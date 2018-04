Nyert a Fidesz, mi jön most?

Egyensúly

Adózás

Versenyképesség

Maradnak az óriásprojektek

A korlátokról

A kormányzat bizonyára továbbra is a makrostabilitásra fog törekedni. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a költségvetési hiányt nem fogja elengedni. Erre nincs is nagyon szüksége, hiszen mozgástér adódik bőven: most az előfinanszírozott EU-források, jövő évtől a Brüsszelből ténylegesen érkező pénzek teremtik meg a lehetőségét, hogy a 3% alatti hiánycél ne tűnjön túl feszesnek. Ráadásul a gazdasági növekedés egyrészt extra bevételi forrásokat biztosít a költségvetésnek, másrészt még költségvetési hiány mellett is biztosítja a GDP-arányos államadósság-ráta csökkenését.Kérdés csak a hangsúlyokon van: szigorít-e kicsit a kormány a gyorsabb adósságcsökkentés érdekében, vagy a növekedési szempontokat figyelembe véve marad a 2% körüli hiánypálya. Mivel a gazdaság előtt fokozatosan lassuló növekedési pálya áll, ezért utóbbi látszik valószínűbbnek.Összességében a keresletszabályozó eszközök továbbra is növekedést támogatók lesznek, a monetáris politika a végsőkig kitart az extrém laza kondíciók mellett, akár az infláció erősödése árán is.Az adócsökkenés prioritásai vélhetően nem változnak: a munkát terhelő elvonások általános csökkentése a cél. A munkáltatói járulék csökkentése mellett újra előkerülhet az egy számjegyű szja lehetősége, bár inkább csak hosszabb távon. Vagyis a világrekord áfakulcs megmarad (legfeljebb a mostani gyakorlatnak megfelelően szelektíven csökken), és az alacsony jövedelműek magas adóterhelése sem kap extra könnyítést, mert a lineáris szja koncepciója sérthetetlen.A legnagyobb kérdőjel a versenyképességi politika. A Fidesz pontosan tudja, hogy a kedvező növekedési adatok ellenére a tartós felzárkózáshoz szükséges potenciál nincs benne a gazdaságban. A "versenyképességi fordulat" szlogen régóta él, a Magyar Nemzeti Bank szinte egész programot tett le hozzá, de a megvalósításból egyelőre semmi nem látszik. Az egyetlen komolyan vett program a bürokráciacsökkentés volt, ami teljes kudarccal végződött. Négyéves ciklusban gondolkodva megint elodázódhat az egész, hiszen két évig még kitart a magas növekedés, utána pedig megint elfogyhat a reformlendület.Mindenesetre a rogyadozó oktatással és a működőképesség határán szédelgő egészségügyi rendszerrel, a magas korrupcióval nem lesz tartós felzárkózás, tehát tennivaló lenne bőven.A kormány felhatalmazást kapott, hogy az óriási infrastrukturális presztízsberuházásokat a kétes megtérülésük ellenére végigvigye. Épülni fog Paks II., a belgrádi vasút, és jönnek újabbak (talán megint nekiveselkedünk az olimpiának), hiába lehetünk biztosak benne, hogy ezek a pénzek sokkal jobb helyre kerülhetnének.Fontos látni, hogy a hazai gazdaságpolitika kereteit nagyrészt a külső környezet jelöli ki. Ez most egy kifejezetten kedvező környezet, nem csak a beömlő EU-források miatt, hanem a globális konjunktúra, a növekedést támogató jegybanki politikák, az alacsony infláció miatt. A várakozások szerint ez nem tart már sokáig, tehát a gazdaságpolitikának a következő négy éve valószínűleg nem lesz olyan békés időszaka, mint a 2014-2018-as. A kormányzat rövid távú alkalmazkodóképessége eddig látványosan jól működött, valószínűleg ebben a ciklusban is tesztelve lesz.