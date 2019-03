Itt az új nyugdíjjavaslat: mentsük meg a rendszert gyerekekkel!

Érdemes eljönni a keddi Biztosítás 2019 konferenciára! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A takarékoskodás hatásai

Az emberek csökkentik a fogyasztásukat, mert jövedelmük egy részét rendszeresen félreteszik. Ennek hatására csökken az a fogyasztási szint is, amit hosszú távon megszoktak (nevezzük ezt "fogyasztási referenciapontnak"), s ami viszonyítási pont lesz számukra a tekintetben, hogy nyugdíjas korukban milyen fogyasztási szintet kell megcélozniuk. Emiatt - némileg paradox módon - azoknak eleve kisebb (tehát könnyebben kielégíthető) lesz a nyugdíjigényük, akik aktívan készülnek a nyugdíjas éveikre, mint azoknak, akik nem. Vagyis a nyugdíjas évekre való aktív készülés, az aktuális fogyasztás csökkentésén keresztül, már eleve segíti, hogy később majd elégedettek is legyünk a nyugdíjunkkal, míg a készületlenség annál elégedetlenebbé tesz bennünket, minél nagyobb annak mértéke.

Előfordulhat azonban, hogy sokan megpróbálják elkerülni, hogy a megtakarítás növelése az aktuális fogyasztás csökkentését vonja maga után. Ezt nem mindenki tudja megtenni, mert - a fogyasztáson kívül - nem sok minden van, amit be lehetne áldozni. Sőt, a fogyasztásnak majdhogynem a definíciója minden költés, amit nem megtakarítási / beruházási céllal teszünk. De ha nem tekintjük ilyen tágan a fogyasztás definícióját, akkor azt lehet mondani, hogy azokat a költéseinket fogjuk vissza, ami nem a saját, hanem a mások fogyasztását szolgálja, de a mi döntésünkön múlik. S az esetleges adományokon kívül itt már csak egy lényeges dolog marad: a gyermeknevelés költsége, hiszen ezt úgy foghatjuk fel, hogy itt lemondunk saját lehetséges fogyasztásunk egy részéről gyermekünk fogyasztásának javára. Gyermekünk fogyasztását pedig leginkább úgy foghatjuk vissza, ha egyáltalán nem vállalunk gyermeket. Az így megtakarított pénzt pedig - persze ha olyan életkorban vagyunk, hogy ez még lehetséges választás számunkra - anélkül tudjuk nyugdíjunkra félretenni, hogy azzal csökkentenénk az életszínvonalunkat. Persze így magasabb lesz a fogyasztási referenciapontunk, mint ha gyermeket vállalnánk, s úgy takarékoskodnánk, vagyis így takarékoskodni is többet kell, ami viszont újabb érv amellett, hogy ne vállaljunk gyermeket, hanem inkább nyugdíjra tegyünk félre.

Az állam lehetséges tennivalói a nyugdíjcélú takarékoskodással kapcsolatban

Egy ilyen megoldás eredménye erősen "szakadozott" lesz, vagyis nagyon sok ember kiesik, akiket nem értek el az ügynökök, vagy akiket nem tudtak pont akkor meggyőzni. Szakadozott lesz a megoldás abból a szempontból is, hogy sokaknak a megtakarítása nem lesz megfelelő szintű.

A speciális célokra adott adókedvezmény - ha az nem csak egyszerűen halasztott adó - elméletileg nem igazán indokolható, ráadásul inkább ráerősít az előbb említett szakadozottságra, mintsem enyhítené azt.

Összehasonlítva más lehetséges módszerekkel ez a megoldás meglehetősen drága, vagyis az érintett állampolgároknak nagyon sokat kell érte fizetniük.

Az állam az állampapírokat közvetlenül is eladhatja az állampolgároknak, akár nyugdíjcélra is.

És még általánosabban: az államnak nem az kell, hogy a célja legyen, hogy az embereknek megfelelő nagyságú nyugdíjbiztosítása legyen, hanem hogy megfelelő nagyságú akármilyen megtakarítása, vagyis vagyona, hiszen az államnak nem az a célja, hogy polgárainak egy meghatározott rendszerből, megtakarítási formából, stb. legyen nyugdíjuk. A cél az, hogy lehetőleg mindenkinek, de legalábbis a lakosság nagyon széles köreinek legyen legalább kielégítő fedezete időskori megélhetésének, közömbös, hogy ennek mi a forrása.

A megtakarítást automatikussá, alapértelmezetté (de nem feltétlenül kötelezővé) tenné. Ezt ajánlja a viselkedési közgazdaságtan (ld. Pl. Thaler "Save more tomorrow" programját), s ez alapján vezettek be már több országban nyugdíjmegtakarítási terméket. Ezzel részben a szakadozottságot kerülnénk el, részben pedig sokkal olcsóbbá tennénk a dolgot.

Ezt persze leginkább úgy lenne célszerű csinálni - s ezzel a működést tovább racionalizálni és a költségeit csökkenteni -, ha az összes állampolgár nyugdíjmegtakarítási számláját egy helyen vezetnék, s csak a befektetők vetélkednének az ügyfelek tőkéjéért, a nyilvántartásban viszont kerülnék a versenyt, hiszen ott a volumenhozadék nagyon nagy, magyarán minél több ember számláját kezelik egy helyen, az egy főre nézve annál olcsóbb. Ez azt is jelenti, hogy itt egy monopolhelyzetben lévő intézmény kell, ami pont ezért állami kell, hogy legyen. A befektetésnek viszont - eltekintve az állampapírba történő befektetéstől - pont, hogy nem szabad monopolizáltnak lennie, itt a piaci versenynek van értelme és helye.

Az állampapírokba való befektetésben viszont semmi helye a versenynek, hiszen annak a kínálata eleve monopólium. Itt egyébként, vagyis az államkötvények állampolgároknak való közvetlen eladása tekintetében úgy tűnik, az állam épp most tesz meg egy magától értetődően racionális lépést. (Itt inkább az a veszély, hogy az állam él vissza a monopolhelyzetével, s kínál kis hozamot, de ez a veszély egyelőre potenciális és hosszabb távon jelentkezhet - ha felfut ez a fajta megoldás.)

A racionális állam nem néhányfajta speciális megtakarítást segít az adórendszeren keresztül, hanem általában a takarékoskodást, bármilyen formában is történik az. Ez azt jelenti, hogy nem célszerű adót szedni akkor, ha a megtakarítás formát vált (pl. nyugdíjpénztári megtakarításból lakást veszünk), vagy megadóztatni, ha pénzünket felhalmozzuk (pl. lakásvásárlási illeték formájában), csak akkor, ha a megtakarítást fogyasztásra költjük, pl. ha eladjuk a házunkat és az árából kocsit veszünk, vagy elmegyünk belőle nyaralni.

Először is leszögezhetjük, hogy a jövőbeli nyugdíj szempontjából a takarékoskodás, az egyénhez rendelt tőke felhalmozása a lényeg, de annak formája másodlagos. Tehát nem az a fontos, hogy valamire rá legyen írva, hogy "nyugdíj"(célú), hanem, hogy vagyonként funkcionáljon. Vagyis a célnak megfelel kötvény, részvény, ingatlan, műkincs, stb., vagyis minden, ami tartósan őrzi (illetve növeli) az értékét, és később pénzzé lehet tenni, nemcsak a nyugdíjbiztosítás, a NYESZ vagy a nyugdíjpénztár. Tehát aki már eleve gyűjtött vagyont, annak maximum át kell programoznia magát, ha esetleg nem volt tisztában azzal, hogy azt nem fogja tudni egy az egyben örökül hagyni gyermekeinek, abból valamennyit (vagy legalább a hozamát) ő maga fog idős korában felélni. Tehát a nyugdíjcélú takarékoskodásra való felszólítás azoknak jelent újdonságot, akik ezt eddig nem tették, vagy nem megfelelő mértékben tették. Ha ezek nagy számban hallgatnak erre a felszólításra, akkor ennek két hatása lehet:A közgazdaságtanban alapelv, hogy "az emberek reagálnak az ösztönzésekre", vagyis hosszabb távon a racionális, fogyasztásmaximalizáló döntéseket hozzák meg. Ha pedig - jelen körülmények között - az amúgy egyre drágább gyermeknevelés és a nyugdíjcélú előtakarékosság között kell választani, akkor egyre inkább ez utóbbi mellett fognak dönteni - legalábbis a hosszú távra előre látni képes, képzett emberek, akik a társadalom egyre nagyobb részét teszik ki. Ez viszont csak egyéni szinten racionális, közösségi szinten már nem az, a társadalomnak ugyanis szüksége van megfelelő mennyiségű (és minőségű, vagyis jól képzett) utánpótlásra, még akkor is, ha mindenki megfelelően takarékoskodott nyugdíjas éveire. Tehát az egyéni és a társadalmi racionalitás itt mást kíván meg, ami azt jelenti, hogy az államnak itt teendői vannak, hogy úgy szabja meg a játékteret és a szabályokat, hogy ne ütközzön az egyéni és társadalmi ésszerűség. Meg lehet ezt tenni? Mi kell ehhez? És különben is: elég, ha csak a biztosítók ismerik fel azt, hogy az embereknek takarékoskodniuk kell, az államnak itt semmi tennivalója nincs?Ha a demográfiai folyamatok miatt a beszedhető járulék a jövőben csökken, akkor nyilván az államnak is érdeke, hogy minél többen kezdjenek el gyűjtögetni, tehát az államnak is támogatnia kell, hogy ez megtörténjen. Mit tud tenni ennek érdekében?Az életbiztosítóknak - akik praktikusan uralják az expliciten nyugdíjcélúnak nevezett takarékossági formák (nyugdíjbiztosítás, nyugdíjpénztár) piacát - erre egyszerű a válaszuk: az állam biztosítson minél nagyobb adókedvezményt ezeknek a formáknak, a többit mi elintézzük. Ez praktikusan azt jelenti, hogy az életbiztosítók ügynökei felkeresnek mindenkit, s próbálják rábeszélni őket a biztosítás kötésére (esetleg nyugdíjpénztárba való belépésre), majd az így összegyűjtött tőke jelentős részét állampapírba fektetik.A fenti metódussal azonban az állam szempontjából nézve több probléma is lehet (azért "lehet", mert itt egy elképzelt, de "racionálisan gondolkozó" államról beszélek, nem pedig arról számolok be, hogy konkrétan miket gondolnak az állam ilyen kérdések megoldásában illetékes szakértői - hiszen ezt egyszerűen nem ismerem):A fentiek miatt a racionális állami magatartás itt inkább az lenne, ha:Akármilyen formát választ is ugyanakkor az állam, hogy segítse a nyugdíjcélú megtakarításokat, illetve általában a megtakarításokat, ezzel nem változtat azon, hogy az emberek többségének - a jelenleg adott keretek között - racionális lesz takarékoskodnia a gyermeknevelés helyett. Ez viszont társadalmi szinten visszaüt, egy rohamosan csökkenő létszámú társadalomban végső soron nem lesz hova befektetni a megtakarított tőkét. Felmerül ezért a kérdés, hogyTermészetesen itt azonnal felmerül, hogy a gyermekszám csökkenése nem feltétlenül probléma, hiszen nálunk (és úgy általában "Nyugaton") ugyan nem születik sok gyerek, de szerte a világban - jellemzően a szegény afrikai országokban - viszont nagyon sok, s ezek alig várják, hogy hozzánk jöjjenek, s segítsenek elkerülni a népesség csökkenését. Nagyon könnyű látni viszont ennek a nézetnek a gyengeségét, hiszen e potenciális bevándorlók döntő többsége képzetlen, akiket a modern gazdaság nagyon kevés helyen tud alkalmazni. Ahhoz, hogy alkalmazni lehessen, képezni kell őket, mondhatni be kell fektetni a humán tőkéjükbe, amit szintén nekünk, a fogadó országoknak kell megtennünk, vagyis mégiscsak el kell vonni pénzt az itteni, gyermektelen emberek fogyasztásától, hogy ezt a humántőke-beruházást finanszírozzuk. További probléma, hogy a szegény országból bevándorló fiatalok döntő többsége gyermekkorában nem kapta meg azt az alapképzést, amire az itteni szakképzést építeni lehetne, tehát ez a felnőttkori humántőke-beruházás nagyon alacsony hatásfokú lenne. Mindez viszont rávilágít arra, hogy a humántőke-beruházás nem akkor kezdődik, amikor az ember egyetemre megy, s fizet azért, hogy tudást, képességeket szerezzen, s ahogy általában ezt a humántőkével foglalkozó irodalom feltételezi. A humántőke-beruházás legnagyobb része gyermekkorban történik, s ez döntő fontosságú. Ha ez kimarad, akkor később már - ritka kivételekkel - csak alacsony képzettséget lehet megszerezni később, amivel a modern gazdaságot nem igazán lehet működtetni.Oda jutottunk tehát, hogy szükség van a korai, gondos nevelésre, s ez a humántőke-beruházás döntő eleme. S ha így nézzük a kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy a fejlett országokban ezt a korai, gondos humántőke-beruházást senkinek sem érdeke megtenni, hiszen ennek a beruházásnak a haszna nem azé lesz, aki megteszi. Gazdaságilag ugyanis teljesen irracionális lemondani a jelenbeni fogyasztásunkról, s létrehozni egy olyan tőkét, ami aztán másnak (és még csak nem is a rokonoknak vagy leszármazottaknak, hanem teljesen idegeneknek) hozza a hasznot. Márpedig, amikor ma Magyarországon, vagy bárhol a Nyugaton valaki gyermeket nevel, akkor gazdaságilag irracionálisan cselekszik. Ennek ellenére egyelőre még van valamennyi gyermek, mert a gyermeknevelésnek van egyfajta "fogyasztási értéke" is, de ahogyan nő a gyermeknevelés költsége, s a megtakarítási nyomás, egyre kevesebb ilyen gazdaságilag irracionális cselekedetre lehet számítani. Hiszen "az emberek reagálnak az ösztönzőkre", s az ösztönzés itt világos: a gyermeknek semmilyen gazdasági haszna nincs az egyénre nézve, a gyermeknevelés terhe viszont egyre nagyobb.Ha viszont a gazdaság oldaláról nézzük a dolgot, akkor minél ritkább egy termelési tényező, annál nagyobb értékű lesz az. Tehát ha nincs munkaerő-utánpótlás, akkor nőni fog a munkaerő értéke, tehát az egész gazdaság szintjén egyre inkább racionális lenne minél nagyobb tőkét fektetni a gyermeknevelésbe. Tehát a gyereknevelés jelenleg egyéni szinten gazdaságtalan, társadalmi szinten viszont kiugróan gazdaságos dolog. Ez olyan ellentmondás, amit minél előbb fel kellene oldani, s amit egyéni szinten biztos nem lehet megtenni.Felmerül persze, hogy ha a gyereknevelés gazdaságilag irracionális, akkor régen miért volt sok gyerek nálunk is, és miért van sok gyerek a szegény országokban most is? A válasz egyszerű: mert ott ez gazdaságilag megéri, illetve régen nálunk is megérte. A parasztgyerekek már nagyon fiatalon munkába álltak a családi gazdaságban, s mikor szüleik idősek lettek, eltartották őket. Mondhatni ekkor adták vissza számukra felnevelésük költségeit (ami ráadásul akkor sokkal kevesebb volt, mint manapság, hiszen nem volt benne a hosszú és drága iskoláztatás), ekkor (no meg persze már korábban, a gyermekmunka révén) térült meg számukra kezdeti humántőke beruházásuk. Mondhatni a nyugdíj volt ennek a beruházásnak a hozama.Felületes szemlélőnek úgy tűnhetne, hogy ma is valami hasonló történik, hiszen az időseket a fiatalok tartják el, vagyis a folyó finanszírozású nyugdíjrendszerre is rá lehetne húzni, hogy az is feltőkésített: humántőkével feltőkésített. De ez így tévedés, vagy maximum féligazság. Mert a járulékot valóban lehet úgy interpretálni, mint a kezdeti (gyermekkori) humántőke befektetés hozamát, de annak szétosztása járadékká nem aszerint történik, hogy ki és mennyivel járult hozzá ennek a humántőkének a létrejöttéhez. Igazából ez egyáltalán nem szempont, miközben ennek kellene lennie az egyetlen szempontnak. Helyette jelenleg egy teljesen logikátlan rendszer van hatályban: mindenki aszerint kap valaki nyugdíjat, hogy mennyi járulékot fizetett be. Pedig, ha a járulék a humántőke-beruházás hozama lenne, akkor azzal tartozik mindenki, azért nem jár nyugdíj. Nyugdíj csak a humántőke befektetésért kellene, hogy járjon, mint hajdan, ma viszont azt senki nem díjazza. Sőt, az, aki humántőkébe fekteti a pénzét (vagyis gyereket nevel), igazából rosszabbul jár. Így nézve a dolgot, a folyó finanszírozású rendszer tökéletes tévedés: az alapja a humántőke-befektetés, de ezt kifejezetten ellenösztönzi. (Kicsit olyan itt a helyzet, mint a szocializmusban volt: "mindenki a képességei szerint dolgozzon, és mindenki a szükségletei szerint fogyasszon", vagyis a munka és a fogyasztás elvált egymástól - meg is lett az eredménye.) Ráadásul azzal, hogy itt nem érdemes gyermeket nevelni, a rendszer nemcsak csökkenti a későbbi nyugdíjfizetési lehetőségeket, de meg is növeli a nyugdíjigényeket, hiszen a gyermeknevelés helyett fogyasztásra költenek az emberek, s ezzel megnövelik a fogyasztási referenciapontjukat, amihez mérni fogják a nyugdíjukat.A folyó finanszírozású rendszer - így utólag visszatekintve - egy zavar következménye: a 30-as évek végén, 40-es évek elején az USA-ban (ahol azt "feltalálták") lemásolták a feltőkésített foglalkoztatói nyugdíjrendszer fogalmait és megoldásait, s azt rátették egy más elvű (humántőke alapú) rendszerre, s kreáltak hozzá egy hangzatos ideológiát ("társadalmi szerződés a generációk között"). De fogalmazhatunk durvábban is: a folyó finanszírozású rendszer hazudik: azt hazudja, hogy a járulékfizetés megtakarítás, s a nyugdíjad ebből a járulékból lesz.Arra jutottunk tehát, hogy egyet lehet érteni Farkas Andrással, hogy a nyugdíj alapja a tőkefelhalmozás, de a lehetséges felhalmozható tőkébe bele kellene venni humán tőkét is, s ez a legfontosabb elem. Ehhez viszont a folyó finanszírozású rendszert úgy kellene átalakítani, hogy tükröződjön: az a humán tőkébe való beruházás módszere, vagyis innét az kapjon nyugdíjat, aki ezt megtette. Annak nem kell még külön előtakarékoskodnia. Azoknak viszont nagyon is, akik ezt a beruházást nem teszik meg. Olyan rendszert kell teremteni, hogy mindenki maga döntheti el, hogyan szeretne nyugdíjat, de nem szabad, hagyni, hogy a mások által "előállított" humán tőke hozamát azok arassák le, akik ehhez nem járultak hozzá. Azok tegyék félre más módon az így megtakarított pénzt. Így összességében - legalábbis a nyugdíjrendszer szempontjából mindegy lesz, hogy sok vagy kevés gyermek születik.