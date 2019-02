Orbán: nem alapozhatunk a NATO-ra, bármilyen hadsereg támadását ki kell tudnunk védeni

a jelenleg zajló hadászatfejlesztés célja, hogy Magyarország "bármilyen irányból érkező" támadást saját erőből is ki tudjon védeni.

Orbán elkötelezett híve az európai közös hadsereg gondolatának.

Minden fontos pontban sikerült megállapodni Mike Pompeo amerikai külügyminiszterrel az amerikai-magyar védelmi szerződést illetően - mondta Orbán Viktor a hetilapnak.A miniszterelnök elárulta:Hozzátette: fontosnak tartja a NATO-t, de nem gondolja, hogy Magyarország katonai biztonságát a szövetségre lehetne alapozni."Képesnek kell lennünk a támadások saját erőből való elhárítására is" - fogalmazott a politikus.Érdemes megjegyezni, hogy Ausztria, Ukrajna és Szerbia kivételével minden irányban szövetséges, NATO-tagországok veszik körül Magyarországot.A Honvédség fontosabb fejlesztéseiről itt írtunk:Oroszországgal kapcsolatosan elmondta: fontos a velük való viszony, viszont Európának az Egyesült Államok nélkül is meg kell tudnia védenie magát egy potenciális orosz támadástól, éppen ezértEmellett megjegyezte: nincs értelme annak, hogy Oroszországot szankciókkal vágjuk el magunktól ahelyett, hogy a 150 milliós, óriási energiaforrásokkal rendelkező országgal kölcsönösen előnyös gazdasági kapcsolatot építenénk ki.A miniszterelnök elmondta: érdekeltek vagyunk abban, hogy az Északi Áramlat déli ikertestvére is megépüljön, mert "az Ukrajnán keresztül érkező gáz jövője kérdéses" és abban is, hogy Románia minél több gázt tudjon kitermelni. A horvát LNG-terminál kapcsán, melybe amerikai cseppfolyós gázt táraznának be, Orbán annyit mondott, hogy "magyarok vagyunk, nem balekok," nem fogunk senkitől a piaci ár felett vásárolni energiát.Orbán Viktor kommentálta az amerikai-EU-s kereskedelmi konfliktust is: megérti az amerikai elnök álláspontját és szerinte az EU-nak érdemes lenne a vámtarifa-csökkentéssel próbálkoznia, mellyel hasonló amerikai reakciót idézhetne elő. A kínai nyitással kapcsolatosan elmondta, hogy támogatja az Út és övezet programot, de jelenleg Magyarország az EU és Kína közt zajló kereskedelmi forgalom alig 1,2%-át adja.Címlapkép: MTI / MTVA