Párhuzamos fizetőeszköz bevezetésével fenyegetőzik az olasz kormány

Elemzők szerint azonban az olasz párhuzamos valuta, amit akár lehetne új lírának is nevezni, a végén szétrobbantaná az eurózónát.

Az Infostart összefoglalója emlékeztet arra a minapi fejleményre, hogy az Európai Bizottság túlzott deficit eljárást és többmilliárd eurós büntetést helyezett kilátásba, mert meglátásuk szerint nem történt meg a szükséges kiigazítás, illetve reformcsomag, illetve adósságcsökkentés az országban.amelyet egyébként korábban már többször is lebegtettek, de rendre letett a konkrét lépések megtételéről az aktuális pénzügyi, vagy gazdasági tárcavezető, az olasz lakosság pedig lényegében beleszeretett az euróba.- jegyezte meg a Telegraph című lap. Brüsszelben viszont csak azt látják: Róma nem lépett előre az adósságcsökkentésben és további, a GDP másfél százalékát kitevő megszorításokat követelnek a már így is megroggyant országtól. Matteo Salvini, a Liga elnöke és miniszterelnök-helyettese azzal érvel, hogy addig akar költekezni, amíg 5 százalékra nem csökkenti a munkanélküliséget, ehhez például 15 százalékos jövedelemadót akar bevezetni, ami euro-milliárdoktól fosztaná meg az olasz államkasszát., az állami kincstárjegy egy változatát, amely az elektronikus kereskedés készpénzes megfelelője lenne. Ez lenne a kormány adósság-eszköze, amelyet papírra nyomtatnának, 0 százalékos lenne a kamata és soha nem járna le.A már tavaly megszellőztetett terv szerintA tervek szerint a vállalkozásoknak és a magánszemélyeknek nem lenne kötelező elfogadni a miniBOT-ot, de vásárolhatnának belőle az adófizetéshez és lenne, aki 5-10 százalékos jutalékért euróra váltaná a szociális segélyként kapott értékpapírt.Még az eurózónából való görög kilépéssel kacérkodó volt görög pénzügyminiszter is azt emelte ki az olasz terv hallatán, hogy "Olaszország egy nap arra ébredhet, hogy nincs az euróövezetben", igaz az összefoglaló szerint lehet, hogy épp ez az, amit Salvini akar. "Az euró emberiség elleni bűntett" - idézi a Telegraph riportere a neki nyilatkozó olasz politikust., de nem világos, hogy tényleg meg is akarja lépni, vagy csak blöfföl. "Eddig az olasz politikai elit maga rendszabályozta meg a radikálisokat. Az EP-választások után viszont változtak az erőviszonyok" - jegyzi meg a cikk.