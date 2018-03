Nyakunkon a tőzsdei összeomlás? - Kritikus szinten a mutató

Bár február elején volt egy kisebb korrekció a globális részvénypiacokon, azóta sikerült valamelyest korrigálniuk a tőzsdéknek: az amerikai indexek közül a Nasdaq például már múlt héten új csúcsra tudott kapaszkodni.Mivel ilyen sok ideje tart megállás nélkül a "buli", egyre többekben merül fel a kérdés, hogy vajon mikor lesz mindennek vége. Az UniCredit Bank 2018-as makrogazdasági kitekintőjében tavaly év végén arról írt, hogy középtávon egyre valószínűbbnek tűnik egy korrekció ebben a hosszú ideje tartó menetelésben. Ez persze nem azt jelenti, hogy a 2008-ashoz hasonló válságra kell felkészülni, egyszerűen arról van szó, hogy a gazdasági ciklikusság magában hordozza a visszaesési periódusok elkerülhetetlenségét.. Múltbéli tapasztalatok alapján a, vagyis a hosszú és a rövid lejáratú állampapírok hozamkülönbözete, illetve az abban bekövetkező változás,. Egy negatív hozamkülönbözet, vagyis a görbe invertálódása az esetek többségében helyesen jelzett előre egy közelgő recessziót. Ezért különösen aggasztó, hogy: legutóbb közvetlenül a 2008-as válság előtt volt ilyen alacsony a 10 és az 1 éves amerikai kötvényhozam-különbözet.

Klikk a képre!

Megjegyzés: a 10 éves és az 1 éves amerikai állampapír hozamkülönbözete, százalékpontban.

1955 óta 9 recessziós periódusa volt az Egyesült Államoknak, amelyet minden esetben a hozamgörbe meredekségének negatív tartományba fordulása előzött meg. Az invertálódást 6-24 hónappal követte a gazdasági visszaesés.

A gazdaság növekedési ciklusának egy adott pontján a jegybank elkezd kamatot emelni, ami a rövid hozamok emelkedésével jár.

Mivel a hosszabb lejáratú kötvényhozamok elsősorban a befektetők jövőbeli (hosszabb távra előretekintő) várakozásait tükrözik, ezért a gazdasági növekedés ciklikus természetéből fakadóan a növekedési periódusban eljön az a pont, amikor a piaci szereplők pesszimistábbá válnak a kilátásokkal kapcsolatban.

Ennek következében a hosszú hozamok emelkedése megáll, vagy lelassul, a folyamatos monetáris szigorítás viszont a rövid hozamokat folyamatosan felfelé tolja.

Mivel a kereskedelmi bankok forrásszerzési költsége a rövid hozamokhoz kapcsolódik (betétek), miközben a hosszabb távú hozamokhoz igazodva helyeznek ki hiteleket, ezért a hozamgörbe laposodása rontja a jövedelmezőségüket. Ennek eredményeként a hitelkínálat visszaesik, a pénzügyi kondíciók pedig tovább szigorodnak, ami még inkább visszaveti a növekedést.

Mikor már a jegybank számára is nyilvánvaló válik a gazdasági lejtmenet, akkor rövidesen kamatvágásba kezd, hogy ezzel élénkítse a gazdasági aktivitást. Ennek köszönhetően újra elkezd meredekebbé válni a hozamgörbe (hiszen a rövid hozamok gyorsan esésbe kezdenek), amivel be is zárult a kör.

A kulcsfontosságú kérdés az, hogy milyen küszöbértéket válasszunk, azaz mennyire kell lecsökkennie a hozamkülönbözet értékének, hogy szinte biztosra vehessünk egy közelgő recessziót.

Az alkalmazott modell Múltbéli tapasztalatok alapján a hozamgörbe invertálódása, vagyis a meredekség negatívba fordulása megbízhatóan jelezte előre a gazdaság visszaesését, ezért kritikus küszöbértéknek azt a pontot jelölték ki, ahol a 10 éves és az 1 éves hozam különbsége pontosan zéró.

A San Francico-i Fed szakértői egy probit regressziós modell segítéségével számszerűsítették a recesszió valószínűségét: ebben a modellben az eredményváltozónak csak két kimenetele lehetséges, jelen esetben az, hogy lesz-e recesszió, avagy sem.

Ezt követően a mindenkori 10 és 1 éves hozamkülönbözetekhez valószínűségi változót rendeltek az alapján, hogy 12 hónapon belül recesszióba süllyedt-e az USA gazdasága. Például: ha mondjuk 100 alkalommal volt 0,2 százalékpont a hozamkülönbözet, és ebből a száz alkalomból 8 esetben következett be visszaesés, akkor a 0,2 százalékpontos értékhez 8%-os valószínűséget rendeltek.

A kritikus küszöbérték, ami felett gyakorlatilag elkerülhetetlen a gazdasági visszaesés, a fent említett zéró hozamkülönbözet állapota lett, a hozzá rendelt valószínűségi érték pedig 24%. Ez a szint úgy értelmezhető, hogy a történelmi tapasztalatok alapján amikor a mutató elérte, illetve tartósan meghaladta a 24%-ot, akkor 1-2 éven belül borítékolhatóan jött a recesszió.

A következő ábrán látszik, hogy a modelljük által csupán hozamkülönbözetből számolt valószínűség (kék vonal) 11%-on áll, ami az elmúlt évekhez képet magas, azonban még mindig a kritikus küszöbérték alatt van.

A San Francisco-i Fed blogján megjelent rövid elemzés kiemeli, hogy mivel az amerikai jegybank várhatóan folytatja monetáris szigorítását, ami a rövid hozamokat közvetlenül, azonnal érinti, a jövőben tovább folytatódhat a hozamgörbe laposodása. A regionális jegybank. Rögtön az elején felvázolnak egy tényt:Ezalatt a bő hat évtized alatt egyszer fordult elő (a 60-as évek közepén), hogy a negatív hozamgörbe hamis riadónak bizonyult. Ettől eltekintve a forgatókönyv minden esetben kísértetiesen hasonló volt:Ez a jól bevált forgatókönyv ugyanakkor nem visz közelebb minket annak a kérdésnek megválaszolásához, hogy akkor mégis mikortól jelezhető előre nagy valószínűséggel egy gazdasági visszaesés.- fogalmazzák meg a problémát a szerzők.

A mutató egyrészt áll egy úgynevezett várakozási komponensből, ami azt tükrözi, hogy a befektetők szerint milyen irányba mozdulhatnak el a rövid távú hozamok.

A másik komponens az úgynevezett lejárati prémium: ez az a kompenzáció. amit a befektetők azért várnak el, hogy hosszabb lejáratú kötvénybe teszik a pénzüket rövid helyett. A mögöttes ok az, hogy a hosszabb lejáratú kötvények magasabb módosított átlagidővel rendelkeznek, vagyis jobban ki vannak téve a kamatok változásának. A kamatok emelkedése az ilyen eszközök árfolyamában nagyobb csökkenést okoz, ezért az ebből fakadó többletkockázat miatt a befektetők magasabb hozamelvárást társítanak hozzájuk.

A fentiek alapján a szakértők megállapítják, hogy a hozamkülönbözet pontosan képes előrejelezni a recessziók bekövetkezését, hiszen a hozamgörbe meredekségének negatív tartományba fordulását az esetek túlnyomó többségében gazdasági visszaesés követte.

Bár az emelkedő trend múltbeli példák alapján sokakat aggaszthat, számos közgazdász szerint. Ők azzal érvelnek, hogy a kamatkörnyezet historikusan nagyon alacsony, ráadásul a Fed által előrevetített, vagyis a monetáris szigorítás nem lesz olyan jelentős, így a gazdasági növekedésben sem következik majd be olyan drasztikus lassulás. Mivel a hosszú távú hozamok az egyensúlyi kamatszinthez igazodnak, ezért nem a gazdaság helyzetével kapcsolatos befektetői pesszimizmus miatt nem emelkednek olyan ütemben, mint a rövid hozamok, hanem azért, mert- hangzik az érvelés.A San Francisco-i Fed elemzői szerint ez a gondolatmenet intuitív módon jól hangzik, azonban. A fenti ábrán a zöld vonal jelzi a kibővített modell által számított valószínűséget. Ez néhány százalékponttal ugyan alacsonyabb, mint az alapmutató, azonban az elmúlt három évben így is érdemben emelkedett.A hozamkülönbözet (és a hosszú hozamok) kiértékelésekor van még egy fontos szempont, ami a recessziós valószínűséget is befolyásolhatja: ennek megértéséhez fel kell bontani két fontos komponensére.Bár közvetlenül egyik komponens értéke sem meghatározható,, ami alapvetően azt sugallja, hogy hosszabb távon a piaci szereplők. Ha a hozamkülönbözet azért lenne alacsony, mert a piaci szereplők pesszimistán állnának a jövőbeli növekedési- és kamatpályához, akkor más gazdasági fundamentumokat lehetne kiolvasni a számokból, így elméletileg a recessziós valószínűségnek is különböznie kéne.. A fenti ábrán a sárga vonal mutatja a lejárati prémiumból ezen módszer szerint számított kockázatot: látszik, hogy nem tér el érdemben az alapmutatótól, vagyis a kék vonaltól.Lehet persze bonyolítani az előrejelzési modellt, a végeredmény azonban közel azonos lesz. Ez alól kivételként megemlítenek egy olyan mutatót, amelybe a hozamkülönbözet és az egyensúlyi kamatszint mellett még. Ez a változó a háztartások nettó vagyonának jövedelemhez mért aránya lett (a nettó vagyonba a részvényektől kezdve a betéteken át a hitelekig minden beletartozik).

Az ábrán látszik, hogy már a dot-com lufinál, illetve a 2008-as válságnál is magasabb szinten jár a mutató, ami aggasztó jel.

Még ijesztőbb, ha megnézzük, hogy a magas részvénypiaci értékeltség miatt nőtt jelentős mértékben a vagyon-jövedelem arány az elmúlt években (az alábbi ábrán a piros sáv).

A múltbéli tapasztalatok alapján a mutató ilyen szélsőséges érték után visszatér a hosszú távú átlag közelébe,. Azt persze a szerzők is kiemelik, hogy az alacsony kamatkörnyezet miatt nem lehet egy az egyben összehasonlítani a jelenlegi helyzetet a múlttal, mindenesetre nem árt az óvatosság.Visszatérve a recessziós valószínűséget előrejelző modellre: amennyiben ezt a vagyon-jövedelem mutatót is hozzátesszük a modellhez, akkor már átléptük a kritikus küszöbértéket, vagyis veszélyes szinteken járunk.