgazdasági környezet rendületlenül hűtő hatású. A lakosság inflációs érzete még erőteljesebben növekszik, ami bizonyára összefüggésben van azzal, hogy az ingatlanárak rakétára ültek. A fővárosi lakáspiacon már a Magyar Nemzeti Bank is a túlfűtöttség jeleit látja.

Leginkább a munkaerőpiacon látszik a hevültség. A munkaerőhiány magas, emiatt pedig a bérköltség több éve a munkatermelékenység növekedési ütemét meghaladó mértékben emelkedik . A bérhányad (munkaerő kompenzációjának aránya a teljes megtermelt jövedelmen belül) historikus csúcsa közelébe emelkedett , ami felveti a további gyors béremelkedés fenntarthatóságának a kérdését.

Miért nincs (még) nagy baj?

az infláció jelenleg is a célsávon belül van,

a külső egyensúlyi mutatóink enyhe többletet jeleznek,

a bérhányad még mindig nem sokkal magasabb a historikus átlagnál.

Változó külső környezet

Vagyis a munkaerőpiacon, az árupiacon és az ingatlanpiacon egyértelműen kimutathatók a túlfűtöttség jelei, azok a folyamatok, amelyek ezeken a területeken megfigyelhetők hosszabb távon nem látszanak fenntarthatónak. Mégsem érdemes pánikba esni.Az alcímben feltett kérdéshez egy fontos dolgot érdemes tisztázni a fenntarthatóságról. Ezt ugyanis kétféleképpen lehet értelmezni, statikus és dinamikus felfogásban. A Magyar Nemzeti Bank a közelmúltban úgy értékelte a helyzetet, hogy a jelenlegi, évente 2 százalékpont körüli felzárkózási ütem "a makrogazdasági egyensúly fenntartása mellett valósul meg". Ez valóban igaz, ha úgy tekintünk rá, hogyDinamikusan nézve azonban azt mondhatjuk, hogy a folyamatok nem fenntarthatók, hiszen amennyiben ugyanilyen erős keresleti nyomással kívánja a gazdaságpolitika fenntartani az 5% körüli gazdasági növekedést, akkor a külső egyensúly tovább romolna, az inflációt keresleti és költség oldalon további sokkok löknék felfelé, és könnyen a román pályára csúszna a gazdaság, amiben nem sok irigyelni való lenne Az, hogy a helyzet egyelőre nem aggasztó, két tényezőre vezethető vissza. Egyrészt a magyar gazdaság a válságban kényszerűen "túlalkalmazkodott", ami jelentős egyensúlyi puffert jelentett a gazdaságpolitika számára. Nem mindegy ugyanis, hogy a külső finanszírozási képesség milyen pozícióból romlik 6%-ot, az infláció honnan emelkedik 3 százalékpontot, illetve a bérhányad hová kerül 4-5 százalékpontos növekedéssel, valamint milyen szintekről kezd emelkedni a lakossági és vállalati hitelállomány. Mint láthattuk, a fenti szempontok alapján a magyar gazdaság nagyon kényelmes pozícióból kezdte a hevítést, a folyamat jó része korrekciónak tekinthető. Ráadásul a külső környezet támogató volt: az európai gazdaság élénkülése, és az így is alacsonyan maradó importált infláció segítette, hogy a belső keresleti nyomás hatékonyan és visszafogott infláció mellett gyorsítsa gazdaságot.Ezzel együtt már látszódnak a gazdaságpolitikai korrekció első halvány nyomai. A költségvetési tervek hirtelen szigorodtak, és a régóta várt egyensúlyi büdzsé belátható közelségbe került. A jegybank célozgat már rá egy ideje, hogy a béremelkedésnek vissza kell szelídülnie a termelékenységgel összhangban lévő pályára. Elvileg napirenden van a jegybanki szigorítás is a "monetáris politika időhorizontján belül". Mindezek mellett a kormányzati és jegybanki előrejelzésekben a gazdasági növekedés üteme jócskán lejjebb kerül a mostani 5%-ról. Ez azt mutatja, hogy a makrogazdasági pálya fenntarthatósága biztosítható, de ennek az az ára, hogy a keresleti nyomás mérséklése mellett a gazdasági lendület alábbhagy. Nem kell drasztikus fordulatra gondolni, bár ha az irányváltás késlekedik, meglehet, egyre látványosabb navigációra lesz kénytelen a gyorsnaszád.A fenti képbe zavar bele a világgazdaság egyre látványosabb gyengélkedése. A ciklikus okokra és egyedi sokkokra visszavezethető lassulás érdekes kihívások elé állítja a gazdaságpolitikát. Egyik oldalról nézve a közeljövőben kellene elindítani az igazi keresletélénkítést, amikor a növekedést egyre kevésbé támogatja a külső környezet. Másik oldalról viszont most lehet túlfeszíteni a húrt, hiszen ha a világgazdaság mégsem produkál egy karakteres ciklikus lefordulást, akkor a keresletélénkítés egyre látványosabban visszaüthet az infláció gyorsulásának és/vagy a külső egyensúly romlásának formájában. Ennek az esélyét csökkenti, hogy az egyik fontos keresleti elem, az uniós forrásfelhasználás mindenképpen visszaesik, vagyis a nyomás enyhülni fog a gazdaságon.