Fontos információ a nyugdíjak késéséről!

Ezért azt javasoljuk az érintetteknek, hogy aki rendelkezik netbankkal, ott ellenőrizze az összeg megérkezését, vagy érdeklődjön telefonon, esetleg egy egyenleglekérdezést hajtson végre egy bankautomatánál, vagy próbálkozzon készpénzfelvétellel (egyenleg igazolás kérésével). Ez alapján megfejthető, hogy megérkezett-e az egyéni számlára a nyugdíj összege.

Szombat délutáni cikkünkben arra kértük az olvasóinkat, osszák meg velünk legújabb tapasztalataikat, megérkezett-e a januári nyugdíj, mert a Magyar Államkincstár szombat déli közleménye alapján minden járandóság elutalása megtörtént pénteken.Cikkünk megjelenése után számtalan olvasói levelet kaptunk arról, hogy nem érkezett meg a járandóságuk. Egy tisztázó kérdés után azonban sokak esetében kiderült, hogy ők a szokásos értesítő sms-t várták (ami arról tájékoztatja őket, hogy jóváírták az összeget a számlán), ez azonban elmaradt, pedig a számlára időközben rákerült a nyugdíj.Voltak, akik telefonon is érdeklődtek és bankautomatánál is próbálkoztak, ésAz ügy hátteréről korábban több cikkünkben is beszámoltunk: