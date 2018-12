Elégedetlenek a nyugdíjasok - Tényleg kevés a nyugdíj?

a fizetendő adók mértékét,

a nyugdíjkorhatárt,

az induló nyugdíjak szintjét, valamint

az éves nyugdíjemelés mértékét.

A rövid válasz az, hogy igen, a nyugdíjak növelése tényleg nincs arányban az ország fellendülő gazdasági helyzetével. A jövőre tervezett 2,7%-os nyugdíjemeléshez képest a GDP nagyjából 7-9%-kal emelkedhet nominálisan, vagyis a nyugdíjra arányaiban kevesebb jut.A mértékeket illetően azért erős túlzásokba esik a nyugdíjas érdekképviselet, hiszen a nyugdíjasok kiadásainak 10%-os emelkedéséről beszél. Ilyen mértékben azonban nem drágult az élet, szó sincs arról, hogy a nyugdíjak reálértéke zuhant volna. Összességében a nyugdíjasok bevételei kissé infláció felett emelkedtek az idén, vagyis Erzsébet-utalvánnyal és nyugdíjprémiummal együtt minimális reálértéknövekedés következett be. Az viszont kétségtelen, hogy ez nagyon messze van a 7-8%-os reálbéremelkedéstől.A rossz hír azonban a nyugdíjasok számára nem ez, hanem hogy a bérek szintjétől elmaradó nyugdíj nem véletlen, és nincs is rá esély, hogy lényegesen javuljon.Mint ismert, az állami nyugdíjakat a bérek után fizetett közterhekből (járulék, "szochó") fizetik. A mindenkori kormány feladata, hogy a befolyó bevételek és a nyugdíjkiadások egyensúlyát megteremtse. Ezt a nyugdíjrendszer paramétereinek beállításával éri el: többek között meghatározzaMivel előretekintve egyre kevesebb az adófizető és egyre több az eltartott, ezért a bérekre rakódó teher magas, a nyugdíjkorhatár most is emelkedik, az induló nyugdíjak időnként csökkennek,Utóbbi már régóta nem tart lépést a bérekkel. Már a svájci indexálás is hosszú távon a bérektől történő lemaradást ígérte, hiszen ebben a rendszerben a reálnyugdíj-emelkedés üteme a reálbérnövekedés fele. 2010 óta a svájci indexálásnál is szigorúbb lett a szabály: az inflációkövető nyugdíjemelés teljesen elszakította a béremelkedés ütemétől a nyugdíjak alakulását. Ez mindaddig nem volt szembeötlő, amíg a keresetek lassan növekedtek, ám az utóbbi három évben már kezdtek látványosan lemaradni a nyugdíjak a bérektől.

egyrészt (egy ideig) fennmarad a nyugdíjrendszer egyensúlya, vagyis a nyugdíjra költhető bevételek és a nyugdíjcélú kiadások összhangja nem borul fel;

másrészt a nyugdíjak egyre szerényebb megélhetési szintet jelentenek - nem abszolút értelemben, hanem az általános bérszínvonalhoz viszonyítva.

csupán most vált nagyon látványossá a nyugdíjrendszer egyensúlyát biztosító egyik eszköz, az inflációkövető indexálás működése.

Ez a folyamat két következménnyel jár:Vagyis az, ami ma a szemünk előtt zajlik, nem valami kivételes és váratlan dolog,Számítások szerint ez oda vezethet, hogy a bérek és a nyugdíjak aránya akár 40% alá is süllyedhet a következő két évtized során.Kevéssé közismert, hogy a magyar társadalom összességében a gondoskodóbb közösségek közé tartozik Európában, amennyiben azt az állami nyugdíjak relatív szintjével mérjük. 2016-ban a magyar helyettesítési ráta 67%-os, uniós összehasonlításban a negyedik legmagasabb volt. (Az aggregált helyettesítési ráta a 65-74 évesek nyugdíját viszonyítja az 50-59 évesek keresetéhez, ezzel kifejezve a nyugdíjak keresetpótló képességét.) Vagyis a nyugdíjba vonulás Magyarországon viszonylag kisebb törést jelentett az emberek anyagi helyzetében, míg Írországban - ahol a ráta értéke a legalacsonyabb az EU-ban - a nyugdíj önmagában a jövedelemnek alig több mint harmadát tudta pótolni.

A jelenlegi demográfiai kilátások tehát egy olyan kényszerpályát eredményeznek, amely a nyugdíjak bérekhez viszonyított értékét folyamatosan csökkenti. Amennyiben ettől le kíván térni a gazdaságpolitika, azt kell megmondania, hogy a nyugdíjrendszer magasabb kiadásait miből fedezi. Ez vagy valamilyen kiadás rovására, vagy magasabb adókból történhet. Hosszabb távon pedig marad az a remény, hogy amennyiben a magyar gazdaság olyan gyors (és hosszú) növekedési pályát tudna befutni, ami a GDP-arányos nyugdíjkiadásokat féken tudná tartani, lehetőség nyílna gálánsabb nyugdíjszabályokra. Egyelőre azonban ettől messze vagyunk, hiszen a nyugdíjrendszer egyensúlyát a kivándorlás és a járulékcsökkentések is próbára teszik. Addig is marad az unalomig ismert, de teljesen hatástalan figyelmeztetés: aki érdemi nyugdíjat akar, annak a jelenlegi fogyasztásának egy részéről lemondva kell takarékoskodni. Ebben esetleg az állam előállhatna némi ösztönzővel, ha nem akar egy még súlyosabban leszegényedett nyugdíjas réteget látni Magyarországon.