Orbán Viktor eszközeihez kellett nyúlnia legfőbb szövetségesének, hogy ne bukjon meg

Az 500+ program kiterjesztése : a jelenlegi lengyel kormány vezette be 2016-ban, hogy a másodiktól minden gyerek után 500 zlotyt (mintegy 36 ezer forint) ad a családoknak. Most ennek kiterjesztését jelentették be, júliustól már az első gyermekre is vonatkozik majd ez a program. Ez az alanyi jogon járó támogatás gyakorlatilag a magyar családi pótléknak felel meg, de az összege nagyjából a kétszerese annak.Ebben van különbség a jelenlegi magyar kormány politikájához képest, ugyanis nálunk több mint tíz éve nem emelkedett az alanyi jogon járó ellátás, az adókedvezményeben hisz az Orbán-kormány. Az eredeti 500+ program egyébként annyira népszerű, hogy még a jelenlegi ellenzéki pártok is megtartanák.

Mi lesz ennek az ára?

Február végén komoly költségvetési élénkítő csomagot jelentett be Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Az intézkedések idén a GDP egy százalékának megfelelő költségvetési hatással járhatnak, 2020-ban pedig kétszer ekkora lehet a hatás. A csomag legfontosabb elemei:Nagy kérdés, honnan lesz pénz a csomag finanszírozására. A lengyel kormány elsősorban az adóbeszedés hatékonyságának javításában látja a lehetőséget. Az Erste Bank elemzői szerint azonban kétséges, van-e annyi tartalék ebben. Az elmúlt években ezen a téren komoly sikereket ért el a lengyel pénzügyminisztérium, kétszámjegyű ütemben nőttek az adóbevételek, elsősorban az áfabevételek.Egy lengyel think tank elemzése szerint az áfarés (a be nemszedett áfa) a 2017-es 14,7 százalékról tavaly 7,2 százalékra zuhanhatott. A GDP arányában ez 1,9%-ról 0,7%-ra csökkenő áfarést jelentett. Ha ezt tovább tudnák csökkenteni a nemzeti össztermék 0,1 százalékára, akkor az már a legalacsonyabb lenne az Európai Unióban, de még akkor is csak 11-12 milliárd zloty lenne az extra bevétel, ami. A Bank of America-Merrill Lynch szakértői szerint emellett a lengyel jegybank nyeresége jelenthet még 7-8 milliárdos pluszbevételt a zloty gyengülésének köszönhetően. Ehhez képest csak az 500+ program és a nyugdíjprémium idén 16, jövőre pedig 29 milliárd zlotyba kerülne, ehhez jön még az adócsökkentés költsége. Azt Mateusz Morawiecki kormányfő is elismerte, hogy a csomag költsége 30-40 milliárd zloty lehet, de szerinte ennek biztosított a finanszírozása.Már a csomag bejelentése után rögtön megjelentek olyan vélemények, melyek szerint a kormány ígéretei betarthatatlanok lesznek. A kormány szakértői azzal védekeznek, hogy az ellenzék ugyanezzel riogatott, amikor 2016-ban bevezették az eredeti 500+ programot a családok támogatására. Ennek ellenére tavaly a költségvetési egyenleg közel volt az egyensúlyhoz. Az adósság pedig a GDP 50 százaléka körül van és továbbra is csökken.

Vagyis, a hiány növelésére, azonban az Erste Bank szerint strukturálisan egyáltalán nem ilyen könnyű a helyzet, hiszen a strukturális hiány jelenleg a 2%-os középtávú cél felett van. Ráadásul vannak még további társadalmi csoportok, akik egyelőre nem kaptak extra juttatásokat, például a tanárok vagy az egészségügyi dolgozók, így nem zárható ki, hogy a választásokig lesznek még további kiadásnövelő intézkedések.A Bank of America-Merrill Lynch egy másik érdekességre hívja fel a figyelmet: az elmúlt években folyamatosan a tervezettnél kisebb volt a költségvetési hiány, tavaly 30 milliárd zloty körül volt a különbség a tervekhez képest. Az elmúlt öt évben pedig átlagosan 8 milliárd zloty volt ez a különbözet. vagyis akár úgy is fogalmazhatunk, hogy eztAz amerikai befektetési bank szakemberei szerint az idei költségvetési hiány a GDP 1,7%-a lehet a kormány terveinek megfelelően, majd ez 2020-ban 2,2%-ra emelkedhet részben a most bejelentett intézkedéseknek köszönhetően. Vagyis első ránézésre van még tér a 3%-os határ alatt. Azonban ha a növekedés jövőre valamilyen külső sokk miatt 2 százalékra lassulna, akkor veszélybe kerülne ez a lélektani határ is.A közelgő választások mellett a gazdaság lassulásától való félelem is motiválhatja a kormányt, abban bízhatnak, hogy a háztartásoknak juttatott támogatás lecsapódik majd a fogyasztásban. Ebben látszik némi párhuzam a magyar kormánnyal, mely szintén a nemzetközi környezet romlása miatt ellensúlyozná a lassulást. Az Erste szerint az idei növekedés a vártnál magasabb lehet, a külső környezet lassulását kompenzálhatja az erősebb fogyasztás, jövőre viszont ez a hatás gyengébb lesz majd.

Az osztogatás ágyazhat meg a választási győzelemnek

A felmérések alapján az év elején minimális volt a különbség a PiS és a legnagyobb ellenzéki erő között, a jelek szerint a kormány ígérethalmaza hatásos volt, azóta három felmérés készült, melyek szerint a kormánypárt ismét nagy fölénnyel vezet. A legutóbbi közvéleménykutatást a CBOS készítette március közepén, abban a kormánypártnak 44 százalékos népszerűséget mértek szemben a Civil Platform 20 százalékával. A bizonytalanok aránya 16 százalék, vagyis egyelőre alig fél évvel a voksolás előtt nyerésre áll a kormánypárt.

Már látszanak a piaci hatások

Említettük, hogy az intézkedések júliusban, alig három hónappal a parlamenti választások előtt lépnek majd életbe, vagyis a kormány részéről nem titkolt cél lehet a népszerűség növelése. A jelenleg kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) népszerűsége az év elején megtorpant, veszélyesen jöttek fel az ellenzéki pártok. A legnagyobb ellenzéki erő, a Civil Platform abban bízik, hogy a májusi EP-választásokon jó eredményt érhetnek majd el, a lendület pedig kitart majd októberig. Sok múlik majd a részvételi arányon, legutóbb a szavazók alig negyede ment el voksolni az EP-választáson.Szintén már az őszi választásoknak szól az, hogy a legnagyobb ellenzéki erő a kisebb pártokat egy európárti összefogás keretében megpróbálja egyesíteni. Ennek azért van jelentősége, mert a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) egyelőre kitart amellett, hogy Lengyelországnak nem kell belépnie az eurózónába egyelőre. Néhány hete a kormányfő nyilatkozott úgy, hogy egyelőre nem tervezik az euró bevezetését, de a lengyel életszínvonalat közelíteni szeretnék a nyugat-európaihoz.A két nagy erő mellett tovább bonyolítja a képet a 42 éves Robert Biedron, akit a lengyel Emmanuel Macronként emlegetnek. Az általa alapított Wiosna (lengyelül tavasz) nevű párt egyelőre nem csatlakozott az ellenzéki összefogáshoz, sőt elsősorban a Civil Platformtól csábíthat el szavazókat. A legnagyobb ellenzéki erő viszont még mindig bízik abban, hogy ha az EP-választásokon megméreti magát az új párt, akkor az őszi parlamenti választáson még megvalósulhat az együttműködés.A stimulus bejelentése óta már látszanak az első hatások a lengyel eszközök piacán, a hosszú hozamok emelkedtek az elmúlt hetekben, mivel a befektetők elkezdték beárazni a magasabb növekedést és a fokozódó inflációs nyomást. Ráadásul a magasabb hiány egyben magasabb finanszírozási szükséglettel is jár, ez pedig tovább nyomhatja felfelé a hozamokat - emeli ki az Erste elemzése. Ráadásul a jelenlegi előrejelzésben további felfelé mutató kockázatokat látnak a hosszú hozamok piacán, a választási évben a korábbinál nagyobb lehet az ingadozás a hozamokban.

Az Erste Bank elemzése szerint a további hozamemelkedést támasztja alá az is, hogy a jövő évi költségvetési hiány veszélyeysen közel kerülhet a 3%-os lélektani határhoz. Ezt részben ellensúlyozhatja az, hogy a monetáris politika területén egyelőre nem várnak változást a szakemberek, amíg az EKB fenntartja a laza kondíciókat, addig a lengyel jegybanknak sem kell rohannia szigorítani. Az infláció egyelőre nem sürgeti a döntéshozókat, a fő inflációs mutató mellett a maginfláció is egy százalék körül van mindössze messze a jegybanki cél alatt.A zloty piacán az Erste szerint a belső tényezők nem támogatják a lengyel deviza erősödését, hiszen a jegybank várhatóan jó ideig vár majd az első szigorító lépésével. Elsősorban a globális tényezők mozgathatják az árfolyamot, az euró-dollár árfolyam ingadozására lehet érdemes figyelni, ha a dollár erősödik, az rossz hír lehet a zlotynak is.

Hosszabb távon a zloty erősödésére számítanak az elemzők, jövőre a növekedés fennmaradása és az infláció élénkülése is ebbe az irányba hathatnak.A fentiek mellett a csomagnak van egy olyan eleme, mely növelheti a keresletet a lengyel eszközök iránt: a kormány azt tervezi, hogy létrehoz egy munkavállalói tőkeprogramot júliustól, melybe a munkavállalók a bruttó bérük 2 százalékát fizetik be, a munkaadók pedig ezt 1,5 százalékkal fejelik meg, de önkéntesen ennél nagyobb, 4-4 százalékos is lehet a két fél hozzájárulása. A pénzügyminisztérium azzal számol, hogy 2020 végére a GDP 1-2%-ának megfelelő vagyon gyűlhet össze ebben az eszközben, majd legalább évi 16 milliárd zloty lehet a friss befizetések összege. Ez a tőkealap legfeljebb a kezelt vagyon 30 százalékát kezelheti külföldi eszközökben, a kötvényportfólió legalább 70 százalékát pedig állampapírban kell kezelni. A részvények esetében az a kikötés, hogy az ebben az eszközosztályban lévő vagyon 40 százalékát a Varsói Értéktőzsdén kezelt blue chipekbe, további 20 százalékot pedig kisebb lengyel papírokba kell fektetni.