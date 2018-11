Olyan csapdába kerülhet Magyarország, amiből elképesztően nehéz lesz kivergődni

1. Demográfiai hanyatlás

A teljes hazai populációra vonatkozó 76,2 év jelentősen elmarad az Európai Unió átlagától (81 év) és a visegrádi országoktól (78,1 év) is.

Az elmúlt években jelentősen nőtt a foglalkoztatás, érdemben emelkedtek a keresetek, ami támogatta a GDP-bővülést. Az MNB szerint a növekedést azonban új alapokra kell helyezni, a fenntartható gazdasági felzárkózás így a hazai termelékenység emelésén keresztül valósulhat meg. A teljes foglalkoztatás megközelítésével azonban a korábbi munkaintenzív gazdasági növekedés helyét egyre inkább egy tőke- és tudásintenzív növekedési modellnek kell átvennie - foglalja össze az MNB tanulmánya. A következőkben arról írunk, hogy az MNB milyen csapdahelyzeteket azonosított, amelyeken változtatni kell ahhoz, hogy kitörjük a közepes jövedelem csapdájából.1980-ban Magyarország népessége 10,7 millió főt tett ki, a populáció az elmúlt közel négy évtizedben fokozatosan mérséklődött, 2018-ban a hazai népesség már csak 9,8 millió főből áll. Miután megközelítettük a teljes foglalkoztatást, így már nem a népesség csökkenése egyre súlyosabb problémákat fog okozni a munkaerőpiacon.Hazánkban a születések száma nem tudja ellensúlyozni a halálozások miatti népességcsökkenést, így aAz 1950-es években született ún. "Ratkó-gyerekek" nyugdíjba vonulásával és az 1970-es évek ún. "Ratkó-unokák" szülőképes korból való fokozatos kilépésével a demográfiai kihívások kezelése egyre sürgetőbbé válik.A termékenységi arányszám alacsony, ami a következő időszakra vonatkozóan is kedvezőtlen demográfiai trendet vetít előre, de a hazai születéskor várható élettartam sem vetít előre sok jót, hiszen ez nemzetközi összehasonlításban továbbra is alacsony.

2. Egyre többen vándorolnak

Az MNB szerint a hosszú távon is fenntartható dinamikus gazdasági növekedés eléréséhez elengedhetetlen a demográfiai korlátok oldása és a hazai népesség reprodukciójának elősegítése. A szülőképes korú nők számában és a termékenységi rátában lezajló fordulat nélkül az elkövetkező évtizedekben a népesség csökkenése tovább folytatódik.Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogyA teljes népesség csökkenésénél a munkaképes korúak száma nagyobb mértékben eshet vissza, így a 15‒64 évesek létszáma közel 6 millió főre mérséklődhet 2030-ra. A népesség emelkedése elsősorban a 70 év felettiek és az 50 és 60 év közöttiek körében valósulhat meg, míg a legjobb munkavállalási korúak (25‒54 évesek) és a fiatalok létszáma folyamatosan mérséklődhet.A teljes és a munkaképes korú népesség csökkenése, valamint a társadalom elöregedése előretekintve egyaránt korlátja lehet a hosszú távú fenntartható gazdasági növekedésnek. A potenciális munkaerő folyamatos mérséklődése egyfelől gátként jelentkezhet a termelő és szolgáltató vállalkozások kapacitásbővítéseiben, a fogyatkozó munkaképes korúak egyre alacsonyabb adóalapot jelenthetnek a költségvetésnek, továbbá az időskori eltartottsági ráta emelkedése kihívások elé állítja a nyugdíjrendszert és az egészségügyi ellátórendszert.A 2004-es uniós csatlakozás óta az Európán belüli munkaerő-áramlás jelentősen felgyorsult, ami a régiós országok munkaerőpiacát is befolyásolta: 2005 és 2014 között a teljes áramlás 29 százalékát tette ki a keletről nyugatra áramlás, míg a visszaáramlás csupán 7 százalékot fedett le.Az elkövetkező években és évtizedekben a képzett munkaerőért globális térben folyhat majd a verseny. A fejlett országokban a demográfiai korlátok erősödésével és a technológia gyors fejlődésével párhuzamosan a mindeddiginél nagyobb igény mutatkozik majd a képzett és legjobb munkavállalási korú személyekre.Az Európai Unióban az OECD kivetítése alapján 2013 és 2025 között több mint 100 millió új munkahely keletkezhet, így a képzett munkaerő megtartásának és bevonzásának a jelentősége egyre inkább megemelkedik. Hazánk számára is komoly kihívást jelent az agyelszívás megállítása, hiszen az elkövetkező évtizedekben ugyanazok a - jellemzően magasabb képzettséget igénylő - munkakörök esetében jelentkezhet majd munkakereslet az Európai Unió egyéb országaiban is, mint hazánkban.

A mérnökök, menedzserek, illetve egyéb tudományos, egészségügyi és üzleti szakemberek megtartása kiemelt jelentőséggel bír, és alapja a fenntartható felzárkózásnak.A kelet-közép-európai régió és hazánk az elmúlt időszakban jellemzően a képzett munkaerő elvándorlásával szembesült.A hazai nettó keresetek továbbra is érdemben elmaradnak a tőlünk nyugatra fekvő országokétól, de a visegrádi országok körében is relatíve alacsonyak.

3. Integrálódás az értékláncokba

A kis földrajzi távolságok, az egyre könnyebben leküzdhető nyelvi korlátok, illetve a rugalmas foglalkoztatási formák megkönnyítik a munkaerő áramlását és a külföldi munkavállalást, ugyanakkor a képzett munkaerő megtartása és hazánkba vonzása alappillére a tőke- és tudásintenzív növekedési modellnek és a fenntartható gazdasági növekedésnek.Hazánk nyitottsága az elmúlt évtizedekben jelentősen emelkedett, az 1990-es évekhez viszonyítva közel megduplázódott az export GDP-hez viszonyított aránya. Ezt nagyrészt a beáramló külföldi működőtőke, a termelő kapacitások emelkedése, így a globális értékláncokba való beintegrálódás magyarázta. A bővülés elsősorban a feldolgozóipart, azon belül kiemelten a járműgyártást érintette az elmúlt időszakban, a régió a német járműipari lánc meghatározó termelési központjává vált.Ugyanakkor az ágazat értékteremtő képessége relatíve alacsony, illetveTovábbá a specializáció és a nyitottság emelkedése következtében a magyar gazdaság kitettebbé vált a külső kereslet ingadozásainak.

4. Nagyvállalatok vs. kkv-k

a magas hozzáadottérték-teremtő képesség mellett az egészséges vállalati szerkezet és a termelékeny vállalati szektor is alapja a hosszú távon is fenntartható gazdasági növekedésnek. A legnagyobb termelékenységi tartalék a kkv-k esetében azonosítható.

A globális értékláncokban való feljebb lépés és a magasabb hozzáadott értékű termelés és szolgáltatás irányába történő elmozdulás feltétele a termelékenység javításának. A hazai vállalatok alacsony innovációs kapacitásai, a modern technológia széles körű felhasználásának hiánya, illetve a fejlett munkaerő eláramlása mind hozzájárul a magyar gazdaság alacsony értékteremtő képességéhez.Komoly probléma, hogy a magyar cégek hozzáadott értéke alacsony, a termelékeny cégek leginkább külföldiek. Az MNB ezt úgy fogalmazza meg, hogyA hazai kkv-szektor munkatermelékenysége érdemben elmarad a nyugat-európai országokétól és az uniós átlagtól is, továbbá a nagyvállalatok és kkv-k termelékenysége közötti eltérés is jelentős Magyarországon.

5. GDP és GNI közötti különbség

A fenntartható felzárkózást a gazdaság szerkezete mellett a jövedelmi folyamatok alakulása is befolyásolja. Ezt a bruttó hazai termék (GDP) és a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) közötti különbség ragadja meg, és utóbbi Magyarországon alacsonyabb.Az európai országok esetében megfigyelhető, hogy a fejlettebb gazdaságoknál kisebb a GDP és GNI között eltérés, de sok esetben a GNI meg is haladja a GDP-t. Ez arra vezethető vissza, hogy ezek az országok nettó értelemben külfölddel szembeni hitelezők, jellemzően érdemi FDI-kifektetésekkel rendelkeznek, például a visegrádi országokban - Magyarországon is, amelyek negatív elsődleges egyenleggel rendelkeznek, azaz nettó hitelfelvevők.

Ezt mi nem csapdahelyzetnek, hanem egy feltörekvő országra jellemző adottságnak tekintjük. A felzárkózó országok ugyanis tőkét importálnak. A GDP-GNI gap nem annyira csapdahelyzet, annak csökkenése pedig sokkal inkább a felzárkózás természetes eredménye lehet.

6. Pénz kell hozzá

A hosszú távon is fenntartható gazdasági növekedés alapja a pénzügyi stabilitás és a fenntartható finanszírozás, és a kkv-szektor teljesítménye kiemelkedő jelentőséggel bír nemzetgazdasági szempontból.A hitelintézeti és vállalati felmérésekből megállapítható, hogy a többéves hitelmúlttal rendelkező és jó hitelképességű kkv-k finanszírozáshoz jutásával nincs probléma.Az ő finanszírozásukban jelentős szerepet játszik az intézményi kezesség, amelynek hatékonyságjavításával feltehetően több kockázatos, de életképes vállalat hitelhez jutását lehetne elősegíteni.Fontos továbbá, hogy a vállalkozások minden életszakaszukban a szükséges mértékű és szerkezetű külső finanszírozási forráshoz tudjanak jutni.

7. Vállalkozószellem kell!

A hosszú távon is fenntartható gazdasági növekedés biztosításához azonban nem elegendő a demográfiai, gazdaságszerkezeti és finanszírozási csapdák elkerülése, az MNB szerint a társadalmat érintő pszichológiai fordulatra is szükség van egy új növekedési pálya biztosításához.A kockázatvállalási hajlandóság nagyban meghatározza egy gazdaság vállalkozói kultúráját és potenciálját az innovációk terén. Hazánk nemzetközi összehasonlításban is elutasító a kockázatvállalást tekintve, jelentősen elmaradva az USA-tól vagy a fejlett európai és gyorsan növekvő ázsiai országoktól, továbbá a visegrádi régiótól is.

