Összeomlott a milliós tömegtől a brit parlament oldala

A petíciós oldal csak szerdán este indult be igazán, miután Theresa May brit miniszterelnök formálisan a brit kilépés eredetileg jövő pénteki határidejének eltolását kérte az EU-tól. A brit The Guardian jelentése szerint volt olyan időszak a nap folyamán, amikor percenként 1500 aláírás érkezett az oldalra.A brit kormány és a parlament hivatalos petíciós honlapján megjelent felhívás azt követeli, hogy a kormány vonja vissza a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásáról szóló értesítést. Ez a cikkely szabályozza és aktiválása el is indítja a kilépési folyamatot, amelyre alapesetben, ha korábbi időpontról nem születik megállapodás, kétévi időtávlatot biztosít. Theresa May brit miniszterelnök 2017. március 29-én értesítette az EU-t az 50. cikkely aktiválásáról, így a brit kilépés határideje jövő péntek.A petíció megfogalmazói szerint a brit kormány rendre azt állítja, hogy a kilépés az Európai Unióból "a nép akarata". Ezt az állítást azonban meg kell cáfolni, annak bizonyításával, hogy milyen erőteljes a támogatottsága Nagy-Britannia további EU-tagságának, és mivel nem biztos az újabb népszavazás kiírása a brit EU-tagságról, a bennmaradást pártolók szavazzanak a petíció aláírásával - áll a felhívásban.A brit törvények alapján a parlamentben tárgyalási időt kell biztosítani minden olyan közérdekű petíciónak, amelyet legalább 100 ezer brit állampolgár hitelesen aláír, de a képviselők csak véleményt nyilváníthatnak a kérdésben, az 50. cikkely aktiválásának visszavonására egyedül a petíció alapján nem kötelezhetik a kormányt.London saját jogán visszavonhatja a cikkely aktiválásáról szóló értesítést, de ez a Brexit-folyamat végét jelentené.A fentiektől függetlenül egyébként ma megnőtt a rendezetlen brit kilépés esélye, és ez a font árfolyamát is megviselte: