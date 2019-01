Nyugtat a kínai vezetés: idén is nagyon gyorsan nő majd a kiskereskedelmi forgalom

Továbbra is túlnyomórészt a lakossági fogyasztás hajtja a gazdasági növekedést Kínában a pekingi kereskedelmi minisztérium csütörtöki jelentése szerint. A tárca kiskereskedelmi és lakossági fogyasztási promóciós osztályának vezetője elmondta:A tavalyi első tizenegy hónapban a kereskedelmi minisztérium kimutatása szerint 9,1 százalékkal 34,5 ezer milliárd jüanra (4426 milliárd euró) nőtt a fogyasztási cikkek kiskereskedelmi forgalma Kínában, ami 78 százalékban járult hozzá a GDP-növekedéshez.Kína tavaly egyebek között importvám-csökkenéssel, az áruimport mennyiségének növelésével, valamint a határokat átszelő internetes kereskedelem támogatásával számos intézkedést léptetett életbe a fogyasztás fokozására a lakossági fogyasztás gazdaságösztönző szerepének erősítése érdekében.Az utóbbi napokban több fontos konjunktúra-adat is azt jelezte, hogy egyre nagyobb lehet a baj a kínai gazdaságban, amelyek idővel a növekvő munkanélküliségen keresztül a lakossági fogyasztásra is rányomhatják a bélyegüket: