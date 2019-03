Olyat haluzott a szakértő a magyar demográfiai csodáról, hogy nem hiszed el

Nézzük a számokat!

Három éve kitartó a magyar párok gyermekvállalási kedve

2010-től folyamatos növekedés tapasztalható a gyermekvállalási kedvben.

Nézzük először változatlan formában az MTI beszámolóját az elemzésről (a kiemelések tőlünk származnak)!Aki csak egy kicsit is követi a magyar demográfiai folyamatokat, könnyen úgy érezheti, hogy egy párhuzamos univerzumba tévedt. De legalábbis biztosan a fejét vakarja, hogy miért kellenek itt védelmi akciótervek, amikor minden ennyire jó.Egy ilyen mondat után minden marketinges elégedetten csettintene, hiszen a felületes hallgató számára úgy tűnik, hogy minden rendben, miközben igazából nem is mondtunk semmi eget rengetőt. Persze az nagyon valószínű, hogy az érdeklődő laikusok nem úgy értik, hogy "kitartó" = "alacsony szinten stagnáló". Pedig, mint azt mindjárt látni fogjuk, a mondat csak akkor helytálló, ha így értjük.Ami azonban elsőre ügyes kommunikációs fogásnak tűnik, másodikra már vaskos tévedésnek, hiszen az értékelés konkrétumokkal folytatódik.A fenti megállapítás minimum erős pontosításra szorul. Tekintsük meg az alábbi ábrát, és rögzítsük a tényeket. A 2010 óta eltelt nyolc évben egyszer csökkent, négyszer stagnált a gyerekvállalási kedv, amit "folyamatosnak" minősíteni csak jóindulattal lehetséges. De nem is ezzel van a probléma, hanem azzal, hogy a gyerekvállalási kedv alakulásának leírására 2019 elején a "növekedés" kifejezést használni finoman szólva is megalapozatlan.és előtte a történelmi mélypontról is csak éppen annyit emelkedett, hogy a 90-es évek közepi szintet elérje. A 2000-es évek eleje óta a ráta trendjében 1,30-1,35 között mozgott, ebből csak a válság idején esett ki. Ezután korrekció következett, ami azonban hamar megállt, és jött már említett hároméves stagnálás. Ehhez még érdemes hozzátenni, hogy a teljes megfigyelt időszakban alig több, mint két tizedes ingadozásról beszélünk.

...2016-ban már lehetett érezni a 2010-ben bevezetett családpolitika stabilitását és kiszámíthatóságát.

Erre a szakértő már csak rákontrázni tudott a "növekvő termékenységi arányszámmal", amivel nem csak a számok hadakoznak, hanem maga a kormány sem veszi észre, hiszen nagy lendülettel kívánja a teljesen elakadt, alacsony gyerekvállalási kedvet családvédelmi akciótervvel meglódítani.A termékenységi ráta stagnálása cáfolata annak a megállapításnak is, miszerint a szülőképes korú nők számának csökkenéséhez képest a születések száma nem csökkent arányosan. A mutató éppen hogy azt jelzi, hogy a születésszám bizony a szülőképes korú nők számával arányosan csökkent, stagnáló gyerekvállalási kedv mellett.A fentiek alapján az elemzésbe becsempészett kormánydicséret is inkább kellemetlen. Amennyiben ugyanis a gyerekvállalás valóban a kormányzati ösztönzők által meghatározottan alakul, akkor a népesedéspolitika mindeddig nem alkotott maradandót. Az egyszerű aritmetikára érzékeny olvasó pedig elgondolkodhat, hogyVégezetül csak annyit kívánhatunk, hogy a furcsa helyzetértékelés ellenére legalább az előrejelzés, miszerint a friss intézkedések növelik majd a termékenységi arányszámot helytálló legyen. Érzésünk szerint azért még ezen sem árt majd dolgozni, már persze ha nem tör ki rajtunk a kóros elégedettség: