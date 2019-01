Óriási fordulat készül az MNB-nél - Jöhet a 320 alatti forint?

Szemben a világgal: irány a lazítás!

Nem lehet tartósan szembe menni a világgal

Nagyon fontos esemény volt a magyar monetáris politika szempontjából Nagy Márton MNB-alelnök tegnapi nyilatkozata. Az alelnök szavai alapján arra lehet következtetni, hogy hónapok óta tartó kommunikációs zsonglőrködést követően a magyar jegybank ezúttal elköteleződött amellett, hogy rövid időn belül feladja extrém laza (a globális folyamatokkal szembemenő) monetáris politikáját.Túlzás lenne azt mondani, hogy óriási meglepetést okoztak Magy Márton szavai, azonban mégis figyelemre méltó ez a tegnapi nyilatkozat, ha megnézzük, hogy bő egy év alatt mekkorát fordult a világ az MNB körül.2017 végén még további lazító intézkedéseket jelentett be a jegybank a monetáris politikai célú kamatcsere-eszköz (MIRS) bevezetésével, illetve 3 éves vagy annál hosszabb futamidejű jelzáloglevelek vásárlásával. Ezzel gyakorlatilag teljesen szembe ment a globális folyamatokkal, hiszen olyan környezetben lazított tovább a monetáris politikáján, amikor egyre többen mozdultak el a szigorítás irányába.Az intézkedések célja (elsősorban a MIRS-é) a magyar hozamgörbe hosszabb végének leszorítása volt, ami kezdetben működött is. Csakhogy 2018. január végén jelentős hozamemelkedés bontakozott ki a globális kötvénypiacokon, ez pedig a hazai hozamokat sem hagyta érintetlenül. Nyilvánvalóvá vált, hogy teljesen nem tud szembe menni a világgal az MNB, az inflációs helyzet, illetve a forint árfolyama azonban egyelőre nem igényelt hirtelen beavatkozást az MNB részéről.Tavaly áprilisban elindult egy jelentős tőkekivonási hullám a feltörekvő piacok irányából az Egyesült Államok felé. Ennek a folyamatnak eredményeként a dollár néhány hét alatt nagyot erősödött, néhány feltörekvő piaci országban súlyos devizaválságot előidézve.Ezt a forint is megérezte. A hazai fizetőeszköz 2014 eleje óta meglehetősen szűk sávban, 300 és 320 között ingadozott az euróval szemben,

az 5-8 negyedéves időhorizonton nem tarthatók fenn a jelenlegi laza monetáris kondíciók.

Szigorítunk is, meg nem is

Ennek keretében bejelentette, hogy 2019 januárjában kivezeti a 2018 januárjában bevezetett eszközeit (MIRS, jelzáloglevél-vásárlás).

Továbbá teljesen felszámolta az irányadó kamat (0,9%) irányadó jellegét, és kijelentette, hogy a jövőben a gazdaságban lévő kamatszintet mostantól hivatalosan is az egynapos betéti és hitel kamatlábakkal kívánja befolyásolni, valamint a bankközi piac likviditási helyzetére történő ráhatással, elsősorban a swap eszközén keresztül.

Végezetül pedig bejelentette a Növekedési Hitelprogram (NHP) "újraélesztését", ami értelmezhető volt a szigorításra való felkészülésként. De ennek ellenkezőjét is bele lehetett látni, hiszen a jegybank az intézkedés keretében negatív reálkamatú hitellel látja el a vállalati szektort, ami finoman szólva sem hagyományos módja a monetáris politikai szigorításnak.

Egyszer minden "csoda" véget ér

Az MNB tisztában volt vele, hogy sokáig már nem tartható a jelenlegi monetáris politika, sokáig azonban ragaszkodott hozzá, hogy az inflációs cél tartós elérése 2019 közepére várható.

Azt kell tehát látni, hogy az MNB ugyan már tavaly év közepén is jelezte, hogy legkésőbb két éven belül szigorításra lesz szükség, ennek kezdetét azonban igyekeztek minél jobban kitolni. Csakhogy a hazai infláció közbeszólt, az ugyanis minden jel szerint az MNB várakozásainál gyorsabban emelkedett, ezzel pedig bezárult a mozgástér a magyar jegybank előtt. Legalábbis most úgy tűnik. Mindezt annak ellenére, hogy a globális környezet az elmúlt hetekben támogatóbbá vált az MNB laza monetáris politikájának fenntartása szempontjából.

Jöhet a 320 alatti euró?

A befektetők ugyanis elkezdték kétségbe vonni a jegybank szándékát, hogy az inflációs cél elérését tekinti legfontosabb döntési szempontnak., kijelentve, hogy - a gyengülő forint ellenére - nem félti az árstabilitást. Ennek ellenére a jegybanki döntést követően az intézmény kiadott egy közleményt, amelyben az szerepelt, hogyEz egy finom jelzés volt az MNB részéről, hogy nincs szó a laza monetáris politika korlátlan ideig való fenntartásáról.Innen fordult a kurzus, majd egyre kisebb kilengésekkel folyamatosan erősödni tudott a hazai fizetőeszköz, amelybenA fő inflációs mutatót ugyan elsősorban az üzemanyagárak emelkedése hajtotta felfelé (egészen novemberig),Valószínűleg a jegybankárokat is meglepte az az ütem, ahogy a mögöttes árnyomást jelző mutatók folyamatosan emelkedtek, ezértEzen a héten kedden közzétette a KSH a decemberi inflációs számokat, emellett pedig az MNB is közölte saját inflációs mutatóit, amelyekből egyértelműen kiderült, hogy a mögöttes árnyomás tovább erősödik a magyar gazdaságban. Az egyedi hatásoktól megtisztított infláció gyakorlatilag a 3%-os jegybanki célra került.Nyilván lehetetlen pontosan megmondani, hogy a forint tavalyi gyengélkedésébenmekkora szerepet játszott az MNB extrém laza monetáris politika iránti elkötelezettsége, azt viszont nyugodtan kijelenthetjük, hogy fontos szerepe volt benne. Most, hogy konkrét elkötelezettség látszik a jegybank részéről a rövid időn belül történő szigorításra (értsd: akár már a második negyedévben), ebből az irányból támogatást kaphat a forint árfolyama.Kedd délután, néhány órával a decemberi inflációs adat közzétételét követően hirtelen gyengülni kezdett a forint az euróval szemben, áttörve egy olyan csökkenő trendvonalat, amely az utóbbi hónapokban rendre megfogta a forint gyengülését. Ennek az lehetett az oka, hogy a gyorsuló infláció ellenére a befektetők elkezdték árazni, hogy az MNB inkább a globális folyamatokat szem előtt tartva nem fog olyan gyorsan szigorítani, ez pedig negatív fejlemény volt a hazai fizetőeszköz szempontjából.

Nagy Márton tegnapi beszédében ugyanakkor egyértelműen azt sugallta, hogy nem ez a helyzet, és az inflációs folyamatok miatt a szigorítás küszöbére ért az MNB. Erre azonnal bele is vettek a forintba, napon belül 3 egységet erősödött az euróval szemben. Erre régebben a szemünk se rebbent volna, de az utóbbi hetekben ritka volt ilyen nagy mozgás egy nap alatt.

Rövid távon a már említett szűkülő csatornára lesz érdemes figyelni, amelyet alulról a 321-es szintnél húzódó erős támasz határol. Látszik, hogy tavaly novemberben többször is sikertelenül próbálkozott átküzdeni magát ezen az akadályon a hazai fizetőeszköz.

Felülről a csökkenő trendvonal jelent ellenállást. Látszik, hogy kedden átvitte ezt a forint, a szerdai nagy mentéssel viszont sikerült visszaküzdenie magát a vonal alá. Mivel folyamatosan szűkül a mozgástér, ezért egyre inkább nő az esélye egy kitörésnek. A következő napokban eldől, hogy a jegybank alelnökének szavai elegek lesznek-e, hogy átsegítsék a forintot a 321-es szinten.

Ha sikerülne lefelé az áttörés, akkor tér nyílna a további erősödésre, ahhoz azonban, hogy tavaly augusztus óta először újra 320 alatti eurót lássunk, a forintnak még át kéne verekednie magát egy hosszabb távú, emelkedő trendvonalon, amelyet a 2017. augusztusi kétéves forint csúcsot és a 2018. áprilisi szintet összekötve kapunk (áprilistól kezdve kezdett el hirtelen és tartósan gyengülni a hazai fizetőeszköz).Ezek mellett arra is érdemes lesz figyelni, hogy nagyon közel került egymáshoz a 200 napos (barna vonal) és az 50 napos (piros vonal) mozgóátlag. Ha az 50 napos felülről metszené a 200 napost, az további támogatást adhatna a forintnak.Bár az egyértelműbb kommunikáció alapján a korábban vártnál előbb jöhet a szigorítás (és ez akár a hozamgörbe széles szakaszán hozhat emelkedést), de a devizaárfolyamot több más tényező is befolyásolja. Ezek közül talán az egyik legfontosabb bizonytalansági tényező a világgazdaság helyzete. Egyre több jel utal érdemi lassulásra, ami új környezetet jelenthet a hazai monetáris politika számára is. Másrészt nem szabad elfelejteni, hogy a magyar reálkamat (rövid kamat-infláció) a legalacsonyabbak között van feltörekvő piaci viszonylatban, amin az MNB várhatóan lassú normalizációja sem fog változtatni, ez pedig tartósan rontja a hazai fizetőeszköz megítélését.Éppen ezért csak annyit mondhatunk, hogy amennyiben a jegybank jól látja az erősödő inflációs folyamatokat, és elkötelezett a célja fenntartása mellett, akkor a céllal összhangban szigorodó monetáris kondíciók a forint erősödésének irányába mutatnak.