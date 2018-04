Népesedési katasztrófa a szomszédban - Haldoklik az ország

A horvát statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint tavaly a közel négymilliós Horvátországban 17,6 ezerrel több ember halt meg, mint ahány született. Ez a legnagyobb természetes fogyás a második világháború óta. Ha ehhez hozzáadjuk a 2017-ben kivándoroltak számát, akkor összességében 58 ezres népességcsökkenésről lehet beszélni, ami a lap szerint riasztó népességi folyamatokra utal.Az ENSZ tavaly közzétett becslése szerint ráadásul a jövőben sem fog változni a helyzet, így az évszázad végére 2,5 millió környékére csökkenhet a népesség, amivel az egyik legnagyobb arányú fogyást szenvedheti el Horvátország.

A Vecernji List című horvát napilap azt írta: a népességkutatók már belefáradtak önmaguk ismétlésébe, a demográfiai problémák megoldásának hanyagolása miatt pedig a nyugdíjrendszer, a munka- és az egészségügyi rendszer összeomlása fenyeget.

Az Andrej Plenkovic által vezette jobboldali kormány külön minisztériumi demográfiai osztályt hozott létre a negatív folyamatok megállítására, nemrég azonban lemondott Marin Strmota népesedésügyi államtitkár, mert szerinte. Nada Murganic demográfiai, családügyi, ifjúsági és szociális miniszter a demográfiai megújulás érdekében kilátásba helyezte a családi pótlékra jogosultak körének bővítését, és azt ígérte, hogy mindenki számára elérhetővé teszik az óvodai ellátást. Strmota szerint azonban mindez komolytalan színjáték, a tárca már hónapokkal ezelőtt is ugyanilyen intézkedéseket jelentett be, de nem történt semmi.A kormány fel akar állítani egy bizottságot, amely kidolgozná az új népesség-megújulási tervet, de az újság szerint már többen is visszautasították a részvételt benne, mert szerintük egy. Szerintük három évvel ezelőtt kiváló stratégia készült, kiváló szakemberek dolgozták ki, és ehhez nincs mit hozzátenni.1996-ban Stjepan Sterc egyetemi professzor, demográfus vezetésével elkészült az első, demográfiai fejlődést segítő nemzeti program. Ez egy összetett tervezet volt, amelyben számos intézkedés szerepelt kezdve a családi pótlék fokozatos növelésétől és a családok megsegítésétől egészen az óvodák ingyenessé tételéig a nagycsaládosok számára. Hét évvel később a szociáldemokrata kormány nemzeti családi politika címen új stratégiát dolgozott ki. 2006-ban Ivo Sanader kormánya Nemzeti Populációs Intézkedések elnevezéssel fogadott el új tervezetet, de mindössze két dolgot valósítottak meg belőle:. Zoran Milanovic szociáldemokrata miniszterelnök 2015-ben adott utasítást adott egy családpolitikai projekt elkészítésére, amelyet hét tekintélyes szakember dolgozott ki. A tízoldalnyi dokumentum azonban soha nem került a nyilvánosságra, mert a kormány túl költségesnek találta a megvalósítását. Két évvel ezelőtt Tihomir Oreskovic kormánya is új program kidolgozásába fogott, de a kabinet megbukott. "" - összegezte a lap.Horvátország 2013-ban csatlakozott az Európai Unióhoz, így lakosai számára korlátozottan ugyan, de megnyílt az uniós munkaerőpiac.. A legfrissebb adatok szerint csak Németországban és Ausztriában 450 ezer horvát állampolgár dolgozik, a horvát összlakosság tíz százaléka.A nagy elvándorlás miatt Horvátország az idén megháromszorozta, 31 ezer főre növelte a nem uniós országokból érkező külföldiek részére rendelkezésre álló kvótát. A legtöbben Bosznia-Hercegovinából vállalnak munkát, a szomszédos országban ugyanis 350 ezres horvát kisebbség is él. A vendégmunkások számában a második helyen vannak a szerb állampolgárok, a harmadik helyen pedig az ukránok. A horvát és az ukrán szaktárca vezetői nemrég Kijevben együttműködési megállapodást írtak alá, amivel Zágráb megnyitotta piacát a volt szovjet utódállam állampolgárai előtt.