Összeomlik az egészségügy? Egyre vadabb forgatókönyvek hard Brexit esetére

Közel 1200 orvost kérdeztek meg egy kedden publikált felmérésben, 83%-uk azt válaszolta, hogy szerinte a Brexitnek lesz valamilyen negatív hatása az NHS, az állami társadalombiztosító működésére. A szakma képviselői elsősorban a bizonytalanságtól félnek - derül ki a legnagyobb szakszervezet, a BMA kutatásából.Az egészségügyben dolgozókat arról is kérdezték, hogy 1-10-ig terjedő skálán szerintük mekkora lesz a Brexit hatása a szektorra, ha a 10-es a legjobb, a nulla pedig a legrosszabb. Árulkodó, hogy az átlagos pontszám 2 volt a válaszokban.Az orvosok keddi nyílt levelükben hivatalosan is kiálltak a "Final Say" névre keresztelt kampány mellett, mely egy második népszavazás megtartását kezdeményezte és már közel 400 ezer aláírást össze is gyűjtöttek ehhez.Az egészségügyi dolgozók véleményétől függetlenül is növekszik a második népszavazás támogatottsága, épp a múlt héten kerültek többségbe azok, akik szeretnének újra az urnákhoz járulni. Ennek oka, hogy egyre inkább fenyeget a rendezetlen kilépés, az úgynevezett hard Brexit, kedden már a brit külügyminiszter is elismerte, hogy nő annak esélye.