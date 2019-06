Őrizetbe vették a volt pakisztáni elnököt

Zardarit és nővérét, Farjal Talpurt azzal vádolják, hogy 2013 és 2015 között hamis bankszámlák segítségével több millió dollárt utalt külföldre. Talpurt egyelőre nem vették őrizetbe. A helyi sajtó szerint a pénzmosás gyanúja miatt indult vizsgálatok és a kényszerintézkedés súlyos csapást jelentenek a PPP-re, amelyben még mindig jelentős befolyással bír Zardari.A 2007-ben meggyilkolt Benazír Bhutto pakisztáni kormányfő özvegyét a pakisztáni korrupcióellenes hatóság, a Nemzeti Elszámoltatási Hivatal (NAB) munkatársai vették őrizetbe. A volt államfőt a NAB egyik különleges börtönébe vitték, ahol orvosi kivizsgáláson esett át. A pakisztáni törvények értelmében egy gyanúsítottat legfeljebb 90 napig tarthat fogva a korrupcióellenes hatóság.A volt államfő és nővére mindig is tagadta, hogy pénzügyi szabálytalanságot követtek volna el, a PPP pedig politikailag motiváltnak nevezte az ellenük felhozott vádakat, s bejelentette, fellebbezést nyújtanak be a legfelsőbb bíróságon. A dpa felidézte, hogy a hatósági intézkedés akkor történt, amikor a PPP a szintén ellenzéki Pakisztáni Muszlim Liga-Navaz (PML-N) párttal közösen akart fellépni Imran Hán kormányával szemben, amely csak vékony többséggel rendelkezik az ország törvényhozásában.Ejaz Sah belügyminiszter a parlamentben kijelentette, hogy bírósági döntés alapján került sor a kényszerintézkedésre. "A NAB illetékes ebben. A kormánynak nincs semmi köze ehhez" - hangoztatta.Zardari - bár sosem ítélték el - 11 évet töltött börtönben korrupciós és gyilkossági vádakkal mielőtt 2008-ban elnökké választották volna. A politikus tagadta, hogy bármilyen törvénybe ütköző cselekedetet követett volna el.Sajtójelentések szerint az őrizetbe vett Aszif Ali Zardari hétfőn fiával, a PPP-t jelenleg vezető Bilaval Bhutto Zardarival hagyta el iszlámábádi otthonát. A PPP hívei "Soká éljen Bhutto" felkiáltásokkal köszöntötték a Pakisztánt függetlensége óta több alkalommal is vezető posztokat betöltő politikusi dinasztia tagjait.A 2008 és 2013 között elnöki tisztséget ellátó Aszif Ali Zardari azt követően került hatalomra, hogy feleségét, a miniszterelnöki tisztséget kétszer is betöltő Benazírt, iszlamista szélsőségesek meggyilkolták.