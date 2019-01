Kivizsgáltatja Varga, hogy miért csúsztak a januári nyugdíjkifizetések

Az utalások fokozottabb biztonsága érdekében az eljárás során keletkezett technikai problémák okainak feltárására vizsgálatot indítottam, amelynek lezárulását követően a megállapításokról képviselő urat tájékoztatni fogom.

Amint mi is több cikkben feldolgoztuk pénteken és a hétvégén is, technikai hiba miatt ( a Portfolio azóta sem cáfolt értesülése szerint rossz értéknappal küldték be az átutalásokat a rendszerbe), nem érkezett meg rengeteg nyugdíjasnak péntek reggel a nyugdíja, hanem csak szombaton, vagy hétfőn kapta azt meg. A törvény szerint azonban ha a 12-i határidő szombatra esik, akkor péntekre előre kell azt hozni az átutalásos folyósítást, így tehát számos jogosult a törvényben rögzítettnél később kapott csak pénzt.Varga Mihály a képviselőnek írt válaszában azt jelezte , hogy a MÁK "a szokásos eljárásrendben készítette elő a januári járandóságok esedékes átutalását", az elutalás során azonban "technikai hiba lépett fel, amelyet napközben sikerült elhárítani".A tárcavezető hozzátette: