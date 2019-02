Nyugtat a német pénzügyminiszter: nem lesz nálunk recesszió

Olaf Scholz a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság Inforadio nevű csatornáján sugárzott interjúban kiemelte, hogy a gazdasági helyzet alakulását jelző mutatók a növekedés folytatódását vetítik előre.A lassulás nem jelent visszaesést, ezért nem indokolt recesszióról szóló előrejelzést készíteni a növekedést jelző mutatók alapján - mondta a miniszter azzal a széles körben elterjedt véleménnyel kapcsolatban, hogy a német gazdaság leszálló ágba került.A hazai össztermék (GDP) és a foglalkoztatottság 2019-ben is bővül, "derekas növekedésünk lesz az idén is" - mondta. Hozzátette ugyanakkor, hogy vannak kockázatok is, köztük a brit EU-tagság megszüntetésének (Brexit) ügye és a nemzetközi kereskedelmi konfliktusok.Az Európai Unió legnagyobb gazdasága tavaly 1,4 százalékkal bővült. A megelőző két évben, 2016-ban és 2017-ben még rendre 2,2 százalékkal nőtt a német gazdaság.A növekedés a tavalyi harmadik negyedévben bicsaklott meg, akkor az előző három hónaphoz képest 0,2 százalékkal csökkent a német GDP, a negyedik negyedévben pedig az így kialakult szinten stagnált.A lassulás hatására a kormány és egy sor intézmény lefelé módosította növekedési előrejelzését. A szövetségi kormány január végén megjelent prognózisa szerint a korábban várt 1,8 százalék helyett 1 százalékos lehet a GDP-növekedés az idén, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Országos Szövetsége (DIHK) februárban bemutatott előrejelzése szerint pedig a korábban várt 1,7 százalék helyett 0,9 százalékkal nőhet a német gazdaság 2019-ben.