Olyan hihetetlen problémával küzd Svájc, amiért Magyarország összetenné a két kezét

A legtöbb országban a válságot követően jelentősen emelkedni kezdett az államadósság, a kedvezőtlen trendben pedig az sem jelentett érdemi fordulatot, hogy az elmúlt években a világ nagy jegybankjainak monetáris szigorítása miatt az állampapír-piaci hozamok a mélybe zuhantak. Míg az IMF adatai szerint a fejlett gazdaságok átlagos GDP-arányos államadóssága a GDP több mint 100%-ára rúg (és 2010 óta nem igazán csökkent), addig Svájc esetében ez a szám 41,8% volt 2017-ben (a szövetségi kormány adóssága 14,5% volt, a maradék 27,3% a tartományoké). Ez 1991 óta a legalacsonyabb adósságrátát jelentette.

Vagyis olyan abszurd helyzet állt elő, hogy Svájc gyakorlatilag folyamatosan bevételektől fosztja meg magát (hiszen negatív hozam mellett tudna eladósodni) azzal, hogy költségvetési többletéből fennálló adósságát törleszti.

Az alacsony szinten álló, ám mégis fokozatosan csökkenő államadósság nagyrészt annak köszönhető, hogy. Ennek alapelve, hogy a közösségi kiadások nem haladhatják meg a bevételeket egy teljes üzleti ciklus leforgása alatt. Önmagában tehát - recessziós időszakokban - megengedett a költségvetési hiány, jobb években azonban takarékoskodni kell a szűkösebb esztendőkre.A szabály miatt 2006 óta (2013-at és 2014-et nem számítva). Az ING elemzése kiemeli, hogy azért legalább 1,3 milliárd frank, mert az utóbbi években a kormányzat a bevételeket rendre alul-, a kiadásokat pedig felülbecsülte, ígyAz adósságfék-szabály eredeti célja az eladósodottság stabilizálása volt, ehhez képest elmondható, hogy, hiszen az évente keletkező többletből rendre adósságaikat törlesztették a kantonok, illetve a szövetségi kormány.Ez normális esetben követendő példa lenne, azonban Svájc hagyományos menedékország-szerepe, illetve az elmúlt évek globális hozamcsökkenése miatt rendkívül olcsón tud hozzájutni finanszírozási forráshoz. Olyannyira, hogy a 20 évesnél rövidebb lejáratú állampapírok hozama negatív (a 10 évesé például -0,3% környékén van).A Nemzetközi Valutalap az elmúlt években többször is javasolta a svájci hatóságoknak, hogy használják ki jobban a költségvetési mozgásteret a gazdaság élénkítése érdekében, amivel a gyenge inflációs nyomást is erősíthetnék. Az alpesi országban ugyanis nagy problémát jelent az alacsony infláció, amelyen a jegybank extrém laza monetáris politikája sem tudott érdemben változtatni., a költségvetési többletet ugyanis rendre pozitív fejleménynek, a tudatos takarékoskodás gyümölcsének tekintik. Bár vannak jelek, hogy talán valami változás mégis készül a háttérben, a svájci pénzügyminisztérium ugyanis várhatóan március végére készül el egy jelentéssel, ami a költségvetés helyzetét vizsgálja. Bármi is legyen ennek a jelentésnek a végső megállapítása, rengeteg ország nézi irigykedve Svájcot az ilyen és ehhez hasonló problémái miatt.