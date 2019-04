Orbán Viktor a kínai miniszterelnökkel találkozik

A magyar delegáció tagja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. A program csütörtök este a részt vevő országok díszvacsorájával kezdődik, majd pénteken üzleti fórummal, plenáris üléssel és gazdasági együttműködési megállapodások aláírásával folytatódik.Orbán Viktor miniszterelnök külön kétoldalú megbeszélést is folytat Li Ko-csiang kínai miniszterelnökkel - közölte a sajtófőnök.Nemrégiben írtunk arról, hogy Orbán Viktor áprilisban Kínába utazik, és több kétoldalú megbeszélést is folytat majd.A napokban pedig részletes elemzést közöltünk arról, hogy az egyik legnagyobb kínai külföldi projekt mit jelent a magyar gazdaság számára:

Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Li Ko-csiang kínai kormányfő a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2017. november 28-án. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó: Kovács Tamás